Здоровіші ясна для здоровішої посмішки
Здорові зуби починаються зі здорових ясен. Подбайте про свої зуби за допомогою нашої насадки для щітки G3 Premium Gum Care. М’які краї вигинаються та адаптуються до контурів ясен, забезпечуючи у 2 рази кращий контакт із поверхнею** для бездоганного усунення нальоту вздовж лінії ясен. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Здоровіші ясна для здоровішої посмішки
Здорові зуби починаються зі здорових ясен. Подбайте про свої зуби за допомогою нашої насадки для щітки G3 Premium Gum Care. М’які краї вигинаються та адаптуються до контурів ясен, забезпечуючи у 2 рази кращий контакт із поверхнею** для бездоганного усунення нальоту вздовж лінії ясен. Переглянути усі переваги
Здоровіші ясна для здоровішої посмішки
Здорові зуби починаються зі здорових ясен. Подбайте про свої зуби за допомогою нашої насадки для щітки G3 Premium Gum Care. М’які краї вигинаються та адаптуються до контурів ясен, забезпечуючи у 2 рази кращий контакт із поверхнею** для бездоганного усунення нальоту вздовж лінії ясен. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Здоровіші ясна для здоровішої посмішки
Здорові зуби починаються зі здорових ясен. Подбайте про свої зуби за допомогою нашої насадки для щітки G3 Premium Gum Care. М’які краї вигинаються та адаптуються до контурів ясен, забезпечуючи у 2 рази кращий контакт із поверхнею** для бездоганного усунення нальоту вздовж лінії ясен. Переглянути усі переваги
Завдяки насадці для щітки Philips Sonicare Premium Gum Care навіть найретельніше чищення є лагідним. Під час переміщення зубної щітки вздовж лінії ясен гнучкі краї та щетинки насадки для щітки Premium Gum Care поглинають зайвий тиск, захищаючи ясна навіть у разі сильного чищення. Щетинки інтенсивно працюють для видалення нальоту та бактерій вздовж лінії ясен, сприяючи кращому стану ясен. Вигнута конструкція цієї насадки для щітки забезпечує максимальний контакт щетинок.
Наша технологія адаптивного чищення гарантує щоразу персоналізоване чищення. М’які гумові краї вигинаються для адаптації Premium Gum Care до форми зубів та ясен, поглинаючи зайвий тиск та покращуючи звукове чищення. Щетинки можуть підлаштовуватися до форми зубів та ясен, що дозволяє отримати у 2 рази кращий контакт із поверхнею порівняно зі звичайною насадкою для щітки** для глибшого чищення у важкодоступних місцях.
Завдяки гнучкій конструкції насадка для щітки Premium Gum Care усуває наліт до 10 разів краще, ніж звичайна зубна щітка. Вона рухається, щоб покращити нашу унікальну технологію чищення Philips Sonicare, тож під час чищення Ви отримуєте виняткову чистоту, яку можна бачити і відчувати.
Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.
Насадки для щітки стають менш ефективними через 3 місяці використання, але BrushSync™ нагадає Вам про це заздалегідь. Розумна зубна щітка відстежуватиме частоту та інтенсивність чищення і сповістить Вас про необхідність заміни. У Вас немає розумної зубної щітки Philips Sonicare? Просто слідкуйте за блакитними щетинками заміни – коли вони стануть білими, це означає, що потрібно замінити насадку для щітки.
Насадка для щітки Premium Gum Care ідеально підходить для всіх ручок зубних щіток Philips Sonicare, крім PowerUp Battery та Essence. Просто встановіть та зніміть її для легкої заміни та чищення.
Усі насадки для щітки Philips Sonicare безпечні та лагідні до зубів та ясен. Під час тестування перевіряють характеристики кожної насадки для щітки для забезпечення надійності та виняткової роботи під час кожного чищення.
Завдяки нашій функції синхронізації з режимом BrushSync™ Ви завжди отримуватимете найкраще чищення****. Насадка для щітки Philips Sonicare G3 Premium Gum Care синхронізується з ручкою зубної щітки Philips Sonicare із функцією BrushSync™****, вибираючи оптимальний режим чищення та рівень інтенсивності для виняткового догляду за яснами. Усе, що потрібно зробити, – це почати чистити.
Елементи в комплекті
Конструкція та покриття
Сумісність
Якість та функціональність
Переваги для здоров’я