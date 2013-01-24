SpeedPro Max Aqua 

щелевая насадка

накладка из микрофибры

встроенная щетка

щелевая насадка 2-в-1

дополнительный фильтр

удлинитель шланга

минитурбощетка

насадка с контейнером для влажной уборки

накладка из микрофибры

встроенная щетка

насадка с контейнером для влажной уборки

накладка из микрофибры

встроенная щетка

дополнительный фильтр

минитурбощетка

насадка с контейнером для влажной уборки