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Їхні техніки можуть відрізнятися, але не результати
В основі нашої технології адаптивного чищення є два компоненти – інноваційна насадка для щітки AdaptiveClean та інтуїтивний сенсор тиску. Обидва компоненти допомагають чистити розумніше, а не сильніше. Переглянути усі переваги
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Їхні техніки можуть відрізнятися, але не результати
В основі нашої технології адаптивного чищення є два компоненти – інноваційна насадка для щітки AdaptiveClean та інтуїтивний сенсор тиску. Обидва компоненти допомагають чистити розумніше, а не сильніше. Переглянути усі переваги
Звукова електрична зубна щітка – Trial
Ціна магазину Philips
Усього:
М’які, гнучкі гумові краї дозволяють щетинкам пристосовуватися до унікальної форми зубів та ясен пацієнтів для забезпечення у 4 рази кращого контакту з поверхнею*. Завдяки гнучкості насадки для щітки щетинки лагідно переміщаються вздовж лінії ясен та поглинають зайвий тиск на щітку. Вдосконалений рух забезпечує унікальне відчуття у роті та бездоганне чищення вздовж лінії ясен та у важкодоступних місцях*. Доведено, що ця щітка видаляє у 10 разів більше нальоту у важкодоступних місцях, ніж звичайна зубна щітка*.
Надзвичайно довгі, щільні щетинки проникають глибше між зубами, щоб усунути значно більше нальоту* з міжзубних щілин. Ідеальний варіант для пацієнтів із кровоточивими яснами або підвищеним ризиком запалення ясен.
У разі надто сильного тиску ручка легенько пульсує, повідомляючи про надто сильне чищення, для забезпечення належної техніки. Дослідження пацієнтів у США показало, що 7 з 10 користувачів, які сильно тиснули на зуби, зменшили натиск завдяки сповіщенню сенсора.
Наш цілком новий режим ретельного чищення забезпечує виняткове чищення у важкодоступних місцях. Завдяки унікальному руху насадки для щітки у цьому режимі та збільшеному до трьох хвилин часу чищення цей режим є ідеальним варіантом, якщо Ви хочете приділити особливу увагу проблемним місцям.
Три налаштування інтенсивності та три режими чищення забезпечують оптимальний комфорт та ефективність для більш персоналізованого чищення й відповідності. Трихвилинний режим ретельного чищення гарантує виняткове чищення у важкодоступних місцях. Це ідеальний режим для пацієнтів, яким потрібно приділяти особливу увагу проблемним місцям.
Знищує до 99% бактерій та вірусів*. Може бути доступний як аксесуар з одним із існуючих артикулів.
Двохвилинний таймер допомагає досягнути рекомендованої професіоналами тривалості чищення.
30-секундний таймер часового інтервалу сприяє ретельному чищенню кожного сектора у роті.
Гарантує потрапляння рідини між зуби та вздовж лінії ясен для потужного, але лагідного чищення.
Режими
Елементи в комплекті
Конструкція та покриття
Ефективність чищення
Простота у користуванні
Технічні характеристики
Потужність
Обслуговування