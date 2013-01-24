Итак, вам нужна электрическая зубная щетка. Однако из-за чрезвычайно широкого выбора понять, какая именно электрическая зубная щетка подойдет именно вам, нелегко.

Специалисты Philips Sonicare без ложной скромности считают себя экспертами в области зубных щеток: мы производим их уже 25 лет, поэтому с радостью поделимся своими знаниями, чтобы помочь вам подобрать электрическую зубную щетку.

Начнем...

Обычно у электрических зубных щеток три специализации: удаление зубного налета, уход за деснами и отбеливание зубов. Именно поэтому начать стоит именно с определения приоритетной цели: вы сможете электрическую зубную щетку с помощью наших советов.

Как только вы определитесь с целью, можно перейти к непосредственно подбору зубной щетки Philips Sonicare для любого бюджета.

Совет. Вам важен комплексный уход за зубами? Не хотите отодвигать на второй план другие аспекты здоровья ротовой полости? Отличные новости: у нас есть универсальные зубные щетки.