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Уборка становится проще, когда насадка подсвечивает пол. Вы заметите даже самую мелкую пыль, а также быстро и тщательно очистите свой дом от рассыпанного сахара или песка.
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XC8149/01
8000 Series Aqua
Цена магазина Philips
Беспроводной пылесос
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FC6903/01
SpeedPro Max Aqua
Цена магазина Philips
Беспроводной вертикальный пылесос
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FC6904/01
SpeedPro Max Aqua
Цена магазина Philips
Беспроводной вертикальный пылесос
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FC6728/01
SpeedPro Aqua
Цена магазина Philips
Беспроводной вертикальный пылесос
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Ручной пылесос
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Аксессуары
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Антиаллергенный фильтр
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