Біліші зуби. У лагідний спосіб.
Відчуйте різницю лагідного чищення із нашим датчиком тиску, відбілюючи зуби за 1 тиждень. Переглянути усі переваги
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Біліші зуби. У лагідний спосіб.
Відчуйте різницю лагідного чищення із нашим датчиком тиску, відбілюючи зуби за 1 тиждень. Переглянути усі переваги
Встановіть насадку для щітки W2 Optimal White, щоб видалити поверхневі плями та мати білішу усмішку. Клінічно підтверджено відбілювання зубів лише за один тиждень завдяки щільним щетинкам у центрі для видалення нальоту.
Насадка для щітки i InterCare має надзвичайно довгі, щільні високоякісні щетинки, щоб почистити наліт глибоко між зубами. Клінічно доведено, що ця насадка зменшує кровоточивість та запалення ясен усього за два тижні.
На відміну від зубної щітки, Ви можете не помічати, що сильно тиснете на зуби. У разі надто сильного тиску на ясна зубна щітка подаватиме пульсуючий звук, повідомляючи Вам, що потрібно легше натискати.
Ви можете бути впевненими, що чищення буде безпечним: наша звукова технологія підходить для чищення брекетів, пломб, коронок, вінірів і допомагає запобігти утворенню карієсних порожнин та покращити стан ясен.
Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.
Із часом усі насадки для щітки зношуються. Проте ми подбали про це також: наша розумна технологія розпізнавання щітки відстежує тривалість використання насадки для щітки і силу тиску. Коли настане час замінити її, індикатор на ручці повідомить про це. Таким чином, користувачі можуть бути певні, що насадка для щітки працює блискуче.
Наш QuadPacer дозволяє чистити кожен сектор рота протягом потрібного часу, а наш Smartimer повідомляє користувачам, коли минуть рекомендовані дві хвилини чищення.
Технологія з використанням мікросхеми, яка виявляє і синхронізує розумну насадку для щітки з розумною ручкою щітки. Розумна ручка та розумна насадка для щітки – це потужне поєднання, яке активує розумне нагадування про заміну.
Початок чогось нового завжди вимагає звикання. Тому наша проста стартова програма дає можливість поступово та обережно нарощувати інтенсивність чищення впродовж перших 14 разів використання нової зубної щітки.
Режими
Елементи в комплекті
Конструкція та покриття
Ефективність чищення
Технологія інтелектуальних датчиків
Простота у користуванні
Технічні характеристики
Потужність
Обслуговування