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Philips Sonicare

Змішаний набір стандартних насадок

HX9073/33
Sonicare
Загальна оцінка / 5
Sonicare
  • Глибше чищення, здоровіші ясна та біліші зуби Глибше чищення, здоровіші ясна та біліші зуби Глибше чищення, здоровіші ясна та біліші зуби
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    Philips Sonicare Змішаний набір стандартних насадок

    HX9073/33
    Загальна оцінка / 5

    Глибше чищення, здоровіші ясна та біліші зуби

    Насадка для щітки C3 Premium Plaque Defence забезпечує у 10 разів краще видалення нальоту* для чудових результатів. G3 Premium Gum Care робить ясна у 7 разів здоровішими лише за два тижні***, а W Premium White видаляє на 100% більше плям за 3 дні*. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Philips Sonicare Змішаний набір стандартних насадок

    Глибше чищення, здоровіші ясна та біліші зуби

    Насадка для щітки C3 Premium Plaque Defence забезпечує у 10 разів краще видалення нальоту* для чудових результатів. G3 Premium Gum Care робить ясна у 7 разів здоровішими лише за два тижні***, а W Premium White видаляє на 100% більше плям за 3 дні*. Переглянути усі переваги

    Глибше чищення, здоровіші ясна та біліші зуби

    Насадка для щітки C3 Premium Plaque Defence забезпечує у 10 разів краще видалення нальоту* для чудових результатів. G3 Premium Gum Care робить ясна у 7 разів здоровішими лише за два тижні***, а W Premium White видаляє на 100% більше плям за 3 дні*. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Philips Sonicare Змішаний набір стандартних насадок

    Глибше чищення, здоровіші ясна та біліші зуби

    Насадка для щітки C3 Premium Plaque Defence забезпечує у 10 разів краще видалення нальоту* для чудових результатів. G3 Premium Gum Care робить ясна у 7 разів здоровішими лише за два тижні***, а W Premium White видаляє на 100% більше плям за 3 дні*. Переглянути усі переваги

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      Глибше чищення, здоровіші ясна та біліші зуби

      Для комплексного догляду за зубами та яснами

      • 3 шт. в упаковці
      • Стандартний розмір
      • Знімні
      • Синхронізація з режимом BrushSync
      До 10 разів краще усунення нальоту у порівнянні зі звичайною зубною щіткою

      До 10 разів краще усунення нальоту у порівнянні зі звичайною зубною щіткою

      Завдяки гнучкій конструкції вона усуває до 10 разів більше нальоту з важкодоступних місць* для справді глибокого чищення вздовж лінії ясен та між зубами.

      До 7 разів здоровіші ясна лише за 2 тижні***

      До 7 разів здоровіші ясна лише за 2 тижні***

      Завдяки насадці для щітки Philips Sonicare Premium Gum Care навіть найретельніше чищення є лагідним. Під час переміщення зубної щітки вздовж лінії ясен гнучкі краї та щетинки насадки для щітки Premium Gum Care поглинають зайвий тиск, захищаючи ясна навіть у разі сильного чищення. Щетинки інтенсивно працюють для видалення нальоту та бактерій вздовж лінії ясен, сприяючи кращому стану ясен. Вигнута конструкція цієї насадки для щітки забезпечує максимальний контакт щетинок.

      Усуває до 100% більше поверхневих плям лише за 3 дні*

      Усуває до 100% більше поверхневих плям лише за 3 дні*

      Щільні щетинки, зосереджені по центру насадки для щітки Philips Sonicare Premium White, ретельно працюють, щоб видалити зубний наліт та повсякденні поверхневі плями від їжі та напоїв. Гнучкі сторони дозволяють щетинкам повторювати контури та унікальну форму зубів і ясен для забезпечення глибокого очищення та яскравішої посмішки всього за 3 дні.

      Автоматично вибирає оптимальний режим для відмінних результатів****

      Автоматично вибирає оптимальний режим для відмінних результатів****

      Завдяки нашій функції синхронізації з режимом BrushSync™ Ви завжди отримуватимете найкраще чищення****. Насадки для щітки Premium синхронізуються з ручкою зубної щітки Philips Sonicare із функцією BrushSync™****, вибираючи оптимальний режим чищення та рівень інтенсивності для виняткового чищення, відбілювання та догляду за яснами. Усе, що потрібно зробити, – це почати чистити.

      До 4 разів кращий контакт із поверхнею** для ретельного чищення без зусиль

      До 4 разів кращий контакт із поверхнею** для ретельного чищення без зусиль

      Персоналізоване чищення щоразу завдяки нашій технології адаптивного чищення. М’які, гнучкі гумові сторони насадки дозволяють насадкам Premium Plaque Control, Premium Gum Care та Premium White адаптуватися до контурів Вашого рота. Наші щетини пристосовуються до Ваших ясен і зубів, забезпечуючи у 4 рази більший контакт із поверхнею**, ніж звичайна щітка для глибокого чищення, навіть у важкодоступних місцях. Технологія адаптивного чищення також дозволяє відстежувати лінію ясен, поглинає зайвий тиск чищення та забезпечує посилену рухливість для унікального відчуття в роті та чудового очищення.

      Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

      Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

      Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.

      Заміняйте завжди вчасно. Насолоджуйтеся завжди ефективним чищенням.

      Заміняйте завжди вчасно. Насолоджуйтеся завжди ефективним чищенням.

      Насадки для щітки стають менш ефективними через 3 місяці використання, але BrushSync™ нагадає Вам про це заздалегідь. Розумна зубна щітка відстежуватиме частоту та інтенсивність чищення і сповістить Вас про необхідність заміни. У Вас немає розумної зубної щітки Philips Sonicare? Просто слідкуйте за блакитними щетинками заміни – коли вони стануть білими, це означає, що потрібно замінити насадку для щітки.

      Знімний дизайн для простої заміни насадки для щітки

      Знімний дизайн для простої заміни насадки для щітки

      Насадки для щітки Premium Plaque Control, Premium White та Premium Gum Care просто встановлюються на ручку зубної щітки Philips Sonicare та надійно фіксуються. Насадку для щітки легко заміняти; просто зніміть її. Завдяки нашому знімному дизайну доглядати за насадкою для щітки та чистити її надзвичайно просто. Насадки для щітки Premium сумісні з усіма нашими ручками зубних щіток, крім PowerUp Battery та Essence.

      Перевірено для здоров’я Вашої ротової порожнини

      Перевірено для здоров’я Вашої ротової порожнини

      Усі насадки для щітки Philips Sonicare безпечні та лагідні до зубів та ясен. Під час тестування перевіряють характеристики кожної насадки для щітки для забезпечення надійності та виняткової роботи під час кожного чищення.

      Технічні характеристики

      • Елементи в комплекті

        Насадки для щітки
        • 1 C3 Premium Plaque Defence
        • 1 W3 Premium White
        • 1 G3 Premium Gum Care

      • Конструкція та покриття

        Жорсткість щетинок
        Середній
        Розмір
        Стандартний
        Колір
        Чорний
        Матеріал насадки для щітки
        М’які, гнучкі гумові краї
        Щетинки-індикатори
        Блакитний колір щетинок зникає

      • Сумісність

        Синхронізація з режимом BrushSync
        Так
        Система насадок для щітки
        Знімні
        Підходять для цих моделей
        • 2 Series plaque control
        • 2 Series plaque defense
        • 3 Series gum health
        • DiamondClean
        • DiamondClean Smart
        • EasyClean
        • Essence+
        • FlexCare
        • FlexCare Platinum
        • FlexCare Platinum Connected
        • FlexCare+
        • for Kids
        • HealthyWhite
        • HealthyWhite+
        • PowerUp

      • Якість та функціональність

        Заміна
        Кожні 3 місяці
        Перевірено
        для оптимального використання

      • Переваги для здоров’я

        Видалення нальоту
        Усуває у 10 разів більше нальоту*
        Відбілювання
        Усуває 100% поверхневих плям*
        Здоров’я ясен
        До 7 разів здоровіші ясна*

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          • у порівнянні зі звичайною зубною щіткою
          • *порівняно з насадкою для щітки DiamondClean
          • **у режимі турботи про ясна порівняно зі звичайною зубною щіткою; виміряно GBI
          • ***Функція синхронізації з режимом BrushSync™ сумісна лише з ручками зубних щіток Philips Sonicare із BrushSync™