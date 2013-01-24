Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    • Бесплатная доставка и возврат

    • Официальная гарантия

    • Приобретайте напрямую у Philips

    • Поддержка клиентов 7 дней в неделю

    SpeedPro Max Aqua

    SpeedPro Max Aqua

    Беспроводной пылесос с функцией мытья

    № 1

    Беспроводной пылесос з функцией мытья

    SpeedPro Max Aqua

    Быстрая уборка

    SpeedPro Max и Aqua 

    Для сухой и влажной уборки

    PowerPro Aqua 3-в-1

    Беспроводной пылесос з функцией мытья

    SpeedPro Max Aqua

    Быстрая уборка    

    SpeedPro Max и Aqua

    Для сухой и влажной уборки

    PowerPro Aqua 3-в-1

      Пылесосит и моет полы

      SpeedPro Max Aqua 

      FC6903/01
      Пилосос 3в1

      Пылесос с функцией мытья и ручной пылесос в одном беспроводном устройстве

      Потужний двигун

      Эффективная работа обеспечивается электромотором с высокой мощностью и продолжительным временем действия после полной зарядки

      Великий вибір аксесуарів

      Встроенные аксессуары, которые всегда под рукой, помогут удержать в чистоте каждый уголок вашего дома

      Цена магазина Philips

      Вы сможете пылесосить и мыть пол одновременно

      Одного устройства достаточно, чтобы сохранить пол и ковры в чистоте. Пылесос удалит грязь, а система мойки полов справится с любой поверхностью.

      Еще более тщательное мытье полов


      Система AquaBoost обеспечивает мощную подачу воды. Нужно лишь один раз нажать педаль в системе мойки, чтобы быстро и легко удалить даже самые сложные пятна.

      Ви зможете пилососити та мити підлогу одночасно


      Одного пристрою буде достатньо, щоб зберегти підлогу та килими в чистоті. Пилосос видалить стійкий бруд, а система мийки підлог впорається з будь-якою поверхнею.

      Еще более тщательное мытье полов


      Система AquaBoost обеспечивает мощную подачу воды. Нужно лишь один раз нажать педаль в системе мойки, чтобы быстро и легко удалить даже самые сложные пятна.

      Посмотрите, как это работает

      Электромотор с системой PowerCyclone 8
      Удаляет грязь со всех поверхностей


      Быстро и легко убирает песок, шерсть, крошки и любую другую грязь, даже с толстых ковров.

      Мощный аккумулятор
      Одного заряда хватает, чтобы убрать всю квартиру*


      Мощная литий-ионная батарея  25,2 В обеспечивает до 75 минут работы при полной зарядке 


      * одного заряда в зависимости от модели, с насадкой для мытья полов.

      Ручной пылесос с щелевой насадкой

      Удобно и практично


      Одно нажатие кнопки – и у вас есть легкий и удобный для переноски ручной пылесос, который поможет поддерживать порядок дома, в машине и везде, где вам понадобится.

      Встроенные аксессуары
      Встроенные аксессуары


      Щетка и щелевая насадка легко удаляют паутину на потолке, а также пыль на плинтусах, диванах, в уголках и других труднодоступных местах 

      Всасывающая насадка на 360°
      Быстро и легко убирает пыль


      Вы быстрее избавитесь от грязи благодаря насадке для удаления пыли со всех сторон, которая работает даже при движении пылесоса в обратном направлении. Идеально подходит как для толстых ковров, так и для полов.

      LED-подсветка
      Обнаружит и удалит каждую крошку

       

      Уборка становится проще, когда насадка подсвечивает пол. Вы заметите даже самую мелкую пыль, а также быстро и тщательно очистите свой дом от рассыпанного сахара или песка.

      Цифровой дисплей
      Индикатор уровня заряда батареи


      Устройство оснащено индикатором, который показывает уровень заряда в процентном эквиваленте.

      Эргономичный пылесборник
      Быстро и гигиенично


      Пылесос без мешка - это легкая очистка контейнера для пыли, не касаясь и не распространяя мусор, прямо в мусорный бак.

      Безопасен для аллергиков

      Антиаллергенный фильтр

      іконка - Пил та забруднення

      Пыль и загрязнение
      Они легко проникают в ваш дом через окна, двери и другую естественную вентиляцию.

      іконка - Алергени

      Аллергены
      Аллергены появляются во время повседневной деятельности, такой как уборка или уход за растениями и животными.

      іконка - Бактерії

      Бактерии
      Бактерии могут привести к серьезным заболеваниям и аллергии.

      В комплекте

      Посмотрите, как это работает

      Philips Lumea Prestige - Обзор Rozetka

      Philips SpeedPro Max Aqua -  безпроводной пылесос з функцией мытья

      Philips Lumea Prestige - Обзор дианы суворовой

      Аккумуляторный пылесос PHILIPS SpeedPro Max Aqua FC6904/01

      Беспроводной пылесос с функцией мойки

      SpeedPro Max Aqua 

      FC6903/01
      • Функция мойки с системой AquaBoost
      • Электромотор с технологией PowerCyclone 8 и высокой мощностью всасывания
      • Литий-ионный аккумулятор работает до 75 минут без подзарядки.
      • Ручной пылесос с щелевой насадкой идеально подходит для мебели, автомобиля и т. д.
      • Встроенные аксессуары, которые всегда под рукой
      • Насадка 360° с LED-подсветкой для более быстрой уборки
      • Дополнительный антиаллергенный фильтр в подарок после регистрации продукта
      Цена магазина Philips
      Смотреть все беспроводные пылесосы

      Выберите беспроводной пылесос с функцией мойки

      8000 Series Aqua

      XC8149/01

      8000 Series Aqua

      Цена магазина Philips
      Беспроводной пылесос
      Сравнить
      SpeedPro Max Aqua

      FC6903/01

      SpeedPro Max Aqua

      Цена магазина Philips
      Беспроводной вертикальный пылесос
      Сравнить
      SpeedPro Max Aqua

      FC6904/01

      SpeedPro Max Aqua

      Цена магазина Philips
      Беспроводной вертикальный пылесос
      Сравнить
      SpeedPro Aqua

      FC6728/01

      SpeedPro Aqua

      Цена магазина Philips
      Беспроводной вертикальный пылесос
      Сравнить

      Время работы
      • до 80 минут*
      • до 75 минут*
      • до 75 минут*
      • до 50 минут

      Рабочее напряжение батареи
      • 25.2 В
      • 25.2 В
      • 25.2 В
      • 21.6 В

      Функция мытья
      • Да
      • Да
      • Да
      • Да

      Основная насадка
      • Насадка с функцией всасывания 360°
      • Насадка с функцией всасывания 360°
      • Насадка с функцией всасывания 360°
      • Насадка с функцией всасывания 180°

      Технология
      • Power Cyclone 10
      • Power Cyclone 8
      • Power Cyclone 8
      • Power Cyclone 7

      Количество скоростных режимов
      • 3 (эко, стандарт, турбо)
      • 3 (эко, стандарт, турбо)
      • 3 (эко, стандарт, турбо)
      • 2 (стандарт, турбо)

      Ручной пылесос
      • Да
      • Да
      • Да
      • Да

      Аксессуары
      • щелевая насадка
      • накладка из микрофибры
      • встроенная щетка
      • щелевая насадка 2-в-1
      • дополнительный фильтр
      • удлинитель шланга
      • минитурбощетка
      • насадка с контейнером для влажной уборки
      • накладка из микрофибры
      • встроенная щетка
      • насадка с контейнером для влажной уборки
      • накладка из микрофибры
      • встроенная щетка
      • дополнительный фильтр
      • минитурбощетка
      • насадка с контейнером для влажной уборки
      • накладка из микрофибры
      • встроенная щетка
      • насадка с контейнером для влажной уборки

      Антиаллергенный фильтр
      • Да
      • -
      • Да
      • Да
      Посмотреть все беспроводные пылесосы

      *в режиме эко

      5 лет гарантии на мотор


      Зарегистрируйте свой SpeedPro Max Aqua втечении 90 дней со дня покупки и получите 5 лет гарантии на мотор пылесоса.

      Получить гарантию
      № 1

      Полезные советы по уходу за SpeedPro Max Aqua

      Обзор

      Обзор

      Мойка пола

      Мойка пола

      Очистка контейнера от пыли

      Jak czyścić filtr by zachować najwyższą moc

      Очистка щетки

      Jak czyścić szczotkę by zachować najwyższą moc

      Зарегистрируйтесь и получите доступ к закрытой распродаже

      Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

      Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

      Płatność

      Obsługujemy następujące metody płatności:
      Visa - payment method
      MasterCard - payment method
      Maestro - payment method

      O nas

      FAQ
      Regulamin sklepu
      Szukaj zamówienia
      Zwrot zamówienia
      Kontakt