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    Philips Sonicare AdaptiveClean

    Стандартні насадки для звукової зубної щітки

    HX9042/07
    Sonicare
    Отримайте підтримку для цього виробу
    Загальна оцінка / 5
    Sonicare
    • Ретельніше чищення, здоровіші ясна Ретельніше чищення, здоровіші ясна Ретельніше чищення, здоровіші ясна
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      Philips Sonicare AdaptiveClean Стандартні насадки для звукової зубної щітки

      HX9042/07
      Отримайте підтримку для цього виробу

      Ретельніше чищення, здоровіші ясна

      Чистити важкодоступні проблемні місця стало значно легше. Наша насадка для щітки AdaptiveClean забезпечує в 4 рази більший контакт із поверхнею* і легко поглинає зайвий тиск на щітку. Чистячи зуби, Ви отримуєте справді ретельне чищення, лагідне до ясен. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Philips Sonicare AdaptiveClean Стандартні насадки для звукової зубної щітки

      Ретельніше чищення, здоровіші ясна

      Чистити важкодоступні проблемні місця стало значно легше. Наша насадка для щітки AdaptiveClean забезпечує в 4 рази більший контакт із поверхнею* і легко поглинає зайвий тиск на щітку. Чистячи зуби, Ви отримуєте справді ретельне чищення, лагідне до ясен. Переглянути усі переваги

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        AdaptiveClean

        AdaptiveClean

        Стандартні насадки для звукової зубної щітки

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Ретельніше чищення, здоровіші ясна

        Наша насадка для щітки для найретельнішого чищення

        • 2 шт. в упаковці
        • Стандартний розмір
        • Знімні
        • Найретельніше чищення
        У 4 рази більший контакт із поверхнею* для ретельного чищення без зусиль

        У 4 рази більший контакт із поверхнею* для ретельного чищення без зусиль

        Наша насадка для щітки AdaptiveClean – це єдина насадка для електричної зубної щітки, яка може повторювати унікальну форму зубів та ясен. Щетинки насадки для щітки з м’якими гнучкими гумовими краями пристосовуються відповідно до форми поверхні кожного зуба. Ви отримуєте у 4 рази більший контакт із поверхнею* та в 10 разів краще усунення нальоту** вздовж лінії ясен та між зубами. Щітка ретельно чистить навіть важкодоступні місця, будучи лагідною до ясен.

        У 2 рази краща для ясен, ніж звичайна щітка

        У 2 рази краща для ясен, ніж звичайна щітка

        Завдяки насадці для щітки AdaptiveClean навіть найретельніше чищення є лагідним. Під час переміщення звукової зубної щітки вздовж лінії ясен гнучкі краї та щетинки насадки для щітки поглинають зайвий тиск на щітку. М’яка тканина навколо ясен захищена навіть у разі сильного чищення.

        У 10 разів краще усунення нальоту** у важкодоступних місцях

        У 10 разів краще усунення нальоту** у важкодоступних місцях

        Наша найбільш інноваційна насадка для щітки – це також наша насадка для найретельнішого чищення. Завдяки гнучкій формі насадка для щітки AdaptiveClean усуває у 10 разів більше нальоту у важкодоступних місцях. Рух насадки для щітки спеціально розроблено для покращення динамічного чищення за допомогою звукової зубної щітки Philips. Хоч би як Ви не чистили зуби, Ви отримуєте виняткове чищення, яке можна побачити й відчути.

        Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

        Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

        Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.

        Підходить для будь-якої зубної щітки із знімною насадкою Philips Sonicare

        Підходить для будь-якої зубної щітки із знімною насадкою Philips Sonicare

        Ця насадка для щітки встановлюється на ручку щітки для безпечної фіксації та легкого догляду й чищення. Вона підходить для всіх ручок зубних щіток Philips Sonicare, крім PowerUp Battery та Essence.

        Складова кращого догляду за ротовою порожниною

        Складова кращого догляду за ротовою порожниною

        Як і всі оригінальні насадки для щіток Philips Sonicare, ця насадка для щітки безпечна для зубів та ясен. Перевірено якість кожної насадки для щітки для виняткової роботи та надійності.

        Щетинки-індикатори забезпечують найефективніше чищення

        Щетинки-індикатори забезпечують найефективніше чищення

        Не завжди помітно, але насадки для щітки втрачають жорсткість і поступово зношуються. Наші блакитні щетинки-індикатори стають білими, повідомляючи про необхідність заміни. Для забезпечення оптимальних результатів заміняйте насадку для щітки кожні три місяці.

        Технічні характеристики

        • Елементи в комплекті

          Насадки для щітки
          2 стандартні AdaptiveClean

        • Сумісність

          Система насадок для щітки
          Знімні
          Підходять для цих моделей
          • 2 Series plaque control
          • 3 Series gum health
          • DiamondClean
          • EasyClean
          • FlexCare
          • FlexCare Platinum
          • FlexCare+
          • for Kids
          • HealthyWhite

        • Конструкція та покриття

          Жорсткість щетинок
          Середній
          Колір
          Білий
          Щетинки-індикатори
          Блакитний колір щетинок зникає
          Розмір
          Стандартний
          Матеріал насадки для щітки
          М’які, гнучкі гумові краї

        • Переваги для здоров’я

          Здоров’я ясен
          Покращує стан ясен за 2 тижні
          Видалення нальоту
          Усуває у 10 разів більше нальоту**

        • Якість та функціональність

          Заміна
          Кожні 3 місяці
          Перевірено
          для оптимального використання

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            • *у порівнянні зі звичайною зубною щіткою

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