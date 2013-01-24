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    Philips Sonicare FlexCare Platinum

    Звукова електрична зубна щітка – Trial

    HX9142/32
    Sonicare
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    Загальна оцінка / 5
    Sonicare
    • Їхні техніки можуть відрізнятися, але не результати Їхні техніки можуть відрізнятися, але не результати Їхні техніки можуть відрізнятися, але не результати
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      Philips Sonicare FlexCare Platinum Звукова електрична зубна щітка – Trial

      HX9142/32
      Отримайте підтримку для цього виробу

      Їхні техніки можуть відрізнятися, але не результати

      В основі нашої технології адаптивного чищення є два компоненти – інноваційна насадка для щітки AdaptiveClean та інтуїтивний сенсор тиску. Обидва компоненти допомагають чистити розумніше, а не сильніше. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Philips Sonicare FlexCare Platinum Звукова електрична зубна щітка – Trial

      Їхні техніки можуть відрізнятися, але не результати

      В основі нашої технології адаптивного чищення є два компоненти – інноваційна насадка для щітки AdaptiveClean та інтуїтивний сенсор тиску. Обидва компоненти допомагають чистити розумніше, а не сильніше. Переглянути усі переваги

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        FlexCare Platinum

        FlexCare Platinum

        Звукова електрична зубна щітка – Trial

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Їхні техніки можуть відрізнятися, але не результати

        Наша перша щітка з технологією адаптивного чищення

        • 3 режими, 3 рівні інтенсивності
        • 2 насадки для щітки
        • Із сенсором тиску
        • Дезінфікуючий блок, УФ-лампа д/насадок
        Насадка для щітки AdaptiveClean

        Насадка для щітки AdaptiveClean

        М’які, гнучкі гумові краї дозволяють щетинкам пристосовуватися до унікальної форми зубів та ясен пацієнтів для забезпечення у 4 рази кращого контакту з поверхнею*. Завдяки гнучкості насадки для щітки щетинки лагідно переміщаються вздовж лінії ясен та поглинають зайвий тиск на щітку. Вдосконалений рух забезпечує унікальне відчуття у роті та бездоганне чищення вздовж лінії ясен та у важкодоступних місцях*. Доведено, що ця щітка видаляє у 10 разів більше нальоту у важкодоступних місцях, ніж звичайна зубна щітка*.

        Насадка для щітки InterCare

        Насадка для щітки InterCare

        Надзвичайно довгі, щільні щетинки проникають глибше між зубами, щоб усунути значно більше нальоту* з міжзубних щілин. Ідеальний варіант для пацієнтів із кровоточивими яснами або підвищеним ризиком запалення ясен.

        Інтуїтивний сенсор тиску

        Інтуїтивний сенсор тиску

        У разі надто сильного тиску ручка легенько пульсує, повідомляючи про надто сильне чищення, для забезпечення належної техніки. Дослідження пацієнтів у США показало, що 7 з 10 користувачів, які сильно тиснули на зуби, зменшили натиск завдяки сповіщенню сенсора.

        Новий режим ретельного чищення: справляйтеся зі складними місцями без проблем

        Новий режим ретельного чищення: справляйтеся зі складними місцями без проблем

        Наш цілком новий режим ретельного чищення забезпечує виняткове чищення у важкодоступних місцях. Завдяки унікальному руху насадки для щітки у цьому режимі та збільшеному до трьох хвилин часу чищення цей режим є ідеальним варіантом, якщо Ви хочете приділити особливу увагу проблемним місцям.

        Персоналізоване чищення

        Персоналізоване чищення

        Три налаштування інтенсивності та три режими чищення забезпечують оптимальний комфорт та ефективність для більш персоналізованого чищення й відповідності. Трихвилинний режим ретельного чищення гарантує виняткове чищення у важкодоступних місцях. Це ідеальний режим для пацієнтів, яким потрібно приділяти особливу увагу проблемним місцям.

        Дезінфікуючий блок з УФ-лампою

        Дезінфікуючий блок з УФ-лампою

        Знищує до 99% бактерій та вірусів*. Може бути доступний як аксесуар з одним із існуючих артикулів.

        Smartimer

        Smartimer

        Двохвилинний таймер допомагає досягнути рекомендованої професіоналами тривалості чищення.

        Quadpacer

        Quadpacer

        30-секундний таймер часового інтервалу сприяє ретельному чищенню кожного сектора у роті.

        Запатентована технологія зубної щітки Sonicare

        Запатентована технологія зубної щітки Sonicare

        Гарантує потрапляння рідини між зуби та вздовж лінії ясен для потужного, але лагідного чищення.

        Технічні характеристики

        • Режими

          Чищення
          Для виняткового щоденного чищення
          Білий
          Усуває поверхневі плями
          Ретельне чищення
          Для освіжаючого ретельного чищення
          3 рівні інтенсивності
          • Високий
          • Низький
          • Середній

        • Елементи в комплекті

          Ручки щітки
          1 FlexCare Platinum
          Насадки для щітки
          • 1 AdaptiveClean
          • 1 стандартна InterCare
          Зарядний пристрій
          1
          Дорожній футляр
          1
          Дезінфікуючий блок з УФ-лампою
          1

        • Конструкція та покриття

          Колір
          Платиново-сірий

        • Ефективність чищення

          Швидкість
          До 62 000 рухів щітки/хв.
          Ефективність
          Усуває до 10 разів більше нальоту*
          Переваги для здоров’я
          Покращання стану ясен лише за два тижні
          Переваги відбілювання
          Дозволяє усунути пігментацію природним способом
          Таймер
          SmarTimer та Quadpacer
          Датчик тиску
          Ручка щітки вібрує, попереджаючи користувача

        • Простота у користуванні

          Система насадок для щітки
          Прості знімні насадки для щітки
          Час чищення
          До 3 тижнів***
          Індикатор батареї
          Індикатор показує стан батареї
          Ручка
          Тонка ергономічна конструкція
          Дисплей
          Дисплей із підсвіткою

        • Технічні характеристики

          Батарея
          Можна заряджати
          Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої)
          До 3 тижнів**
          Тип батареї
          Літій-іонна

        • Потужність

          Напруга
          110–220 В

        • Обслуговування

          Гарантія
          2 роки обмеженої гарантії

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            • Порівняно з насадкою для щітки DiamondClean
            • Порівняно зі звичайною зубною щіткою
            • Дані додаються
            • Після одного разу використання кожної зубної щітки порівняно з Oral-B 3000/6000 CrossAction
            • **у разі використання двічі на день протягом двох хвилин

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