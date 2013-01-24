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Когда вы задумываетесь о грудном вскармливании, может показаться, что нужно учесть целое множество нюансов. Ваше тело обладает естественными средствами для кормления, но есть кое-что, о чем нужно позаботиться заранее. Кто поможет вам с кормлением? К счастью, для успешного начала вскармливания нужно лишь уделить немного времени планированию и узнать, к кому можно обратиться за советом.
Прежде чем перейти к теме подготовки к кормлению, давайте обсудим все преимущества грудного вскармливания.