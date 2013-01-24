Прежде чем перейти непосредственно к уходу за грудью, давайте рассмотрим основные причины болезненности и воспаления сосков.

Неправильный захват соска

Иногда во время кормления ребенок может захватывать сосок недостаточно глубоко и сжимать непосредственно сосок — это и приводит к болезненным ощущениям.

Втянутые соски

До 10 % женщин имеют втянутые или плоские соски, из-за чего в начале кормления могут возникнуть небольшие неудобства.

Мастит и молочница груди

Некоторые кормящие мамы также сталкиваются с такими инфекциями, как мастит и молочница груди.

Укорочение уздечки языка

Если ткань, соединяющая язык малыша с дном полости рта, короче обычного, это может привести к неправильному захвату соска.