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Ефективна у боротьбі з зубним нальотом. Обережна до ясен.
Насадка для зубної щітки Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence (раніше ProResults plaque control) ідеально підходить для тих, хто хоче досягнути оптимального видалення нальоту під час щоденного догляду за ротовою порожниною. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ефективна у боротьбі з зубним нальотом. Обережна до ясен.
Насадка для зубної щітки Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence (раніше ProResults plaque control) ідеально підходить для тих, хто хоче досягнути оптимального видалення нальоту під час щоденного догляду за ротовою порожниною. Переглянути усі переваги
Ефективна у боротьбі з зубним нальотом. Обережна до ясен.
Насадка для зубної щітки Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence (раніше ProResults plaque control) ідеально підходить для тих, хто хоче досягнути оптимального видалення нальоту під час щоденного догляду за ротовою порожниною. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ефективна у боротьбі з зубним нальотом. Обережна до ясен.
Насадка для зубної щітки Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence (раніше ProResults plaque control) ідеально підходить для тих, хто хоче досягнути оптимального видалення нальоту під час щоденного догляду за ротовою порожниною. Переглянути усі переваги
(раніше ProResults plaque control)
Ціна магазину Philips
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Щільні високоякісні щетинки усувають до 7 разів більше нальоту порівняно зі звичайною зубною щіткою. А спеціально вигнутий кінець дозволяє легко досягнути задніх зубів.
Насадки для щітки стають менш ефективними через 3 місяці використання, але BrushSync™ нагадає Вам про це заздалегідь. Розумна зубна щітка відстежуватиме частоту та інтенсивність чищення і сповістить Вас про необхідність заміни. У Вас немає розумної зубної щітки Philips Sonicare? Просто слідкуйте за блакитними щетинками заміни – коли вони стануть білими, це означає, що потрібно замінити насадку для щітки.
Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.
Усі насадки для щітки Philips Sonicare безпечні та лагідні до зубів та ясен. Під час тестування перевіряють характеристики кожної насадки для щітки для забезпечення надійності та виняткової роботи під час кожного чищення.
Завдяки нашій функції синхронізації з режимом BrushSync™ Ви завжди отримуватимете найкраще чищення**. Насадка для щітки Philips Sonicare C2 Plaque Defence синхронізується з ручкою зубної щітки Philips Sonicare із функцією BrushSync™**, вибираючи оптимальний режим та рівень інтенсивності для виняткового чищення. Усе, що потрібно зробити, – це почати чистити.
Насадка для щітки Optimal Plaque Defence ідеально підходить для всіх ручок зубних щіток Philips Sonicare, крім PowerUp Battery та Essence. Просто встановіть та зніміть її для легкої заміни та чищення.
Елементи в комплекті
Сумісність
Конструкція та покриття
Якість та функціональність
Переваги для здоров’я