Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
1

Ключевые слова для поиска

Показатели качества уборки

Уникальные показатели качества уборки Philips

Показатели качества уборки Philips предназначены для простого сравнения общих характеристик различных моделей в линейке проводных пылесосов Philips.

 

Показатели качества уборки Philips — это пять способов оценки производительности проводных пылесосов Philips.

 

Они включают в себя эффективность уборки мелкой* и крупной** пыли на твердых напольных покрытиях и коврах. Также мы оцениваем стабильность мощности всасывания по мере заполнения пылесборника***.

 

В каждой категории пылесос может получить от 1 до 6 очков. Общая оценка рассчитывается из суммы очков в каждой категории (1/3 за мелкую пыль, 1/3 за крупную пыль и 1/3 за стабильность мощности всасывания; очки за последний показатель удваиваются для одинакового влияния всех показателей на общую оценку). Общий показатель выше 31 очка приравнивается к 6 звездам рейтинга, от 28 до 31 очка — 5 звездам, от 24 до 27 очков — 4 звездам, от 20 до 23 очков — 3 звездам, от 16 до 20 очков — 2 звездам, а общее количество баллов меньше 16 означает, что пылесос получает 1 звезду.

 

* Измерено в соответствии с международным стандартом EN60312-1:2017

** Измерено в соответствии с разработанным Philips тестом по уборке крупной пыли

*** Измерено в соответствии со стандартом EN60312-1:2017

Мешковые пылесосы

Таблица сравнения мешковых пылесосов

Безмешковые пылесосы

Таблица сравнения безмешковых пылесосов

Откройте для себя

My Philips

Зарегистрируйтесь, чтобы получить
уникальные преимущества

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Компанія Philips цінує і поважає Ваше право на конфіденційність. Щоб отримати докладні відомості, читайте Політику конфіденційності

Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.