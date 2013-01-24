Показатели качества уборки Philips предназначены для простого сравнения общих характеристик различных моделей в линейке проводных пылесосов Philips.

Показатели качества уборки Philips — это пять способов оценки производительности проводных пылесосов Philips.

Они включают в себя эффективность уборки мелкой* и крупной** пыли на твердых напольных покрытиях и коврах. Также мы оцениваем стабильность мощности всасывания по мере заполнения пылесборника***.

В каждой категории пылесос может получить от 1 до 6 очков. Общая оценка рассчитывается из суммы очков в каждой категории (1/3 за мелкую пыль, 1/3 за крупную пыль и 1/3 за стабильность мощности всасывания; очки за последний показатель удваиваются для одинакового влияния всех показателей на общую оценку). Общий показатель выше 31 очка приравнивается к 6 звездам рейтинга, от 28 до 31 очка — 5 звездам, от 24 до 27 очков — 4 звездам, от 20 до 23 очков — 3 звездам, от 16 до 20 очков — 2 звездам, а общее количество баллов меньше 16 означает, что пылесос получает 1 звезду.

* Измерено в соответствии с международным стандартом EN60312-1:2017

** Измерено в соответствии с разработанным Philips тестом по уборке крупной пыли

*** Измерено в соответствии со стандартом EN60312-1:2017