Ефективна у боротьбі з зубним нальотом. Дуже обережна до ясен.
Насадка для зубної щітки Philips Sonicare G2 Optimal Gum Care (раніше ProResults gum health) ідеально підходить для тих, хто хоче обережно, проте оптимально видаляти зубний наліт. Зовнішні щетинки лагідно видаляють наліт вздовж лінії ясен. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ефективна у боротьбі з зубним нальотом. Дуже обережна до ясен.
Насадка для зубної щітки Philips Sonicare G2 Optimal Gum Care (раніше ProResults gum health) ідеально підходить для тих, хто хоче обережно, проте оптимально видаляти зубний наліт. Зовнішні щетинки лагідно видаляють наліт вздовж лінії ясен. Переглянути усі переваги
Ефективна у боротьбі з зубним нальотом. Дуже обережна до ясен.
Насадка для зубної щітки Philips Sonicare G2 Optimal Gum Care (раніше ProResults gum health) ідеально підходить для тих, хто хоче обережно, проте оптимально видаляти зубний наліт. Зовнішні щетинки лагідно видаляють наліт вздовж лінії ясен. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ефективна у боротьбі з зубним нальотом. Дуже обережна до ясен.
Насадка для зубної щітки Philips Sonicare G2 Optimal Gum Care (раніше ProResults gum health) ідеально підходить для тих, хто хоче обережно, проте оптимально видаляти зубний наліт. Зовнішні щетинки лагідно видаляють наліт вздовж лінії ясен. Переглянути усі переваги
Щільні, високоякісні щетинки забезпечують надзвичайно лагідне чищення для усунення нальоту вздовж лінії ясен та покращення стану ясен до 100% порівняно зі звичайною зубною щіткою. Спеціально вигнутий кінець дозволяє легко досягнути задніх зубів.
Завдяки нашій функції синхронізації з режимом BrushSync™ Ви завжди отримуватимете найкраще чищення**. Насадка для щітки Philips Sonicare G2 Optimal Gum Care синхронізується з ручкою зубної щітки Philips Sonicare із функцією BrushSync™**, вибираючи оптимальний режим чищення та рівень інтенсивності для виняткового догляду за яснами. Усе, що потрібно зробити, – це почати чистити.
Насадки для щітки стають менш ефективними через 3 місяці використання, але BrushSync™ нагадає Вам про це заздалегідь. Розумна зубна щітка відстежуватиме частоту та інтенсивність чищення і сповістить Вас про необхідність заміни. У Вас немає розумної зубної щітки Philips Sonicare? Просто слідкуйте за блакитними щетинками заміни – коли вони стануть білими, це означає, що потрібно замінити насадку для щітки.
Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.
Насадка для щітки Optimal Gum Care ідеально підходить для всіх ручок зубних щіток Philips Sonicare, крім PowerUp Battery та Essence. Просто встановіть та зніміть її для легкої заміни та чищення.
Усі насадки для щітки Philips Sonicare безпечні та лагідні до зубів та ясен. Під час тестування перевіряють характеристики кожної насадки для щітки для забезпечення надійності та виняткової роботи під час кожного чищення.
Елементи в комплекті
Сумісність
Конструкція та покриття
Якість та функціональність
Переваги для здоров’я