Наша насадка для щітки для найретельнішого чищення
Насолоджуйтеся таким же унікальним чищенням, як і Ваша посмішка. Насадка C3 Premium Plaque Defence адаптується до контурів зубів та ясен завдяки м’яким, гнучким краям, які забезпечують у 4 рази кращий контакт із поверхнею, ніж звичайна насадка для щітки**, для комфортного, глибокого чищення. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Наша насадка для щітки для найретельнішого чищення
Насолоджуйтеся таким же унікальним чищенням, як і Ваша посмішка. Насадка C3 Premium Plaque Defence адаптується до контурів зубів та ясен завдяки м’яким, гнучким краям, які забезпечують у 4 рази кращий контакт із поверхнею, ніж звичайна насадка для щітки**, для комфортного, глибокого чищення. Переглянути усі переваги
Наша насадка для щітки для найретельнішого чищення
Насолоджуйтеся таким же унікальним чищенням, як і Ваша посмішка. Насадка C3 Premium Plaque Defence адаптується до контурів зубів та ясен завдяки м’яким, гнучким краям, які забезпечують у 4 рази кращий контакт із поверхнею, ніж звичайна насадка для щітки**, для комфортного, глибокого чищення. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Наша насадка для щітки для найретельнішого чищення
Насолоджуйтеся таким же унікальним чищенням, як і Ваша посмішка. Насадка C3 Premium Plaque Defence адаптується до контурів зубів та ясен завдяки м’яким, гнучким краям, які забезпечують у 4 рази кращий контакт із поверхнею, ніж звичайна насадка для щітки**, для комфортного, глибокого чищення. Переглянути усі переваги
Завдяки гнучкій конструкції вона усуває до 10 разів більше нальоту з важкодоступних місць* для справді глибокого чищення вздовж лінії ясен та між зубами.
Наша технологія адаптивного чищення гарантує щоразу персоналізоване чищення. М’які гумові краї вигинаються для адаптації C3 Premium Plaque Control до форми зубів та ясен, поглинаючи зайвий тиск та покращуючи звукове чищення. Щетинки можуть налаштовуватися до форми зубів та ясен, що дозволяє отримати у 4 рази кращий контакт із поверхнею порівняно зі звичайною насадкою для щітки** для глибшого чищення у важкодоступних місцях.
Завдяки нашій функції синхронізації з режимом BrushSync™ Ви завжди отримуватимете найкраще чищення*. Насадка для щітки Philips Sonicare C3 Premium Plaque Defence синхронізується з ручкою зубної щітки Philips Sonicare із функцією BrushSync™****, вибираючи оптимальний режим чищення та рівень інтенсивності для виняткового чищення. Усе, що потрібно зробити, – це почати чистити.
Насадки для щітки стають менш ефективними через 3 місяці використання, але BrushSync™ нагадає Вам про це заздалегідь. Розумна зубна щітка відстежуватиме частоту та інтенсивність чищення і сповістить Вас про необхідність заміни. У Вас немає розумної зубної щітки Philips Sonicare? Просто слідкуйте за блакитними щетинками заміни – коли вони стануть білими, це означає, що потрібно замінити насадку для щітки.
Насадка для щітки C3 Premium Plaque Defence ідеально підходить для всіх ручок зубних щіток Philips Sonicare, крім PowerUp Battery та Essence. Просто встановіть та зніміть її для легкої заміни та чищення.
Усі насадки для щітки Philips Sonicare безпечні та лагідні до зубів та ясен. Під час тестування перевіряють характеристики кожної насадки для щітки для забезпечення надійності та виняткової роботи під час кожного чищення.
Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.
Наша технологія адаптивного чищення гарантує щоразу персоналізоване чищення. М’які гумові краї вигинаються для адаптації Premium Plaque Defence до форми зубів та ясен, поглинаючи зайвий тиск та покращуючи звукове чищення. Щетинки можуть налаштовуватися до форми зубів та ясен, що дозволяє отримати у 4 рази кращий контакт із поверхнею порівняно зі звичайною насадкою для щітки** для глибшого чищення у важкодоступних місцях.
Елементи в комплекті
Конструкція та покриття
Сумісність
Якість та функціональність
Переваги для здоров’я