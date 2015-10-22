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Philips стала володарем 49 нагород Red Dot Award 2015
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Встигнути все з новими епіляторами Philips Satinelle
августа 13, 2018 - Компанія Philips представляє ще одного помічника активної сучасної дівчини – лінійку нових епіляторів Philips Satinelle.
Wish-list на 8 березня: 5 ідей, які точно спрацюють
августа 13, 2018 - 8 березня – як солодко звучить це слово для всіх дівчат України. Тут тобі і вихідний, і увагу, і, звичайно ж, подарунки.
Ідеальний День святого Валентина - корисні поради від Philips
августа 13, 2018 - Влаштуй для коханого незабутній День святого Валентина з підказками від Philips.
48 рішень Philips отримали нагороди на премії iF Design Award 2016
августа 13, 2018 - Отримані нагороди свідчать про зростаючу важливість дизайну в сфері комунікацій та сервісу.
Секрети швидкого прибирання від популярних українських блогерів
августа 13, 2018 - Відверто кажучи, для багатьох жінок прибирання будинку – не найулюбленіше заняття. Своїми лайфхаками швидкого прибирання з нами поділилися українські Youtube-блогери.
Philips Avent підтримує Всесвітній тиждень грудного вигодовування, 1-7 серпня 2017
августа 13, 2018 - у серпні Philips Avent підтримує Всесвітній тиждень грудного вигодовування з темою «підтримаємо грудне вигодовування разом» через постійну комунікацію з тими, хто найближче до нових матусь – працівниками медичної галузі.
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