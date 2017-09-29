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Інформаційний центр Philips
Philips стала володарем 49 нагород Red Dot Award 2015
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Інформаційний центр Philips
СТАНЬ ПОВЕЛИТЕЛЕМ ГОЛІННЯ РАЗОМ З PHILIPS
октября 12, 2017 - Київ, Україна - Сьогодні компанія RoyalPhilips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) оголошує про запуск нової лінійки електричних бритв для обличчя StarWars.
Серцево-судинні захворювання забирають близько 400 тисяч життів українців щорічно
сентября 29, 2017 - За даними ВООЗ Україна є країною №1 у Європі і № 2 в світі в рейтингу смертності від серцево-судинних захворювань.
Philips Avent підтримує Всесвітній тиждень грудного вигодовування, 1-7 серпня 2017
августа 03, 2017 - у серпні Philips Avent підтримує Всесвітній тиждень грудного вигодовування з темою «підтримаємо грудне вигодовування разом» через постійну комунікацію з тими, хто найближче до нових матусь – працівниками медичної галузі.
60% жінок вважають себе красивими згідно з дослідженням Philips Global Beauty Index
августа 02, 2017 - Royal Philips оголосила висновки щорічного міжнародного дослідження – Philips Global Beauty Index 2017, яке відображає ставлення сучасних жінок до власної краси. Було виявлено, що кількість жінок, які вважають себе красивими зросла на 9% порівняно з 2015 роком
Співробітники Philips Україна зробили внесок у кардіоздоров’я українців
мая 29, 2017 - Команда Philips Україна долучилася до 25-го ювілейного Пробігу під Каштанами – щорічного благодійного спортивного заходу, кошти від якого спрямовуються на піклування про кардіоздоров’я наймолодших українців у Медичному центрі дитячої кардіології та кардіохірургії.
Секрети швидкого прибирання від популярних українських блогерів
апреля 29, 2016 - Відверто кажучи, для багатьох жінок прибирання будинку – не найулюбленіше заняття. Своїми лайфхаками швидкого прибирання з нами поділилися українські Youtube-блогери.
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Выбранные продукты (
0
/3)
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