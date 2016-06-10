Компанія Philips може також працювати з третіми сторонами, які обробляють Ваші особисті дані для своїх цілей. Якщо Philips надаватиме Ваші особисті дані третій стороні, яка використовуватиме їх для власних цілей, перед тим компанія Philips обов’язково повідомить Вас та/або попросить Вашого дозволу відповідно до чинних законів. У такому разі уважно прочитайте їхні повідомлення про конфіденційність, оскільки вони повідомляють про їхні принципи роботи з особистими даними, зокрема про те, який тип особистих даних вони збирають і як вони використовують, обробляють і захищають їх.



Інколи компанія Philips продає бізнес чи його частину іншій компанії. Така передача права власності може включати передачу покупцю Ваших особистих даних, безпосередньо пов’язаних із цим бізнесом. Усі наші права та зобов’язання відповідно до нашого Повідомлення про конфіденційність вільно присвоюються компанією Philips будь-якій із наших дочірніх компаній у зв’язку із процесом злиття, поглинання, реструктуризації чи продажу активів або дії закону чи з інших причин, і ми можемо передавати Ваші особисті дані будь-якій зі своїх дочірніх компаній, суб’єктам наступників чи новому власнику.

Amazon Alexa

У деяких країнах доступна підтримка вміння для очищувач повітря Philips. У разі ввімкнення цього вміння Ви зможете керувати Пристроєм(-ями) через Amazon Alexa. Якщо Ви ввімкнете Amazon Alexa, Amazon надаватиме Вам свої послуги. Просимо Вас прочитати Умови та положення і Повідомлення про конфіденційність Amazon Alexa.

Tmall Genie

У Китаї доступна підтримка вміння пристрою для повітря Philips у додатку Tmall Genie. Якщо Ви ввімкнете це вміння, то зможете керувати Пристроєм через Tmall Genie. У такому разі Tmall Genie надаватиме Вам свої послуги. Просимо Вас прочитати Умови та положення і Повідомлення про конфіденційність Tmall Genie.

Міжнародне передавання

Ваші особисті дані можуть зберігатися та опрацьовуватися у будь-якій країні, в якій у нас є установи або в якій ми залучаємо постачальників послуг; а також, користуючись Послугами, Ви погоджуєтеся передавати (якщо таке матиме місце) інформацію країнам поза межами Вашої країни проживання, в яких правила захисту даних відрізняються від правил Вашої країни. За певних обставин суди, правоохоронні структури, контролюючі органи чи органи безпеки в цих інших країнах можуть мати право доступу до Ваших особистих даних.

Якщо Ви знаходитесь у ЄЕЗ, Ваші особисті дані можуть передаватися нашим дочірнім компаніям або постачальникам послуг у країнах, які не належать до ЄЕЗ і вважаються Європейською комісією такими, що надають відповідний рівень захисту даних згідно зі стандартами ЄЕЗ (повний список цих країн доступний тут http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Для передавання даних з ЄЕЗ до країн, які не вважаються відповідними Європейською комісією (такі як США), ми вжили відповідних заходів, таких як наші Обов’язкові корпоративні правила для даних клієнтів, постачальників та партнерів по бізнесу та/або стандартні статті договору, прийняті Європейською комісією для захисту Ваших особистих даних. Ви можете отримати копію цих заходів за допомогою посилання вгорі чи написавши на адресу [email protected].