Прежде чем перейти непосредственно к уходу за грудью, давайте рассмотрим основные причины болезненности и воспаления сосков.
Неправильный захват соска
Иногда во время кормления ребенок может захватывать сосок недостаточно глубоко и сжимать непосредственно сосок — это и приводит к болезненным ощущениям.
Втянутые соски
До 10 % женщин имеют втянутые или плоские соски, из-за чего в начале кормления могут возникнуть небольшие неудобства.
Мастит и молочница груди
Некоторые кормящие мамы также сталкиваются с такими инфекциями, как мастит и молочница груди.
Укорочение уздечки языка
Если ткань, соединяющая язык малыша с дном полости рта, короче обычного, это может привести к неправильному захвату соска.