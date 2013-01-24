Насадка для щітки AdaptiveClean

М’які, гнучкі гумові краї дозволяють щетинкам пристосовуватися до унікальної форми зубів та ясен пацієнтів для забезпечення у 4 рази кращого контакту з поверхнею*. Завдяки гнучкості насадки для щітки щетинки лагідно переміщаються вздовж лінії ясен та поглинають зайвий тиск на щітку. Вдосконалений рух забезпечує унікальне відчуття у роті та бездоганне чищення вздовж лінії ясен та у важкодоступних місцях*. Доведено, що ця щітка видаляє у 10 разів більше нальоту у важкодоступних місцях, ніж звичайна зубна щітка*.