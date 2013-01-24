Чистить усю ротову порожнину за 30 секунд

За допомогою AirFloss почистити всю ротову порожнину можна лише за 30 секунд. Просто натисніть кнопку один раз для одинарного струменя, а потім перемістіться і повторіть. Щоб користуватися новою функцією автоматичної подачі струменів, натисніть та утримуйте кнопку і переміщайте напрямний кінець від одного міжзубного проміжку до іншого. Струмінь автоматично подаватиметься щосекунди.