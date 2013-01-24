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    Очистители воздуха

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    Для помещений небольшой площади

    Для помещений небольшой площади
    До 79 м2

    Для помещений средней площади

    Для помещений средней площади
    До 95 м2

    Для помещений большой площади

    Для помещений большой площади
    До 130 м2

      Для помещений небольшой площади
      Для помещений средней площади
      Для помещений большой площади

      Для помещений небольшой площади

      Для помещений средней площади

      Для помещений большой площади

      Очиститель воздуха Philips серии 2000i

      Удаляет 99,97 % мельчайших частиц размером 0,003 мкм — в 800 раз меньше частиц PM2.5

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      Очиститель воздуха для помещений небольшой площади серии 2000
      Значок 99-97
      Удаляет наночастицы, включая PM2.5, пылевых клещей, распространенные аллергены и т.д.
      Значок автоматического режима/режима удаления аллергенов
      Сверхчувствительный стандартный режим для автоматического очищения.
      значок мгновенных уведомлений
      Мгновенные уведомления об уровне содержания PM2.5 в реальном времени.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      *Только для модели 2000i

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      Как это работает?
      астма

      В чем преимущества очистителя воздуха Philips?

       

      Основной причиной эффективности очистителя воздуха Philips является его многоуровневая система фильтрации. Сначала фильтр предварительной очистки удаляет более крупные частицы, затем фильтр с активированным углем устраняет неприятные запахи и летучие органические соединения и, наконец, фильтр HEPA удаляет мельчайшие частицы размером 0,003 мкм, включая PM2.5, пыль, пылевых клещей, распространенные аллергены, бактерии и вирусы.* Таким образом с помощью этой системы фильтрации воздух эффективно очищается. 

       

      * Из воздуха, который пропускается через фильтр.
      Какие частицы задерживают фильтры?

      Какие частицы задерживают фильтры?

       

      Знаете ли вы, что в воздухе в помещениях может содержаться от 2 до 5 раз больше аллергенов и загрязняющих частиц, чем на улице? Очиститель воздуха Philips задерживает и удаляет из пропускаемого через фильтры воздуха 99,97 % аллергенов: пыльцы, пылевых клещей, спор плесени, аллергенов в коже животных, дыма, бактерий и вирусов размером 0,3 микрона.
      Споры плесени
      Споры плесени
      Аллерген 2
      Пыльца
      Пылевые клещи
      Пылевые клещи
      Запахи
      Запахи
      Мелкие частицы
      Мелкие частицы
      Бактерии и вирусы
      Бактерии и вирусы
      Общие летучие органические соединения
      Общие летучие органические соединения
      Мельчайшие частицы
      Мельчайшие частицы
      Вирусы
      Вирусы
      Шерсть и перхоть домашних животных
      Шерсть и перхоть домашних животных
      Пыль
      Пыль
      Влажность
      Влажность
      Как выбрать прибор?
      аллергия

      Как выбрать подходящий очиститель?

       

      CADR — это индекс измерения эффективности очистителей воздуха: максимальный поток воздуха (количество воздуха, обрабатываемого прибором), умноженный на эффективность прибора (количество вредных частиц, удаляемых прибором).

       

      Чем выше показатель CADR, тем лучше. Впрочем, это не означает, что очиститель воздуха будет эффективен в любом помещении. Именно поэтому на этой странице очистители воздуха распределены по категориям в зависимости от размера помещения, в которых их лучше всего использовать. Благодаря такому распределению вам будет легче выбрать подходящий прибор.

      Отзывы об очистителях воздуха Philips

      Вот что говорят владельцы очистителей воздуха Philips.

      Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

      Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

      домашний очиститель воздуха

      Превосходное очищение

      более эффективное очищение

      Узнать больше
      Наша технология VitaShield IPS очищает воздух естественным образом, захватывая вредные частицы без выброса озона или вторичных загрязнений. Воздух проходит через высококачественные фильтры, включая фильтр с активированным углем для удаления газов и запахов и фильтр HEPA, удаляющий 99,97 % взвешенных частиц размеров 0,3 микрона (пыльцу, пыль, пылевых клещей, аллергенов в коже животных и спор плесени).
      очиститель воздуха

      Сверхчувствительный стандартный режим

      постоянное отслеживание и регулировка

      Узнать больше
      При использовании сверхчувствительного режима отслеживания распознаются даже самые незначительные изменения качества воздуха, при этом автоматически запускается более мощная подача воздуха для сокращения количества загрязняющих частиц в помещении. Доступны и другие режимы — противоаллергенный, антибактериальный и противовирусный.
      отзывы об очистителях воздуха

      Мгновенные уведомления

      для вашего спокойствия и комфорта

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      Уникальная технология AeraSense предоставляет данные о качестве воздуха в помещении. Числовой индекс содержания PM2.5 и кольцо с цветовой индикацией отражают малейшие изменения в реальном времени. В приложении Air Matters доступна дополнительная информация о качестве воздуха и уровне содержания загрязнений в помещении и на улице. Теперь вы можете без опасений дышать чистым воздухом.

      Найдите очиститель воздуха, который подойдет именно вам

      Series 2000i

      Очиститель воздуха серии 2000i

      Series 2000i

      Цена магазина Philips
      Очиститель воздуха серии 2000i
      Сравнить функции

      Отзыв клиента

      средняя оценка 4.6 / 5

      Рекомендуемый размер помещения
      • До 60 м2
      • До 79 м2
      • До 79 м2 
      • До 95 м2

      CADR (эффективность очистки воздуха)
      • 260 м3/ч
      • 179 м3/ч
      • 179 м3/ч
      • 393 м3/ч

      Стандартный
      • Да
      • Да
      • Да
      • Да

      Кольцо с цветовой индикацией качества воздуха в реальном времени
      • Цвет
      • Цвет + индекс
      • Цвет + индекс
      • Цвет + индекс

      Числовые данные о качестве воздуха в реальном времени
      • Нет
      • Да
      • Да
      • Да

      Контроль и отслеживание качества воздуха в приложении
      • Нет
      • Нет
      • Да
      • Да

      Купить очиститель воздуха Philips для помещений небольшой площади

      Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

      Очиститель воздуха для помещений небольшой площади серии 2000
      Удаляет 99,97 % мельчайших частиц размером 0,003 мкм, включая пыльцу, пыль, пылевых клещей, аллергены в коже животных и споры плесени.
      Интеллектуальные автоматические режимы, такие как сверхэффективный стандартный режим, позволяют непрерывно отслеживать и корректировать качество воздуха.
      Числовой индекс содержания PM2.5 и кольцо с цветовой индикацией в реальном времени отражают даже малейшие изменения качества воздуха.
      Отслеживайте качество воздуха в помещении и на улице*

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      *Только для модели 2000i

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