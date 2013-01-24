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Philips Sonicare DiamondClean

Звукова електрична зубна щітка

HX9352/04
Sonicare
Загальна оцінка / 5
Sonicare
  • Біліші, здоровіші зуби назавжди Біліші, здоровіші зуби назавжди Біліші, здоровіші зуби назавжди
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    Philips Sonicare DiamondClean Звукова електрична зубна щітка

    HX9352/04
    Загальна оцінка / 5

    Біліші, здоровіші зуби назавжди

    Найкраще відбілювання Sonicare із нашою найелегантнішою електричною зубною щіткою Philips Sonicare. Почніть користуватися Sonicare. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Philips Sonicare DiamondClean Звукова електрична зубна щітка

    Біліші, здоровіші зуби назавжди

    Найкраще відбілювання Sonicare із нашою найелегантнішою електричною зубною щіткою Philips Sonicare. Почніть користуватися Sonicare. Переглянути усі переваги

    Біліші, здоровіші зуби назавжди

    Найкраще відбілювання Sonicare із нашою найелегантнішою електричною зубною щіткою Philips Sonicare. Почніть користуватися Sonicare. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Philips Sonicare DiamondClean Звукова електрична зубна щітка

    Біліші, здоровіші зуби назавжди

    Найкраще відбілювання Sonicare із нашою найелегантнішою електричною зубною щіткою Philips Sonicare. Почніть користуватися Sonicare. Переглянути усі переваги

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      Біліші, здоровіші зуби назавжди

      Найкраща звукова зубна щітка Philips Sonicare з режимом відбілювання

      • 5 режимів
      • 2 насадки для щітки
      • Скляний зарядний пристрій, футляр
      • із режимом полірування
      До 7 разів краще усунення нальоту в порівнянні зі звичайною зубною щіткою

      До 7 разів краще усунення нальоту в порівнянні зі звичайною зубною щіткою

      Щільні високоякісні щетинки усувають до 7 разів більше нальоту в порівнянні зі звичайною зубною щіткою.

      Біліша усмішка за 1 тиждень за допомогою насадки для щітки DiamondClean*

      Біліша усмішка за 1 тиждень за допомогою насадки для щітки DiamondClean*

      Встановіть насадку для щітки DiamondClean, щоб обережно, проте ефективно видалити поверхневі плями. Щільні щетинки в центрі для видалення нальоту ефективно відбілюють Ваші зуби вдвічі швидше всього за 7 днів.*

      Покращує стан ясен лише за 2 тижні*

      Покращує стан ясен лише за 2 тижні*

      Завдяки оптимальному чищенню за допомогою DiamondClean стан ясен покращиться за 2 тижні*. Ваша усмішка стане здоровішою, якщо видаляти до 7 разів більше нальоту вздовж лінії ясен, аніж звичайною щіткою*.

      Обирайте будь-який із 5 режимів включно з поліруванням і чищенням чутливих зубів

      Обирайте будь-який із 5 режимів включно з поліруванням і чищенням чутливих зубів

      За допомогою DiamondClean Ви щодня відчуватимете свіжість після чищення. Наші 5 режимів задовольнять усі Ваші потреби: режим чищення – для виняткового щоденного чищення, режим турботи про ясна – для ніжного масажу ясен, полірування – для яскравішої посмішки, чутливий режим – для м’якого, проте ефективного чищення чутливих ясен, та відбілювання – ідеальний режим для видалення поверхневих плям.

      Дорожній чохол із зарядним пристроєм USB та скляний зарядний пристрій

      Дорожній чохол із зарядним пристроєм USB та скляний зарядний пристрій

      Розкішний дорожній чохол USB працює як зарядний пристрій, тож Ви завжди будете на висоті, навіть у дорозі. Покладіть свою зубну щітку в чохол і підключіть його до ноутбука чи ввімкніть у розетку. Також додається тримач насадки для щітки для додаткової гігієни в дорозі. А для заряджання вдома є наш витончений скляний зарядний пристрій, який стильно впишеться в інтер’єр ванної кімнати, а також послужить склянкою для полоскання зубів після чищення. Просто поставте щітку в склянку. Одного заряджання достатньо для чищення впродовж двох тижнів.

      Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

      Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

      Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.

      Таймери допоможуть ретельно почистити зуби за 2 хвилини

      Таймери допоможуть ретельно почистити зуби за 2 хвилини

      Для ретельного чищення зубів потрібно всього 2 хвилини. Наш QuadPacer повідомить, коли Ви достатньо часу будете чистити ту чи іншу ділянку зубів, а SmarTimer подасть сигнал, коли загальний час чищення закінчиться. Разом вони допоможуть щоразу чистити зуби саме стільки, скільки потрібно.

      Вигнута шийка для чищення важкодоступних місць

      Вигнута шийка для чищення важкодоступних місць

      Унікальна форма ручки щітки DiamondClean в поєднанні з нашими насадками для щітки дозволять ретельно почистити навіть важкодоступні місця на кшталт задніх зубів.

      Проста стартова програма для щоденного догляду від Philips Sonicare

      Проста стартова програма для щоденного догляду від Philips Sonicare

      Початок чогось нового завжди вимагає звикання. Наша проста стартова програма дає можливість поступово та обережно нарощувати інтенсивність чищення впродовж перших 14 разів використання нової зубної щітки.

      Безпека й м’якість для здоров’я ротової порожнини

      Безпека й м’якість для здоров’я ротової порожнини

      Незалежно від потреб, Ви можете бути впевненими, що чищення буде безпечним із DiamondClean. Наша звукова технологія підходить для чищення брекетів, плобм, коронок, вінірів та навіть щоденного догляду в разі захворювання ясен.

      Технічні характеристики

      • Режими

        Чищення
        Для виняткового щоденного чищення
        Відбілювання
        Усуває поверхневі плями
        Чутливий режим
        Лагідне чищення зубів та ясен
        Турбота про ясна
        Лагідно масажує ясна
        Полірування
        Відбілювання і полірування зубів

      • Елементи в комплекті

        Ручка
        1 DiamondClean
        Насадки для щітки
        2 стандартні DiamondClean
        Скляний зарядний пристрій
        1
        Дорожній футляр
        Дорожній зарядний пристрій USB

      • Конструкція та покриття

        Колір
        Чорний

      • Ефективність чищення

        Швидкість
        До 62 000 рухів щітки/хв.
        Ефективність
        Усуває до 7 разів більше нальоту*
        Переваги для здоров’я
        Покращання стану ясен лише за два тижні
        Переваги відбілювання
        Відбілювання зубів удвічі краще*
        Таймер
        SmarTimer та Quadpacer

      • Простота у користуванні

        Система насадок для щітки
        Прості знімні насадки для щітки
        Час чищення
        До 3 тижнів**
        Індикатор батареї
        Піктограма з підсвіткою вказує на ресурс батареї
        Ручка
        Тонка ергономічна конструкція
        Дисплей
        Дисплей із підсвіткою

      • Технічні характеристики

        Батарея
        Можна заряджати
        Тип батареї
        Літій-іонна
        Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої)
        До 3 тижнів**

      • Потужність

        Напруга
        100–240 В, 50–60 Гц

      • Обслуговування

        Гарантія
        2 роки обмеженої гарантії

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          • у порівнянні зі звичайною зубною щіткою
          • *у разі використання двічі на день протягом двох хвилин у режимі чищення