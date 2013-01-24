Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence

    (раніше ProResults plaque control)

    HX9024/10
    Sonicare
    Загальна оцінка / 5
    Sonicare
    • Ефективна у боротьбі з зубним нальотом. Обережна до ясен. Ефективна у боротьбі з зубним нальотом. Обережна до ясен. Ефективна у боротьбі з зубним нальотом. Обережна до ясен.
      -{discount-value}

      Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence (раніше ProResults plaque control)

      HX9024/10
      Загальна оцінка / 5

      Ефективна у боротьбі з зубним нальотом. Обережна до ясен.

      Насадка для зубної щітки Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence (раніше ProResults plaque control) ідеально підходить для тих, хто хоче досягнути оптимального видалення нальоту під час щоденного догляду за ротовою порожниною. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence (раніше ProResults plaque control)

      Ефективна у боротьбі з зубним нальотом. Обережна до ясен.

      Насадка для зубної щітки Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence (раніше ProResults plaque control) ідеально підходить для тих, хто хоче досягнути оптимального видалення нальоту під час щоденного догляду за ротовою порожниною. Переглянути усі переваги

      Ефективна у боротьбі з зубним нальотом. Обережна до ясен.

      Насадка для зубної щітки Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence (раніше ProResults plaque control) ідеально підходить для тих, хто хоче досягнути оптимального видалення нальоту під час щоденного догляду за ротовою порожниною. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence (раніше ProResults plaque control)

      Ефективна у боротьбі з зубним нальотом. Обережна до ясен.

      Насадка для зубної щітки Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence (раніше ProResults plaque control) ідеально підходить для тих, хто хоче досягнути оптимального видалення нальоту під час щоденного догляду за ротовою порожниною. Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      See all c2-optimal-plaque-defence

        Купіть комплект і зекономте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне для в одній покупці

        Ціна комплекту

        Skip this

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        C2 Optimal Plaque Defence

        C2 Optimal Plaque Defence

        (раніше ProResults plaque control)

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Ефективна у боротьбі з зубним нальотом. Обережна до ясен.

        Виняткове видалення нальоту щодня

        • 4 шт. в упаковці
        • Стандартний розмір
        • Знімні
        • Синхронізація з режимом BrushSync
        До 7 разів краще усунення нальоту в порівнянні зі звичайною зубною щіткою

        До 7 разів краще усунення нальоту в порівнянні зі звичайною зубною щіткою

        Щільні високоякісні щетинки усувають до 7 разів більше нальоту порівняно зі звичайною зубною щіткою. А спеціально вигнутий кінець дозволяє легко досягнути задніх зубів.

        Заміняйте завжди вчасно. Насолоджуйтеся завжди ефективним чищенням.

        Заміняйте завжди вчасно. Насолоджуйтеся завжди ефективним чищенням.

        Насадки для щітки стають менш ефективними через 3 місяці використання, але BrushSync™ нагадає Вам про це заздалегідь. Розумна зубна щітка відстежуватиме частоту та інтенсивність чищення і сповістить Вас про необхідність заміни. У Вас немає розумної зубної щітки Philips Sonicare? Просто слідкуйте за блакитними щетинками заміни – коли вони стануть білими, це означає, що потрібно замінити насадку для щітки.

        Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

        Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

        Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.

        Перевірено для здоров’я Вашої ротової порожнини

        Перевірено для здоров’я Вашої ротової порожнини

        Усі насадки для щітки Philips Sonicare безпечні та лагідні до зубів та ясен. Під час тестування перевіряють характеристики кожної насадки для щітки для забезпечення надійності та виняткової роботи під час кожного чищення.

        Автоматично вибирає оптимальний режим для відмінних результатів**

        Автоматично вибирає оптимальний режим для відмінних результатів**

        Завдяки нашій функції синхронізації з режимом BrushSync™ Ви завжди отримуватимете найкраще чищення**. Насадка для щітки Philips Sonicare C2 Plaque Defence синхронізується з ручкою зубної щітки Philips Sonicare із функцією BrushSync™**, вибираючи оптимальний режим та рівень інтенсивності для виняткового чищення. Усе, що потрібно зробити, – це почати чистити.

        Знімний дизайн для простої заміни насадки для щітки

        Знімний дизайн для простої заміни насадки для щітки

        Насадка для щітки Optimal Plaque Defence ідеально підходить для всіх ручок зубних щіток Philips Sonicare, крім PowerUp Battery та Essence. Просто встановіть та зніміть її для легкої заміни та чищення.

        Технічні характеристики

        • Елементи в комплекті

          Насадки для щітки
          4 C2 Optimal Plaque Defence

        • Сумісність

          Система насадок для щітки
          Знімні
          Підходять для цих моделей
          • 2 Series plaque control
          • 2 Series plaque defense
          • 3 Series gum health
          • DiamondClean
          • DiamondClean Smart
          • EasyClean
          • Essence+
          • FlexCare
          • FlexCare Platinum
          • FlexCare Platinum Connected
          • FlexCare+
          • for Kids
          • HealthyWhite
          • HealthyWhite+
          • PowerUp
          • ProtectiveClean
          Синхронізація з режимом BrushSync
          Так

        • Конструкція та покриття

          Жорсткість щетинок
          Середній
          Колір
          Білий
          Щетинки-індикатори
          Блакитний колір щетинок зникає
          Розмір
          Стандартний

        • Якість та функціональність

          Заміна
          Кожні 3 місяці
          Перевірено
          для оптимального використання

        • Переваги для здоров’я

          Видалення нальоту
          Усуває до 7 разів більше нальоту*

        Отримати підтримку для цього виробу

        Перейти до Центру обслуговування клієнтів

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Відгуки

            бути першим, хто переглянув цей предмет

            • у порівнянні зі звичайною зубною щіткою
            • *Функція синхронізації з режимом BrushSync™ сумісна лише з ручками зубних щіток Philips Sonicare із BrushSync™

            Зареєструйтеся та отримуйте доступ до спеціальних пропозицій на продукцію Philips

            Компанія Philips цінує та поважає Вашу конфіденційність. Для отримання додаткових відомостей див. Повідомлення про конфіденційність

            Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

            Вибачте, стався збій підписки на нашу розсилку. Спробуйте знову пізніше.

            Приєднуйтесь до MyPhilips та отримуйте:

            Ексклюзивні пропозиції

            Розширену гарантію на обрані продукти

            Корисні поради

            Зареєструватися