IT Providers
These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
Додаток Philips Clean Home+ (далі «Додаток») дозволяє контролювати, стежити і керувати очищувачами повітря та пилососами-роботами Philips (далі спільно «Пристрої») з будь-якого місця у будь-який час (далі «Послуги»). Додаток та Пристрої керуються компанією Philips Consumer Lifestyle B.V. або будь-якою з афілійованих чи дочірніх компаній (далі «Philips», «наш», «ми» чи «нас»). Ми обробляємо персональні дані, зібрані з Додатка та/або будь-якого Пристрою, який Ви з’єднали в пару з Додатком.
Додаток Philips Clean Home+ (далі «Додаток») дозволяє контролювати, стежити і керувати очищувачами повітря та пилососами-роботами Philips (далі спільно «Пристрої») з будь-якого місця у будь-який час (далі «Послуги»).
Додаток та Пристрої керуються компанією Philips Consumer Lifestyle B.V. або будь-якою з афілійованих чи дочірніх компаній (далі «Philips», «наш», «ми» чи «нас»). Ми обробляємо персональні дані, зібрані з Додатка та/або будь-якого Пристрою, який Ви з’єднали в пару з Додатком.
Це Повідомлення про конфіденційність стосується особистих даних, які збираються або обробляються Пристроєм та/або Додатком. Це Повідомлення про конфіденційність має на меті допомогти Вам зрозуміти наші принципи роботи з особистими даними під час використання Додатка, зокрема те, які дані ми збираємо, чому ми збираємо їх і що ми робимо з ними, а також Ваші особисті права. Також прочитайте Повідомлення про файли cookie та Умови використання.
Це Повідомлення про конфіденційність стосується особистих даних, які збираються або обробляються Пристроєм та/або Додатком. Це Повідомлення про конфіденційність має на меті допомогти Вам зрозуміти наші принципи роботи з особистими даними під час використання Додатка, зокрема те, які дані ми збираємо, чому ми збираємо їх і що ми робимо з ними, а також Ваші особисті права.
Також прочитайте Повідомлення про файли cookie та Умови використання.
We receive or collect personal data, as described in detail below, when we provide our Services, including when you access, download and install the App.
Дані облікового запису Ви можете увійти в Додаток за допомогою облікового запису MyPhilips чи свого профілю у соціальній мережі. Користувачі в Китаї можуть також увійти за допомогою своїх номерів телефону.
Дані облікового запису
Ви можете увійти в Додаток за допомогою облікового запису MyPhilips чи свого профілю у соціальній мережі. Користувачі в Китаї можуть також увійти за допомогою своїх номерів телефону.
Ми використовуємо дані Вашого облікового запису для створення та керування Вашим обліковим записом. Оскільки ми використовуємо дані Вашого облікового запису для надання Послуг, ми вважаємо таку обробку даних необхідною для виконання договору, стороною якого Ви є, що є правомірним відповідно до Статті 6.1. (b) Правових норм (ЄС) 2016/679.
Дані пристроїв Коли з’єднуєте Пристрій у пару з Додатком, ми збираємо таку інформацію:
Дані пристроїв
Коли з’єднуєте Пристрій у пару з Додатком, ми збираємо таку інформацію:
(I) Дані про пристрій, зокрема код пристрою, режим роботи, увімкнення/вимкнення живлення, режим, швидкість вентилятора, планувальник та команди керування. (II) Загальні дані про якість повітря, зокрема індекс побутових алергенів, PM2.5, температура, гази та рівень вологості. (I) Дані про пристрій, зокрема код пристрою, дані планувальника, кількість циклів та тривалість прибирання. Ми також збираємо IP-адресу маршрутизатора, що підключається до Пристрою. Ми використовуємо ці дані для надання Послуг, забезпечення кращого розуміння Пристроєм середовища; покращення нашого Пристрою та Послуг, а також Вашої кращої взаємодії з Пристроєм та його послугами. Оскільки Дані пристрою обробляються лише тоді, коли Ви з’єднуєте його в пару з Додатком для отримання Послуг, ми вважаємо таку обробку даних необхідною для дії договору, стороною якого Ви є, що є правомірним відповідно до Статті 6.1.(b) Правових норм (ЄС) 2016/679.
(I) Дані про пристрій, зокрема код пристрою, режим роботи, увімкнення/вимкнення живлення, режим, швидкість вентилятора, планувальник та команди керування.
(II) Загальні дані про якість повітря, зокрема індекс побутових алергенів, PM2.5, температура, гази та рівень вологості.
(I) Дані про пристрій, зокрема код пристрою, дані планувальника, кількість циклів та тривалість прибирання.
Ми також збираємо IP-адресу маршрутизатора, що підключається до Пристрою.
Ми використовуємо ці дані для надання Послуг, забезпечення кращого розуміння Пристроєм середовища; покращення нашого Пристрою та Послуг, а також Вашої кращої взаємодії з Пристроєм та його послугами.
Оскільки Дані пристрою обробляються лише тоді, коли Ви з’єднуєте його в пару з Додатком для отримання Послуг, ми вважаємо таку обробку даних необхідною для дії договору, стороною якого Ви є, що є правомірним відповідно до Статті 6.1.(b) Правових норм (ЄС) 2016/679.
Інші надані дані Залежно від моделі очищувача повітря Додаток може показувати невелике опитування щодо Вашого відношення до якості повітря у приміщенні, тривалості проживання у будинку/кімнаті та щодо кімнати, в якій Ви поставили Пристрій. Додаток використовуватиме Ваші відповіді для встановлення найоптимальнішого робочого режиму Вашого Пристрою.
Інші надані дані
Залежно від моделі очищувача повітря Додаток може показувати невелике опитування щодо Вашого відношення до якості повітря у приміщенні, тривалості проживання у будинку/кімнаті та щодо кімнати, в якій Ви поставили Пристрій. Додаток використовуватиме Ваші відповіді для встановлення найоптимальнішого робочого режиму Вашого Пристрою.
Оскільки Ваші інші надані дані обробляються лише тоді, коли Ви з’єднуєте Пристрій(-ої) в пару з Додатком для отримання Послуг, ми вважаємо таку обробку даних необхідною для виконання договору, стороною якого Ви є, що є правомірним відповідно до Статті 6.1.(b) Правових норм (ЄС) 2016/679.
Оскільки Ваші інші надані дані обробляються лише тоді, коли Ви з’єднуєте Пристрій(-ої) в пару з Додатком для отримання Послуг, ми вважаємо таку обробку даних необхідною для виконання договору, стороною якого Ви є, що є правомірним відповідно до Статті 6.1.(b) Правових норм (ЄС) 2016/679.
Файли cookie Ми використовуємо файли cookie, теги та подібні технології (далі «cookie») для керування, надання, покращення, розуміння та персоналізації наших Послуг. Файли cookie допомагають нам розпізнавати Ваш мобільний пристрій та збирати Ваші особисті дані, зокрема унікальний номер пристрою користувача, IP-адресу мобільного пристрою, тип мобільного веб-браузера чи операційної системи, яку Ви використовуєте, дані про сеанси та використання, а також інформацію щодо ефективності виконання послуг, тобто інформацію про використання Вами Додатка.
Файли cookie
Ми використовуємо файли cookie, теги та подібні технології (далі «cookie») для керування, надання, покращення, розуміння та персоналізації наших Послуг. Файли cookie допомагають нам розпізнавати Ваш мобільний пристрій та збирати Ваші особисті дані, зокрема унікальний номер пристрою користувача, IP-адресу мобільного пристрою, тип мобільного веб-браузера чи операційної системи, яку Ви використовуєте, дані про сеанси та використання, а також інформацію щодо ефективності виконання послуг, тобто інформацію про використання Вами Додатка.
Підтримка споживачів Ми керуємо та надаємо наші Послуги, зокрема надаємо підтримку користувачам та покращуємо, усуваємо несправності й персоналізуємо Послуги. Коли Вам потрібна підтримка, Ви можете надати нам інформацію про використання Послуг, зокрема інформацію про Вашу взаємодію з Philips і свою контактну інформацію для надання нами потрібної підтримки. Ми також використовуємо Вашу інформацію, щоб відповісти Вам, коли Ви звертаєтесь до нас.
Підтримка споживачів
Ми керуємо та надаємо наші Послуги, зокрема надаємо підтримку користувачам та покращуємо, усуваємо несправності й персоналізуємо Послуги. Коли Вам потрібна підтримка, Ви можете надати нам інформацію про використання Послуг, зокрема інформацію про Вашу взаємодію з Philips і свою контактну інформацію для надання нами потрібної підтримки. Ми також використовуємо Вашу інформацію, щоб відповісти Вам, коли Ви звертаєтесь до нас.
Зведені дані Ми можемо поєднувати Ваші особисті дані, зокрема дані облікового запису, дані пристроїв, файли cookie та дані, зібрані під час Вашої взаємодії та використання цифрових каналів Philips (таких як соціальні мережі, веб-сайти, електронна пошта, додатки та під’єднані вироби), а саме: IP-адреси, файли cookie, дані про мобільний пристрій, повідомлення, на які Ви переходите або які натискаєте, деталі про місцезнаходження та веб-сайти, які Ви відвідуєте.
Зведені дані
Ми можемо поєднувати Ваші особисті дані, зокрема дані облікового запису, дані пристроїв, файли cookie та дані, зібрані під час Вашої взаємодії та використання цифрових каналів Philips (таких як соціальні мережі, веб-сайти, електронна пошта, додатки та під’єднані вироби), а саме: IP-адреси, файли cookie, дані про мобільний пристрій, повідомлення, на які Ви переходите або які натискаєте, деталі про місцезнаходження та веб-сайти, які Ви відвідуєте.
Ми аналізуємо зведені дані для надання Вам персоналізованих Послуг. Це також допомагає нам покращити вміст, функціональність та використання Додатка, Пристрою(-їв) та Послуг, а також розробляти нові вироби й послуги. У такому разі ми вважаємо, що обробка Ваших зведених даних має базуватися на законному інтересі компанії Philips та є правомірною відповідно до Статті 6.1. (f) Правових норм (ЄС) 2016/679. Якщо Ви дасте згоду на отримання рекламно-інформаційних повідомлень про вироби, послуги, події та акції Philips, які можуть відповідати Вашим зацікавленням на основі Ваших користувацьких уподобань і поведінки в Інтернеті, ми можемо надсилати Вам маркетингові та рекламно-інформаційні повідомлення через електронну пошту, телефон та інші цифрові канали, такі як мобільні додатки та соціальні мережі. Щоб мати змогу підібрати такі повідомлення відповідно до Ваших уподобань та поведінки, а також зробити Ваш досвід користування більш відповідним та персоналізованим, ми можемо аналізувати та поєднувати Ваші зведені дані. Перш ніж надсилати Вам рекламно-інформаційні повідомлення, ми попросимо Вашої згоди. Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.
Ми аналізуємо зведені дані для надання Вам персоналізованих Послуг. Це також допомагає нам покращити вміст, функціональність та використання Додатка, Пристрою(-їв) та Послуг, а також розробляти нові вироби й послуги. У такому разі ми вважаємо, що обробка Ваших зведених даних має базуватися на законному інтересі компанії Philips та є правомірною відповідно до Статті 6.1. (f) Правових норм (ЄС) 2016/679.
Якщо Ви дасте згоду на отримання рекламно-інформаційних повідомлень про вироби, послуги, події та акції Philips, які можуть відповідати Вашим зацікавленням на основі Ваших користувацьких уподобань і поведінки в Інтернеті, ми можемо надсилати Вам маркетингові та рекламно-інформаційні повідомлення через електронну пошту, телефон та інші цифрові канали, такі як мобільні додатки та соціальні мережі. Щоб мати змогу підібрати такі повідомлення відповідно до Ваших уподобань та поведінки, а також зробити Ваш досвід користування більш відповідним та персоналізованим, ми можемо аналізувати та поєднувати Ваші зведені дані. Перш ніж надсилати Вам рекламно-інформаційні повідомлення, ми попросимо Вашої згоди. Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.
Дозволи Коли Додатку буде потрібний дозвіл на доступ до датчиків мобільного пристрою (наприклад, камери, Wi-Fi, геолокації чи Bluetooth) або інших даних (наприклад, фотографій) для надання Послуг, ми попросимо Вашої згоди. Ми використовуємо такі дані лише тоді, коли це потрібно для надання Вам Послуг та лише після отримання Вашої згоди.
Дозволи
Коли Додатку буде потрібний дозвіл на доступ до датчиків мобільного пристрою (наприклад, камери, Wi-Fi, геолокації чи Bluetooth) або інших даних (наприклад, фотографій) для надання Послуг, ми попросимо Вашої згоди. Ми використовуємо такі дані лише тоді, коли це потрібно для надання Вам Послуг та лише після отримання Вашої згоди.
1) Загальні дозволи - З’єднання пристрів у пару. Операційні системи Android вимагають точного географічного положення для підключення Додатка до Пристрою. iOS потрібний доступ до даних про місцезнаходження, щоб розпізнати, коли Додаток та Пристрій(-ої) знаходяться поруч. Проте компанія Philips не обробляє таких даних жодним чином. Дані зберігаються у мобільному пристрої, куди компанія Philips не має доступу. Якщо Ви видалите свій профіль чи Додаток, ці дані буде видалено з Вашого пристрою. - Пошук Philips неподалік. У разі ввімкнення цієї функції ми використовуємо дані про місцезнаходження, щоб скерувати Вас до магазину чи центру обслуговування клієнтів, що неподалік від Вас. 2) и очищувача повітря. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China. Master service Providers These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China. Master service Providers These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China. Master service Providers These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee. Master service Providers These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Master service Providers These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
1) Загальні дозволи
- З’єднання пристрів у пару. Операційні системи Android вимагають точного географічного положення для підключення Додатка до Пристрою. iOS потрібний доступ до даних про місцезнаходження, щоб розпізнати, коли Додаток та Пристрій(-ої) знаходяться поруч. Проте компанія Philips не обробляє таких даних жодним чином. Дані зберігаються у мобільному пристрої, куди компанія Philips не має доступу. Якщо Ви видалите свій профіль чи Додаток, ці дані буде видалено з Вашого пристрою.
- Пошук Philips неподалік. У разі ввімкнення цієї функції ми використовуємо дані про місцезнаходження, щоб скерувати Вас до магазину чи центру обслуговування клієнтів, що неподалік від Вас.
2) и очищувача повітря.
IT Providers
These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
Cloud Providers
These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China.
Master service Providers
These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
Payment
These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.
IT Providers
These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
Cloud Providers
These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China.
Master service Providers
These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
Payment
These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.
IT Providers
These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
Cloud Providers
These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China.
Master service Providers
These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
Payment
These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.
Master service Providers
These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
Master service Providers
These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
Компанія Philips може розкривати Ваші особисті дані незалежним постачальникам послуг, діловим партнерам чи іншим третім сторонам згідно з цим Повідомленням про конфіденційність та/або відповідно до законодавства.
Постачальники послуг Ми працюємо з незалежними постачальниками послуг, які допомагають нам керувати, надавати, розуміти, налаштовувати, підтримувати та виводити наші послуги на ринок.
Постачальники послуг
Ми працюємо з незалежними постачальниками послуг, які допомагають нам керувати, надавати, розуміти, налаштовувати, підтримувати та виводити наші послуги на ринок.
Ми можемо надсилати Ваші особисті дані вказаним нижче постачальникам послуг: Ці постачальники послуг забезпечують необхідне апаратне забезпечення, програмне забезпечення, мережі, засоби зберігання, послуги транзакцій та/або інші пов’язані технології, необхідні для роботи додатка або надання послуг.
Компанія Philips вимагає у своїх постачальників послуг забезпечення належного рівня захисту Ваших особистих даних подібно до того, як це робить вона. Ми вимагаємо, щоб наші постачальники послуг опрацьовували Ваші особисті дані лише згідно з нашими вказівками та лише для визначених цілей, згаданих вище, щоб вони мали доступ до мінімальної кількості даних, необхідних для надання певної послуги, і захищали Ваші особисті дані.
Ми можемо надсилати Ваші особисті дані вказаним нижче постачальникам послуг:
Ці постачальники послуг забезпечують необхідне апаратне забезпечення, програмне забезпечення, мережі, засоби зберігання, послуги транзакцій та/або інші пов’язані технології, необхідні для роботи додатка або надання послуг.
Інші треті сторони
Компанія Philips може також працювати з третіми сторонами, які обробляють Ваші особисті дані для своїх цілей. Якщо Philips надаватиме Ваші особисті дані третій стороні, яка використовуватиме їх для власних цілей, перед тим компанія Philips обов’язково повідомить Вас та/або попросить Вашого дозволу відповідно до чинних законів. У такому разі уважно прочитайте їхні повідомлення про конфіденційність, оскільки вони повідомляють про їхні принципи роботи з особистими даними, зокрема про те, який тип особистих даних вони збирають і як вони використовують, обробляють і захищають їх. Інколи компанія Philips продає бізнес чи його частину іншій компанії. Така передача права власності може включати передачу покупцю Ваших особистих даних, безпосередньо пов’язаних із цим бізнесом. Усі наші права та зобов’язання відповідно до нашого Повідомлення про конфіденційність вільно присвоюються компанією Philips будь-якій із наших дочірніх компаній у зв’язку із процесом злиття, поглинання, реструктуризації чи продажу активів або дії закону чи з інших причин, і ми можемо передавати Ваші особисті дані будь-якій зі своїх дочірніх компаній, суб’єктам наступників чи новому власнику. Amazon Alexa У деяких країнах доступна підтримка вміння для очищувач повітря Philips. У разі ввімкнення цього вміння Ви зможете керувати Пристроєм(-ями) через Amazon Alexa. Якщо Ви ввімкнете Amazon Alexa, Amazon надаватиме Вам свої послуги. Просимо Вас прочитати Умови та положення і Повідомлення про конфіденційність Amazon Alexa. Tmall Genie У Китаї доступна підтримка вміння пристрою для повітря Philips у додатку Tmall Genie. Якщо Ви ввімкнете це вміння, то зможете керувати Пристроєм через Tmall Genie. У такому разі Tmall Genie надаватиме Вам свої послуги. Просимо Вас прочитати Умови та положення і Повідомлення про конфіденційність Tmall Genie. Міжнародне передавання Ваші особисті дані можуть зберігатися та опрацьовуватися у будь-якій країні, в якій у нас є установи або в якій ми залучаємо постачальників послуг; а також, користуючись Послугами, Ви погоджуєтеся передавати (якщо таке матиме місце) інформацію країнам поза межами Вашої країни проживання, в яких правила захисту даних відрізняються від правил Вашої країни. За певних обставин суди, правоохоронні структури, контролюючі органи чи органи безпеки в цих інших країнах можуть мати право доступу до Ваших особистих даних. Якщо Ви знаходитесь у ЄЕЗ, Ваші особисті дані можуть передаватися нашим дочірнім компаніям або постачальникам послуг у країнах, які не належать до ЄЕЗ і вважаються Європейською комісією такими, що надають відповідний рівень захисту даних згідно зі стандартами ЄЕЗ (повний список цих країн доступний тут http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Для передавання даних з ЄЕЗ до країн, які не вважаються відповідними Європейською комісією (такі як США), ми вжили відповідних заходів, таких як наші Обов’язкові корпоративні правила для даних клієнтів, постачальників та партнерів по бізнесу та/або стандартні статті договору, прийняті Європейською комісією для захисту Ваших особистих даних. Ви можете отримати копію цих заходів за допомогою посилання вгорі чи написавши на адресу [email protected].
Компанія Philips може також працювати з третіми сторонами, які обробляють Ваші особисті дані для своїх цілей. Якщо Philips надаватиме Ваші особисті дані третій стороні, яка використовуватиме їх для власних цілей, перед тим компанія Philips обов’язково повідомить Вас та/або попросить Вашого дозволу відповідно до чинних законів. У такому разі уважно прочитайте їхні повідомлення про конфіденційність, оскільки вони повідомляють про їхні принципи роботи з особистими даними, зокрема про те, який тип особистих даних вони збирають і як вони використовують, обробляють і захищають їх.
Інколи компанія Philips продає бізнес чи його частину іншій компанії. Така передача права власності може включати передачу покупцю Ваших особистих даних, безпосередньо пов’язаних із цим бізнесом. Усі наші права та зобов’язання відповідно до нашого Повідомлення про конфіденційність вільно присвоюються компанією Philips будь-якій із наших дочірніх компаній у зв’язку із процесом злиття, поглинання, реструктуризації чи продажу активів або дії закону чи з інших причин, і ми можемо передавати Ваші особисті дані будь-якій зі своїх дочірніх компаній, суб’єктам наступників чи новому власнику.
Amazon Alexa
У деяких країнах доступна підтримка вміння для очищувач повітря Philips. У разі ввімкнення цього вміння Ви зможете керувати Пристроєм(-ями) через Amazon Alexa. Якщо Ви ввімкнете Amazon Alexa, Amazon надаватиме Вам свої послуги. Просимо Вас прочитати Умови та положення і Повідомлення про конфіденційність Amazon Alexa.
Tmall Genie
У Китаї доступна підтримка вміння пристрою для повітря Philips у додатку Tmall Genie. Якщо Ви ввімкнете це вміння, то зможете керувати Пристроєм через Tmall Genie. У такому разі Tmall Genie надаватиме Вам свої послуги. Просимо Вас прочитати Умови та положення і Повідомлення про конфіденційність Tmall Genie.
Міжнародне передавання
Ваші особисті дані можуть зберігатися та опрацьовуватися у будь-якій країні, в якій у нас є установи або в якій ми залучаємо постачальників послуг; а також, користуючись Послугами, Ви погоджуєтеся передавати (якщо таке матиме місце) інформацію країнам поза межами Вашої країни проживання, в яких правила захисту даних відрізняються від правил Вашої країни. За певних обставин суди, правоохоронні структури, контролюючі органи чи органи безпеки в цих інших країнах можуть мати право доступу до Ваших особистих даних.
Якщо Ви знаходитесь у ЄЕЗ, Ваші особисті дані можуть передаватися нашим дочірнім компаніям або постачальникам послуг у країнах, які не належать до ЄЕЗ і вважаються Європейською комісією такими, що надають відповідний рівень захисту даних згідно зі стандартами ЄЕЗ (повний список цих країн доступний тут http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Для передавання даних з ЄЕЗ до країн, які не вважаються відповідними Європейською комісією (такі як США), ми вжили відповідних заходів, таких як наші Обов’язкові корпоративні правила для даних клієнтів, постачальників та партнерів по бізнесу та/або стандартні статті договору, прийняті Європейською комісією для захисту Ваших особистих даних. Ви можете отримати копію цих заходів за допомогою посилання вгорі чи написавши на адресу [email protected].
Ми зберігатимемо Ваші особисті дані стільки, скільки потрібно чи дозволено з урахуванням цілі(-ей), для яких ці дані збираються. Критерії, який ми використовуємо для визначення періодів зберігання, включають: (i) тривалість використання Вами Додатка та Послуг; (ii) наявність законного зобов’язання, яке ми маємо виконувати; чи (iii) наявність рекомендації щодо збереження даних у зв’язку з нашою правовою позицією (наприклад, у зв’язку з чинними термінами давності, судовими процесами чи нормативно-правовими розглядами).
Ваш вибір і права Якщо Ви хочете надіслати запит на отримання доступу, виправлення, стирання, обмеження або заперечення щодо обробки особистих даних, які Ви надали нам раніше, або якщо Ви хочете надіслати запит на отримання електронної копії своїх особистих даних для їх передачі іншій компанії (у тій мірі, в якій це право на передавання даних надано Вам згідно з чинним законодавством), Ви можете зв’язатися з нами за адресою [email protected]. Ми відповімо на Ваш запит відповідно на чинного законодавства.
Ваш вибір і права
Якщо Ви хочете надіслати запит на отримання доступу, виправлення, стирання, обмеження або заперечення щодо обробки особистих даних, які Ви надали нам раніше, або якщо Ви хочете надіслати запит на отримання електронної копії своїх особистих даних для їх передачі іншій компанії (у тій мірі, в якій це право на передавання даних надано Вам згідно з чинним законодавством), Ви можете зв’язатися з нами за адресою [email protected]. Ми відповімо на Ваш запит відповідно на чинного законодавства.
У запиті чітко вкажіть, до яких особистих даних Ви хочете отримати доступ, чи які особисті даних хочете виправити, видалити, обмежити чи заборонити їх обробку. Для Вашого захисту ми можемо виконувати лише запити, які стосуються особистих даних, пов’язаних з Вашим обліковим записом, адресою електронної пошти чи іншими даними облікового запису, які Ви використовуєте для надсиланням нам запиту, і нам може бути потрібно перевірити Ваші ідентифікаційні дані, перш ніж ми виконаємо Ваш запит. Ми будемо намагатися якомога швидше відповісти на Ваш запит. У ситуаціях, коли ми покладаємось на згоду на збір та/або обробку Ваших особистих даних, Ви можете відкликати свою згоду будь-коли, що не впливатиме на законність обробки на основі згоди до її відкликання. Зверніть увагу, якщо Ви користуватиметеся (деякими) Вашими правами та вибором, Ви, можливо, не зможете повністю або частково користуватися нашими Послугами.
У запиті чітко вкажіть, до яких особистих даних Ви хочете отримати доступ, чи які особисті даних хочете виправити, видалити, обмежити чи заборонити їх обробку. Для Вашого захисту ми можемо виконувати лише запити, які стосуються особистих даних, пов’язаних з Вашим обліковим записом, адресою електронної пошти чи іншими даними облікового запису, які Ви використовуєте для надсиланням нам запиту, і нам може бути потрібно перевірити Ваші ідентифікаційні дані, перш ніж ми виконаємо Ваш запит. Ми будемо намагатися якомога швидше відповісти на Ваш запит.
У ситуаціях, коли ми покладаємось на згоду на збір та/або обробку Ваших особистих даних, Ви можете відкликати свою згоду будь-коли, що не впливатиме на законність обробки на основі згоди до її відкликання.
Зверніть увагу, якщо Ви користуватиметеся (деякими) Вашими правами та вибором, Ви, можливо, не зможете повністю або частково користуватися нашими Послугами.
Ми захищаємо Ваші особисті дані
Компанія Philips відповідально ставиться до захисту Ваших особистих даних від випадкової чи несанкціонованої зміни, втрати, неправильного використання, розголошення чи доступу до них. Компанія Philips використовує різні надійні технології, технічні та організаційні заходи для захисту Ваших особистих даних. Для цього ми вводимо, крім іншого, елементи керування доступом, використовуємо шлюзи безпеки та захищені протоколи.
Компанія Philips відповідально ставиться до захисту Ваших особистих даних від випадкової чи несанкціонованої зміни, втрати, неправильного використання, розголошення чи доступу до них. Компанія Philips використовує різні надійні технології, технічні та організаційні заходи для захисту Ваших особистих даних. Для цього ми вводимо, крім іншого, елементи керування доступом, використовуємо шлюзи безпеки та захищені протоколи.
Спеціальна інформація для батьків
Незважаючи на те, що Послуги не призначено для дітей відповідно до чинного законодавства, політика Philips дотримується закону, що вимагає одержання дозволу одного з батьків чи опікунів перед отриманням особистої інформації від дітей, її використанням чи розголошенням. Ми докладаємо зусиль для захисту потреб дітей у приватності й заохочуємо батьків та опікунів брати активну участь у діяльності їхніх дітей в Інтернеті та їхніх інтересах. Якщо батьку/матері або опікуну стане відомо про те, що його/її дитина надала нам персональні дані без їхнього відома, їм слід звернутися за адресою [email protected]. Якщо нам стане відомо, що дитина надала нам особисті дані, ми видалимо її дані зі своїх файлів.
Незважаючи на те, що Послуги не призначено для дітей відповідно до чинного законодавства, політика Philips дотримується закону, що вимагає одержання дозволу одного з батьків чи опікунів перед отриманням особистої інформації від дітей, її використанням чи розголошенням. Ми докладаємо зусиль для захисту потреб дітей у приватності й заохочуємо батьків та опікунів брати активну участь у діяльності їхніх дітей в Інтернеті та їхніх інтересах.
Якщо батьку/матері або опікуну стане відомо про те, що його/її дитина надала нам персональні дані без їхнього відома, їм слід звернутися за адресою [email protected]. Якщо нам стане відомо, що дитина надала нам особисті дані, ми видалимо її дані зі своїх файлів.
Інформація, що стосується певних регіонів: Права на конфіденційність у Каліфорнії (лише США)
Згідно із Цивільним кодексом Каліфорнії, розділ 1798.83, наші клієнти, які проживають у Каліфорнії, можуть щороку подавати запит та отримувати від нас безкоштовну інформацію про особисті дані (за наявності), які ми повідомили третім сторонам для прямого маркетингу за минулий календарний рік. У такому разі ця інформація включатиме список категорій наданої особистої інформації та імена й адреси всіх третіх сторін, із якими ми поділилися інформацією минулого календарного року. Якщо Ви є жителем Каліфорнії та хотіли би подати такий запит, відвідайте наш веб-сайт конфіденційності: http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html
Згідно із Цивільним кодексом Каліфорнії, розділ 1798.83, наші клієнти, які проживають у Каліфорнії, можуть щороку подавати запит та отримувати від нас безкоштовну інформацію про особисті дані (за наявності), які ми повідомили третім сторонам для прямого маркетингу за минулий календарний рік. У такому разі ця інформація включатиме список категорій наданої особистої інформації та імена й адреси всіх третіх сторін, із якими ми поділилися інформацією минулого календарного року. Якщо Ви є жителем Каліфорнії та хотіли би подати такий запит, відвідайте наш веб-сайт конфіденційності: http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html
Зміни цього повідомлення про конфіденційність
Наші Послуги можуть час від часу змінюватися без попередження. Тому ми залишаємо за собою право час від часу змінювати це Повідомлення про конфіденційність чи додавати до нього нову інформацію. У разі оновлення цього Повідомлення про конфіденційність ми також оновимо дату вгорі. Радимо регулярно перевіряти наявність найновішої версії цього Повідомлення про конфіденційність. Нове Повідомлення про конфіденційність набере чинності з моменту його публікації. Якщо Ви не погоджуєтеся із переглянутим повідомленням, Вам потрібно змінити свої налаштування або припинити користуватися нашими Послугами. Продовжуючи переходити до наших Послуг чи користуючись ними після цих змін, Ви визнаєте, що були проінформовані, й погоджуєтеся дотримуватися переглянутого Повідомлення про конфіденційність.
Наші Послуги можуть час від часу змінюватися без попередження. Тому ми залишаємо за собою право час від часу змінювати це Повідомлення про конфіденційність чи додавати до нього нову інформацію. У разі оновлення цього Повідомлення про конфіденційність ми також оновимо дату вгорі.
Радимо регулярно перевіряти наявність найновішої версії цього Повідомлення про конфіденційність.
Нове Повідомлення про конфіденційність набере чинності з моменту його публікації. Якщо Ви не погоджуєтеся із переглянутим повідомленням, Вам потрібно змінити свої налаштування або припинити користуватися нашими Послугами. Продовжуючи переходити до наших Послуг чи користуючись ними після цих змін, Ви визнаєте, що були проінформовані, й погоджуєтеся дотримуватися переглянутого Повідомлення про конфіденційність.
Контактна інформація Якщо у Вас виникнуть будь-які запитання стосовно цього Повідомлення про конфіденційність або щодо того, як Philips використовує Ваші особисті дані, зверніться до нашого відділу захисту даних за адресою [email protected]. Також Ви маєте право подати скаргу контрольному органу у своїй країні чи регіоні. Philips Consumer Lifestyle B.V. High Tech Campus 5, 5656 AE, Eindhoven, The Netherlands (Нідерланди)
Контактна інформація
Якщо у Вас виникнуть будь-які запитання стосовно цього Повідомлення про конфіденційність або щодо того, як Philips використовує Ваші особисті дані, зверніться до нашого відділу захисту даних за адресою [email protected]. Також Ви маєте право подати скаргу контрольному органу у своїй країні чи регіоні.
Philips Consumer Lifestyle B.V.
High Tech Campus 5, 5656 AE,
Eindhoven, The Netherlands (Нідерланди)
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