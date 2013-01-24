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    Как подготовиться к кормлению грудью

    Как подготовиться к кормлению грудью

    Время чтения: 5 мин

     

    Когда вы задумываетесь о грудном вскармливании, может показаться, что нужно учесть целое множество нюансов. Ваше тело обладает естественными средствами для кормления, но есть кое-что, о чем нужно позаботиться заранее. Кто поможет вам с кормлением? К счастью, для успешного начала вскармливания нужно лишь уделить немного времени планированию и узнать, к кому можно обратиться за советом.

     

    Прежде чем перейти к теме подготовки к кормлению, давайте обсудим все преимущества грудного вскармливания.

    Преимущества грудного вскармливания

     

    Во-первых, таким способом вы сможете стать ближе к ребенку. Грудное вскармливание позволяет проводить с малышом драгоценные мгновения единения, которые подарят вам обоим чувство спокойствия и комфорта.

     

    Что касается грудного молока, оно обладает множеством полезных для ребенка свойств: поддерживает когнитивное развитие, развивает иммунную систему, снижает риск воспаления среднего уха, хотя есть и несколько неприятных моментов: расстройство желудка и диарея.

     

    Грудное вскармливание полезно и для мамы: оно помогает матке восстановиться после родов, снижает риск развития рака матки и молочных желез, а если вы будете кормить грудью в течение как минимум шести месяцев, ваш вес с большей вероятностью вернется к норме.

     

    В начале кормления грудью старайтесь помнить об этих преимуществах, даже если что-то пойдет не так.
    Решения для кормления Philips Avent

    Как подготовиться к кормлению грудью

     

    Теперь перейдем к практической стороне вопроса. Ваш опыт кормления будет уникальным, потому что в мире не существует другой такой же мамы и такого же малыша. Тем не менее, есть рекомендации, которые помогут любой женщине подготовиться к успешному кормлению.
    • Пройти осмотр груди

     

    Молочные железы каждой женщины уникальны, поэтому крайне важно проходить осмотр груди на каждом плановом визите к врачу во время беременности. Только специалист сможет сказать, правильно ли развивается грудь и что нужно предпринять для успешного грудного вскармливания после родов. Это поможет избежать проблем с прикладыванием малыша к груди.
    • Задать цель по грудному вскармливанию

     

    Многие женщины считают, что нужно еще до начала кормления решить, в течение какого периода они будут кормить малыша грудью. По правде говоря, те, кто ставит перед собой такие цели, с большей вероятностью смогут кормить дольше. Оцените все аспекты своей жизни — от образа жизни и работы до поддержки близких, которой вы располагаете.
    • Создать план кормления

     

    Когда цель по грудному вскармливанию будет установлена, можно перейти к планированию кормления на краткосрочную и долгосрочную перспективу. Среди прочего можете подумать о первых моментах сразу после родов, в частности — о ночном кормлении малыша. Немаловажно продумать, как вы будете решать возможные трудности. К примеру, в случае болезненности сосков можно перейти к сцеживанию молока с помощью молокоотсоса или использовать специальный крем для сосков.
    • Извлечь пользу из "золотого часа"

     

    Первый час сразу после рождения малыша неспроста называют "золотым", ведь этот час мама и ребенок проводят вместе. Для новорожденного это также возможность "освоиться" и проявить свой инстинкт кормления: он сам начнет искать грудь и захватит сосок.
    • Создать план на долгосрочную перспективу

     

    Ваш способ кормления грудью естественным образом изменится с течением времени. Подумайте заранее, какой молокоотсос вам подойдет, если вы по какой-либо причине не сможете сами покормить ребенка и вам придется сцедить молоко. К примеру, легкие ручные молокоотсосы удобно брать с собой, а если вам нужно что-то более эффективное, вам, возможно, больше подойдет электрический молокоотсос двойного сцеживания, который позволит вам заниматься своими делами во время сцеживания.


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    Что может потребоваться

    Philips Avent

    Ручной молокоотсос с бутылочкой

    SCF330/20
    Avent
    Общая оценка / 5
    2 награды
    Avent
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      Philips Avent Ручной молокоотсос с бутылочкой

      SCF330/20
      Общая оценка / 5
      2 награды

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      Больше не нужно наклоняться вперед: примите удобное положение, а мягкие массажные лепестки будут бережно стимулировать поток молока. Ручной молокоотсос Avent состоит из небольшого количества элементов, поэтому его легко собирать, использовать и очищать. Благодаря небольшому весу и компактному дизайну можно легко сцеживать молоко, где бы вы ни находились. Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      Больше комфорта, больше молока, удобство в пути*

      Больше не нужно наклоняться вперед: примите удобное положение, а мягкие массажные лепестки будут бережно стимулировать поток молока. Ручной молокоотсос Avent состоит из небольшого количества элементов, поэтому его легко собирать, использовать и очищать. Благодаря небольшому весу и компактному дизайну можно легко сцеживать молоко, где бы вы ни находились. Узнать обо всех преимуществах

      Больше комфорта, больше молока, удобство в пути*

      Больше не нужно наклоняться вперед: примите удобное положение, а мягкие массажные лепестки будут бережно стимулировать поток молока. Ручной молокоотсос Avent состоит из небольшого количества элементов, поэтому его легко собирать, использовать и очищать. Благодаря небольшому весу и компактному дизайну можно легко сцеживать молоко, где бы вы ни находились. Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      Больше комфорта, больше молока, удобство в пути*

      Больше не нужно наклоняться вперед: примите удобное положение, а мягкие массажные лепестки будут бережно стимулировать поток молока. Ручной молокоотсос Avent состоит из небольшого количества элементов, поэтому его легко собирать, использовать и очищать. Благодаря небольшому весу и компактному дизайну можно легко сцеживать молоко, где бы вы ни находились. Узнать обо всех преимуществах

      С кем можно поговорить о грудном вскармливании?

       

      Теперь вы знаете, как подготовиться к успешному грудному вскармливанию, поэтому стоит перейти к другой не менее важной теме. К кому можно обратиться за помощью на протяжении всего периода кормления грудью?
      • Ваш врач

       

      Во время плановых визитов к врачу вы можете задать все интересующие вас вопросы об изменениях в своем организме — даже те, которые могут показаться вам глупыми и незначительными.
      • Курсы для беременных

       

      Кроме подготовки к родам на курсах для беременных можно уточнить различные вопросы о грудном вскармливании. В этот же период можно задать себе цель по кормлению и обсудить с другими будущими мамами свои ощущения.
      • Консультант по лактации

       

      Консультант по лактации — это специалист по грудному вскармливанию: врач, медсестра или акушер. Если на начальном этапе кормления у вас возникнут трудности, обратитесь к консультанту по лактации, и он поможет вам правильно принимать положение для кормления, приложить ребенка к груди и стимулировать приток молока.
      • Путь к успеху

       

      Если вы продумаете, почему хотите кормить грудью, распланируете кормление и заранее узнаете, к кому обратиться за помощью, считайте, что вы уже на пути к успешному грудному вскармливанию. 

       

      Также важно анализировать свой опыт кормления — не только преимущества и успехи, но и менее приятные моменты, а также регулярно обсуждать интересующие вас вопросы с врачом, родными, друзьями и другими мамами.
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