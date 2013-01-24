Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Philips Sonicare ProtectiveClean 4500

Звукова електрична зубна щітка

HX6888/90
Sonicare
Загальна оцінка / 5
Sonicare
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб. Біліші зуби. У лагідний спосіб. Біліші зуби. У лагідний спосіб.
    -{discount-value}

    Philips Sonicare ProtectiveClean 4500 Звукова електрична зубна щітка

    HX6888/90
    Загальна оцінка / 5

    Біліші зуби. У лагідний спосіб.

    Відчуйте різницю лагідного чищення із нашим датчиком тиску, відбілюючи зуби за 1 тиждень. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Philips Sonicare ProtectiveClean 4500 Звукова електрична зубна щітка

    Біліші зуби. У лагідний спосіб.

    Відчуйте різницю лагідного чищення із нашим датчиком тиску, відбілюючи зуби за 1 тиждень. Переглянути усі переваги

    Біліші зуби. У лагідний спосіб.

    Відчуйте різницю лагідного чищення із нашим датчиком тиску, відбілюючи зуби за 1 тиждень. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Philips Sonicare ProtectiveClean 4500 Звукова електрична зубна щітка

    Біліші зуби. У лагідний спосіб.

    Відчуйте різницю лагідного чищення із нашим датчиком тиску, відбілюючи зуби за 1 тиждень. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all protectiveclean

      Біліші зуби. У лагідний спосіб.

      Відбілення зубів лише за 1 тиждень.

      • Вбудований датчик тиску
      • 2 режими чищення
      • 1 функція BrushSync
      Відбілення зубів лише за один тиждень

      Відбілення зубів лише за один тиждень

      Встановіть насадку для щітки W2 Optimal White, щоб видалити поверхневі плями та мати білішу усмішку. Клінічно підтверджено відбілювання зубів лише за один тиждень завдяки щільним щетинкам у центрі для видалення нальоту.

      Режим чищення з відбілюванням

      Режим чищення з відбілюванням

      Бажаєте зосередитися на видаленні нальоту чи добре відполірувати зуби? Режим чищення забезпечує відмінне чищення, а режим відбілювання ідеально підходить для видалення поверхневих плям.

      Пломби, коронки або чутливі ділянки? Не хвилюйтеся.

      Пломби, коронки або чутливі ділянки? Не хвилюйтеся.

      Ви можете бути впевненими, що чищення буде безпечним: наша звукова технологія підходить для чищення брекетів, пломб, коронок, вінірів і допомагає запобігти утворенню карієсних порожнин та покращити стан ясен.

      Легкий натиск для чудового та легкого переміщення

      Легкий натиск для чудового та легкого переміщення

      На відміну від зубної щітки, Ви можете не помічати, що сильно тиснете на зуби. У разі надто сильного тиску на ясна зубна щітка подаватиме пульсуючий звук, повідомляючи Вам, що потрібно легше натискати.

      З’єднує розумну ручку щітки та розумні насадки для щітки

      З’єднує розумну ручку щітки та розумні насадки для щітки

      Технологія з використанням мікросхеми, яка виявляє і синхронізує розумну насадку для щітки з розумною ручкою щітки. Розумна ручка та розумна насадка для щітки – це потужне поєднання, яке активує розумне нагадування про заміну.

      Пацієнти користуються насадками для щітки максимально ефективно

      Пацієнти користуються насадками для щітки максимально ефективно

      Із часом усі насадки для щітки зношуються. Проте ми подбали про це також: наша розумна технологія розпізнавання щітки відстежує тривалість використання насадки для щітки і силу тиску. Коли настане час замінити її, індикатор на ручці повідомить про це. Таким чином, користувачі можуть бути певні, що насадка для щітки працює блискуче.

      Заохочення до ретельного чищення

      Заохочення до ретельного чищення

      Наш QuadPacer дозволяє чистити кожен сектор рота протягом потрібного часу, а наш Smartimer повідомляє користувачам, коли минуть рекомендовані дві хвилини чищення.

      Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

      Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

      Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.

      Чудовий спосіб звикнути пацієнтам до зубної щітки

      Чудовий спосіб звикнути пацієнтам до зубної щітки

      Початок чогось нового завжди вимагає звикання. Тому наша проста стартова програма дає можливість поступово та обережно нарощувати інтенсивність чищення впродовж перших 14 разів використання нової зубної щітки.

      Технічні характеристики

      • Режими

        Чищення
        Для виняткового щоденного чищення
        Білий
        Усуває поверхневі плями
        2 рівні інтенсивності
        • Низький
        • Високий

      • Елементи в комплекті

        Ручка
        1 ProtectiveClean
        Насадки для щітки
        1 W2c Optimal White compact
        Зарядний пристрій
        1

      • Конструкція та покриття

        Колір
        Білий і синій

      • Ефективність чищення

        Швидкість
        До 62 000 рухів щітки/хв.
        Переваги для здоров’я
        Дозволяє зменшити появу карієсних порожнин
        Переваги відбілювання
        Відбілення зубів за 1 тиждень
        Реакція на надмірний тиск
        Ручка щітки вібрує, попереджаючи користувача
        Таймер
        SmarTimer та Quadpacer

      • Технологія інтелектуальних датчиків

        Датчик тиску
        Сповіщає про надмірний тиск під час чищення
        Нагадування про заміну BrushSync
        • Завжди відомо,
        • коли потрібно заміняти насадки для щітки

      • Простота у користуванні

        Сумісність ручки щітки
        Прості знімні насадки для щітки
        Індикатор батареї
        Індикатор показує стан батареї
        Ручка
        Тонка ергономічна конструкція
        Час чищення
        До 2 тижнів

      • Технічні характеристики

        Батарея
        Можна заряджати
        Тип батареї
        Літій-іонна
        Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої)
        До 2 тижнів

      • Потужність

        Напруга
        110–220 В

      • Обслуговування

        Гарантія
        2 роки обмеженої гарантії

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          • у порівнянні зі звичайною зубною щіткою