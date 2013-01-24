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Основной причиной эффективности очистителя воздуха Philips является его многоуровневая система фильтрации. Сначала фильтр предварительной очистки удаляет более крупные частицы, затем фильтр с активированным углем устраняет неприятные запахи и летучие органические соединения и, наконец, фильтр HEPA удаляет мельчайшие частицы размером 0,003 мкм, включая PM2.5, пыль, пылевых клещей, распространенные аллергены, бактерии и вирусы.* Таким образом с помощью этой системы фильтрации воздух эффективно очищается.
* Из воздуха, который пропускается через фильтр.
Знаете ли вы, что в воздухе в помещениях может содержаться от 2 до 5 раз больше аллергенов и загрязняющих частиц, чем на улице? Очиститель воздуха Philips задерживает и удаляет из пропускаемого через фильтры воздуха 99,97 % аллергенов: пыльцы, пылевых клещей, спор плесени, аллергенов в коже животных, дыма, бактерий и вирусов размером 0,3 микрона.
CADR — это индекс измерения эффективности очистителей воздуха: максимальный поток воздуха (количество воздуха, обрабатываемого прибором), умноженный на эффективность прибора (количество вредных частиц, удаляемых прибором).
Чем выше показатель CADR, тем лучше. Впрочем, это не означает, что очиститель воздуха будет эффективен в любом помещении. Именно поэтому на этой странице очистители воздуха распределены по категориям в зависимости от размера помещения, в которых их лучше всего использовать. Благодаря такому распределению вам будет легче выбрать подходящий прибор.
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Очиститель воздуха серии 2000i
Series 2000i
Цена магазина Philips
Очиститель воздуха серии 2000i
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Отзыв клиента
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средняя оценка 4.6 / 5
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Рекомендуемый размер помещения
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CADR (эффективность очистки воздуха)
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Стандартный
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Кольцо с цветовой индикацией качества воздуха в реальном времени
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Числовые данные о качестве воздуха в реальном времени
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Контроль и отслеживание качества воздуха в приложении
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