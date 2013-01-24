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Philips Sonicare i InterCare

Стандартні насадки для звукової зубної щітки

HX9002/10
Sonicare
Загальна оцінка / 5
Sonicare
  • Глибше проникнення між зубами. Бездоганне чищення.* Глибше проникнення між зубами. Бездоганне чищення.* Глибше проникнення між зубами. Бездоганне чищення.*
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    Philips Sonicare i InterCare Стандартні насадки для звукової зубної щітки

    HX9002/10
    Загальна оцінка / 5

    Глибше проникнення між зубами. Бездоганне чищення.*

    Із технологією вдосконалених пучків та надзвичайно довгими щетинками, InterCare допомагає усунути у 7 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка, та покращує здоров’я ясен лише за два тижні. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Philips Sonicare i InterCare Стандартні насадки для звукової зубної щітки

    Глибше проникнення між зубами. Бездоганне чищення.*

    Із технологією вдосконалених пучків та надзвичайно довгими щетинками, InterCare допомагає усунути у 7 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка, та покращує здоров’я ясен лише за два тижні. Переглянути усі переваги

    Глибше проникнення між зубами. Бездоганне чищення.*

    Із технологією вдосконалених пучків та надзвичайно довгими щетинками, InterCare допомагає усунути у 7 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка, та покращує здоров’я ясен лише за два тижні. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Philips Sonicare i InterCare Стандартні насадки для звукової зубної щітки

    Глибше проникнення між зубами. Бездоганне чищення.*

    Із технологією вдосконалених пучків та надзвичайно довгими щетинками, InterCare допомагає усунути у 7 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка, та покращує здоров’я ясен лише за два тижні. Переглянути усі переваги

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      Глибше проникнення між зубами. Бездоганне чищення.*

      Чищення між зубами та у важкодоступних місцях

      • 2 шт. в упаковці
      • Стандартний розмір
      • Знімні
      • Синхронізація з режимом BrushSync
      Усуває до 7 разів більше нальоту завдяки нашій насадці для щітки InterCare*

      Усуває до 7 разів більше нальоту завдяки нашій насадці для щітки InterCare*

      Встановіть нашу насадку для щітки InterCare, щоб покращити стан ясен лише за 2 тижні. Надзвичайно довгі щетинки допомагають усунути більше нальоту у важкодоступних місцях та між зубами для здорових ясен.

      Покращує стан ясен усього за 2 тижні

      Покращує стан ясен усього за 2 тижні

      Насадка для щітки InterCare має надзвичайно довгі, щільні високоякісні щетинки, щоб почистити прихований наліт глибоко між зубами. Клінічно доведено, що ця насадка зменшує кровоточивість та запалення ясен усього за 2 тижні.

      Автоматично вибирає оптимальний режим для відмінних результатів**

      Автоматично вибирає оптимальний режим для відмінних результатів**

      Завдяки нашій функції синхронізації з режимом BrushSync™ Ви завжди отримуватимете найкраще чищення**. Насадка для щітки InterCare синхронізується з ручкою зубної щітки Philips Sonicare із функцією BrushSync™, вибираючи оптимальний режим та рівень інтенсивності для виняткового чищення. Усе, що потрібно зробити, – це почати чистити.

      Заміняйте завжди вчасно. Насолоджуйтеся завжди ефективним чищенням.

      Заміняйте завжди вчасно. Насолоджуйтеся завжди ефективним чищенням.

      Насадки для щітки стають менш ефективними через 3 місяці використання, але BrushSync™ нагадає вам про це заздалегідь. Розумна зубна щітка відстежуватиме частоту та інтенсивність чищення і сповістить вас про необхідність заміни. У вас немає розумної зубної щітки Philips Sonicare? Просто слідкуйте за блакитними щетинками заміни – коли вони стануть білими, це означає, що потрібно замінити насадку для щітки.

      Знімний дизайн для простої заміни насадки для щітки

      Знімний дизайн для простої заміни насадки для щітки

      Насадка для щітки InterCare ідеально підходить для всіх ручок зубних щіток Philips Sonicare, крім PowerUp Battery та Essence. Просто встановіть та зніміть її для легкої заміни та чищення.

      Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

      Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

      Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.

      Перевірено для здоров’я вашої ротової порожнини

      Перевірено для здоров’я вашої ротової порожнини

      Усі насадки для щітки Philips Sonicare безпечні та лагідні до зубів та ясен. Під час тестування перевіряють характеристики кожної насадки для щітки для забезпечення надійності та виняткової роботи під час кожного чищення.

      Технічні характеристики

      • Елементи в комплекті

        Насадки для щітки
        2 InterCare

      • Сумісність

        Система насадок для щітки
        Знімні
        Підходять для цих моделей
        • 2 Series plaque control
        • 2 Series plaque defense
        • 3 Series gum health
        • DiamondClean
        • DiamondClean Smart
        • EasyClean
        • Essence+
        • FlexCare
        • FlexCare Platinum
        • FlexCare Platinum Connected
        • FlexCare+
        • for Kids
        • HealthyWhite
        • HealthyWhite+
        • PowerUp
        • ProtectiveClean
        Синхронізація з режимом BrushSync
        Так

      • Конструкція та покриття

        Жорсткість щетинок
        Середній
        Колір
        Білий
        Щетинки-індикатори
        Блакитний колір щетинок зникає
        Розмір
        Стандартний

      • Переваги для здоров’я

        Здоров’я ясен
        Покращує стан ясен за 2 тижні
        Видалення нальоту
        Усуває до 7 разів більше нальоту*

      • Якість та функціональність

        Заміна
        Кожні 3 місяці
        Перевірено
        для оптимального використання

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          • у порівнянні зі звичайною зубною щіткою
          • *Функція синхронізації з режимом BrushSync™ сумісна лише з ручками зубних щіток Philips Sonicare із BrushSync™