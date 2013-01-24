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    Краткое руководство по уходу за грудью

    Краткое руководство по уходу за грудью

    Время чтения: 4 мин

     

    Грудное вскармливание — незабываемый опыт, полный нежности к малышу, однако в нем могут возникать и неприятные моменты, такие как боль в сосках и их чувствительность. Такие неудобства испытывает множество кормящих мам. Это руководство поможет вам правильно ухаживать за грудью в случае дискомфорта.

    Боль в груди во время кормления — это нормально?

     

    У каждой женщины кормление грудью проходит по-разному, поэтому очень важно уметь определять, стоит ли уделять внимание боли в груди.

     

    Помните, что при первом прикладывании малыша к груди и в течении первых кормлений легкая болезненность или чувствительность сосков — вполне нормальное явление. С другой стороны, если болезненность и чувствительность не отступают и в дальнейшем, это повод обратиться к консультанту по лактации за советом. 

    Совет профессионала

     

    Не нужно мириться с болью при грудном вскармливании. По правде говоря, чем раньше вы обратитесь за помощью, тем выше вероятность избавиться от дискомфорта во время кормления на месяцы вперед. Поэтому обязательно обратитесь к специалисту, как только почувствуете неприятные ощущения.

    Распространенные причины дискомфорта в груди

     

    Прежде чем перейти непосредственно к уходу за грудью, давайте рассмотрим основные причины болезненности и воспаления сосков.

     

    Неправильный захват соска

    Иногда во время кормления ребенок может захватывать сосок недостаточно глубоко и сжимать непосредственно сосок — это и приводит к болезненным ощущениям.

     

    Втянутые соски

    До 10 % женщин имеют втянутые или плоские соски, из-за чего в начале кормления могут возникнуть небольшие неудобства. 

     

    Мастит и молочница груди

    Некоторые кормящие мамы также сталкиваются с такими инфекциями, как мастит и молочница груди.

     

    Укорочение уздечки языка

    Если ткань, соединяющая язык малыша с дном полости рта, короче обычного, это может привести к неправильному захвату соска. 

    Как ухаживать за грудью

     

    Если вы испытываете боль в сосках, в большинстве случаев вы можете продолжать кормить грудью. Вот некоторые из лучших способов успокоить боль и защитить соски, чтобы вы могли с комфортом кормить грудью.

     

    • Попросите помочь правильно приложить ребенка к груди.
    • Смазывайте соски кремом после кормления.
    • Защищайте соски от натирания между кормлениями с помощью накладок на грудь.
    • Не допускайте намокания сосков — используйте вкладыши для бюстгальтера.
    • При особой болезненности наносите на соски особые защитные средства.
    • • Охлаждайте и разогревайте грудь перед и после кормления с помощью термовкладышей.
    • Стимулируйте приток молока перед кормлением малыша, а если у вас болят соски, сцеживайте молоко. 
    • Если у вас втянутые соски, попробуйте использовать корректор сосков.

     

     

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      Помощь всегда рядом

       

      Как вы знаете, легкая боль в груди — это нормально, однако не нужно мириться с болью любой интенсивности. Если боль не получается успокоить, на сосках появились трещины или пузырьки с жидкостью или у вас возникли вопросы, не стесняйтесь обратиться к своему врачу или консультанту по лактации.
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