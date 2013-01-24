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Итак, вам нужна электрическая зубная щетка. Однако из-за чрезвычайно широкого выбора понять, какая именно электрическая зубная щетка подойдет именно вам, нелегко.
Специалисты Philips Sonicare без ложной скромности считают себя экспертами в области зубных щеток: мы производим их уже 25 лет, поэтому с радостью поделимся своими знаниями, чтобы помочь вам подобрать электрическую зубную щетку.
Начнем...
Обычно у электрических зубных щеток три специализации: удаление зубного налета, уход за деснами и отбеливание зубов. Именно поэтому начать стоит именно с определения приоритетной цели: вы сможете электрическую зубную щетку с помощью наших советов.
Как только вы определитесь с целью, можно перейти к непосредственно подбору зубной щетки Philips Sonicare для любого бюджета.
Совет. Вам важен комплексный уход за зубами? Не хотите отодвигать на второй план другие аспекты здоровья ротовой полости? Отличные новости: у нас есть универсальные зубные щетки.
На случай, если вы не знали, зубной налет — враг ротовой полости номер один. В течение дня налет скапливается на зубах и в промежутках между ними. Без надлежащего очищения он приводит к образованию камня, кариесу и заболеваниям десен. Именно поэтому так важен правильный уход за зубами: ежедневная чистка зубов и удаление зубного налета.
Уделить больше внимания удалению налета необходимо в следующих случаях:
Электрическая зубная щетка Philips Sonicare — незаменимый помощник, обеспечивающий уход за зубами и борьбу с налетом. Наши зубные щетки совершают 62 000 чистящих движений в минуту, так что две минуты чистки равноценны месяцу чистки зубов с помощью обычной щетки.
Звуковая технология и интенсивное движение насадки взбивают зубную пасту в микропузырьки, которые проникают глубоко между зубами, а также эффективно и бережно очищают зубы вдоль линии десен.
Правильный уход за полостью рта — это не просто чистка зубов, но и уход за деснами.
Кровоточивость десен после чистки может быть первым признаком гингивита. Без должного лечения он может развиться в серьезное заболевание десен и привести к еще более неприятным осложнениям, влияя на здоровые зубы. Для профилактики и лечения гингивита на ранних стадиях необходим правильный уход за полостью рта.
Уделить больше внимания уходу за деснами необходимо в следующих случаях:
Если ваш стоматолог порекомендовал вам уделить больше внимания состоянию десен, наши зубные щетки и специальные насадки для ухода за деснами помогут вам.
Обратите внимание, что очистка межзубных промежутков — лишь часть процесса по уходу за деснами. Щетинки зубной щетки Philips Sonicare обеспечивают бережную очистку и массаж десен, стимулирующий кровообращение — результат будет заметен всего через две недели¹. Зубную щетку для ухода за деснами рекомендуется использовать с чистящей насадкой AdaptiveClean, движения которой повторяют контуры десен для эффективной и бережной чистки.
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Белые зубы — это не только красота, но и залог уверенности в себе. Потемнения, возникающие на зубах из-за пищи или напитков, таких как чай, кофе и красное вино, необходимо удалять с помощью специализированной насадки, чтобы спасти естественный цвет эмали.
Уделить больше внимания белизне зубов необходимо в следующих случаях:
Зубная щетка Philips Sonicare с чистящей насадкой для отбеливания удаляет потемнения и помогает обрести яркую улыбку.
В центральной части чистящей насадки DiamondClean расположены густые щетинки ромбовидной формы, которые помогут сохранить цвет эмали после профессионального отбеливания зубов.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
DiamondClean Smart — наша лучшая зубная щетка для комплексного ухода за полостью рта.
Кроме того, при подключении щетки к приложению вы получите индивидуальные рекомендации по достижению желаемых результатов. Это универсальное решение для ухода за полостью рта.
Если вы до сих пор не уверены, стоит ли выбрать электрическую щетку, или не заморачиваться и купить обычную, обратите внимание на некоторые преимущества:
Все движения щетка совершает самостоятельно, вам нужно лишь направлять ее вдоль зубов.
¹ Philips Sonicare Flexcare Platinum улучшает состояние десен почти на 200 % по сравнению с обычной зубной щеткой всего за 2 недели использования
* По сравнению с обычной зубной щеткой
** По сравнению с обычной зубной щеткой при использовании отбеливающей зубной пасты от ведущих производителей
Факт. Завтрак из продуктов с высоким содержанием кислот ослабляет защиту эмали примерно на 45 минут после еды.
Совет. Чистите зубы перед завтраком и ополаскивайте полость рта средством, не содержащим спирта, после еды.
Факт. Со временем щетинки все менее эффективно удаляют зубной налет.
Совет. Если синие индикаторные щетинки выцветают ранее, чем через 3 месяца, это значит, что пора заменить насадку.