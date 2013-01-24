Во-первых, таким способом вы сможете стать ближе к ребенку. Грудное вскармливание позволяет проводить с малышом драгоценные мгновения единения, которые подарят вам обоим чувство спокойствия и комфорта.

Что касается грудного молока, оно обладает множеством полезных для ребенка свойств: поддерживает когнитивное развитие, развивает иммунную систему, снижает риск воспаления среднего уха, хотя есть и несколько неприятных моментов: расстройство желудка и диарея.

Грудное вскармливание полезно и для мамы: оно помогает матке восстановиться после родов, снижает риск развития рака матки и молочных желез, а если вы будете кормить грудью в течение как минимум шести месяцев, ваш вес с большей вероятностью вернется к норме.

В начале кормления грудью старайтесь помнить об этих преимуществах, даже если что-то пойдет не так.