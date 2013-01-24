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    Помощник в выборе электрической щетки

    Как выбрать
    электрическую зубную щетку

    Узнайте больше о зубных щетках Philips Sonicare, которые подойдут вам по цене и цели использования.

    Оцените наш модельный ряд электрических зубных щеток
    Узнайте больше о зубных щетках Philips Sonicare, которые подойдут вам по цене и цели использования.
    Оцените наш модельный ряд электрических зубных щеток

    Итак, вам нужна электрическая зубная щетка. Однако из-за чрезвычайно широкого выбора понять, какая именно электрическая зубная щетка подойдет именно вам, нелегко.

     

    Специалисты Philips Sonicare без ложной скромности считают себя экспертами в области зубных щеток: мы производим их уже 25 лет, поэтому с радостью поделимся своими знаниями, чтобы помочь вам подобрать электрическую зубную щетку.

     

    Начнем...

     

    Обычно у электрических зубных щеток три специализации: удаление зубного налета, уход за деснами и отбеливание зубов. Именно поэтому начать стоит именно с определения приоритетной цели: вы сможете электрическую зубную щетку с помощью наших советов.

     

    Как только вы определитесь с целью, можно перейти к непосредственно подбору зубной щетки Philips Sonicare для любого бюджета.

     

    Совет. Вам важен комплексный уход за зубами? Не хотите отодвигать на второй план другие аспекты здоровья ротовой полости? Отличные новости: у нас есть универсальные зубные щетки.
    Подробнее об этом

    Мне нужная ваша лучшая электрическая зубная щетка... для удаления налета

    Почему удаление зубного налета важно?

     

    На случай, если вы не знали, зубной налет — враг ротовой полости номер один. В течение дня налет скапливается на зубах и в промежутках между ними. Без надлежащего очищения он приводит к образованию камня, кариесу и заболеваниям десен. Именно поэтому так важен правильный уход за зубами: ежедневная чистка зубов и удаление зубного налета.

     

    Уделить больше внимания удалению налета необходимо в следующих случаях:

     

    • Образование налета вдоль линии десен
    • Ощущение негладкой поверхности зубов
    • Ваш стоматолог заметил признаки кариеса


    Электрическая зубная щетка Philips Sonicare — незаменимый помощник, обеспечивающий уход за зубами и борьбу с налетом. Наши зубные щетки совершают 62 000 чистящих движений в минуту, так что две минуты чистки равноценны месяцу чистки зубов с помощью обычной щетки.

     

    Звуковая технология и интенсивное движение насадки взбивают зубную пасту в микропузырьки, которые проникают глубоко между зубами, а также эффективно и бережно очищают зубы вдоль линии десен.
    Наша лучшая электрическая зубная щетка для удаления зубного налета и ухода за деснами:
    Philips Sonicare 2 Series Plaque Control

    Sonicare 2 Series

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Почему. Удаляет в 10 раз больше налета по сравнению с обычной ручной зубной щеткой; датчик давления дает знать, если вы слишком сильно надавливаете на десны.
    Оцените Sonicare 2 Series
    Наша лучшая электрическая зубная щетка для предотвращения скопления налета:
    Philips Sonicare ProtectiveClean 6100

    ProtectiveClean 6100

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Почему. Удаляет в 6 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой.
    Оцените ProtectiveClean 6100

    Мне нужная ваша лучшая электрическая зубная щетка... для ухода за деснами

    Почему уход за деснами важен?


    Правильный уход за полостью рта — это не просто чистка зубов, но и уход за деснами.

     

    Кровоточивость десен после чистки может быть первым признаком гингивита. Без должного лечения он может развиться в серьезное заболевание десен и привести к еще более неприятным осложнениям, влияя на здоровые зубы. Для профилактики и лечения гингивита на ранних стадиях необходим правильный уход за полостью рта.

     

    Уделить больше внимания уходу за деснами необходимо в следующих случаях:

     

    • Кровоточивость десен
    • Припухлость или раздражение десен после очистки межзубных промежутков
    • Кровь в раковине после чистки

     

    Если ваш стоматолог порекомендовал вам уделить больше внимания состоянию десен, наши зубные щетки и специальные насадки для ухода за деснами помогут вам.

     

    Обратите внимание, что очистка межзубных промежутков — лишь часть процесса по уходу за деснами. Щетинки зубной щетки Philips Sonicare обеспечивают бережную очистку и массаж десен, стимулирующий кровообращение — результат будет заметен всего через две недели¹. Зубную щетку для ухода за деснами рекомендуется использовать с чистящей насадкой AdaptiveClean, движения которой повторяют контуры десен для эффективной и бережной чистки.
    Наша лучшая электрическая зубная щетка для бережной и эффективной очистки десен:
    Philips Sonicare Healthy White +

    HealthyWhite+

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Почему. Режимы Massage (Массаж) и Gum Care (Уход за деснами) бережно массируют десны и удаляют почти в 6 раз больше зубного налета вдоль линии десен*.
    Оцените HealthyWhite+
    Наша лучшая электрическая зубная щетка для простого ухода за деснами:
    Philips Sonicare ProtectiveClean 5100

    ProtectiveClean 5100

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Почему. Удобная в использовании щетка для комфортной чистки, эффективного удаления зубного налета и ухода за деснами.
    Оцените ProtectiveClean 5100

    Мне нужная ваша лучшая электрическая зубная щетка... для отбеливания зубов

    Почему отбеливание зубов важно?

     

    Белые зубы — это не только красота, но и залог уверенности в себе. Потемнения, возникающие на зубах из-за пищи или напитков, таких как чай, кофе и красное вино, необходимо удалять с помощью специализированной насадки, чтобы спасти естественный цвет эмали.

     

    Уделить больше внимания белизне зубов необходимо в следующих случаях:

     

    • Заметное изменение цвета зубов
    • Употребление чая, кофе и/или красного вина в больших количествах
    • Недостаток уверенности в своей улыбке

     

    Зубная щетка Philips Sonicare с чистящей насадкой для отбеливания удаляет потемнения и помогает обрести яркую улыбку.

     

    В центральной части чистящей насадки DiamondClean расположены густые щетинки ромбовидной формы, которые помогут сохранить цвет эмали после профессионального отбеливания зубов.
    Наша лучшая электрическая зубная щетка для отбеливания зубов всего за 1 неделю:
    Philips Sonicare DiamondClean, белый

    DiamondClean

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Почему. Удаляет потемнения в результате употребления кофе, чая и красного вина, а также курения всего за 1 неделю благодаря 5 режимам. В комплекте поставляется дорожный зарядный чехол с USB и стильный зарядный стакан.
    Оцените DiamondClean
    Наша лучшая электрическая зубная щетка для бережного и эффективного отбеливания зубов:
    Philips Sonicare ProtectiveClean 5100

    ProtectiveClean 6100

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Почему. Белоснежная улыбка за 1 неделю** благодаря чистящей насадке DiamondClean.
    Оцените ProtectiveClean 6100
    А может быть, вам нужно что-то универсальное?
    Спешим вас обрадовать: вам больше не нужно выбирать один из аспектов здоровья полости рта. Все три важнейших элемента ухода берет на себя одна электрическая зубная щетка.
    Philips Sonicare DiamondClean Smart Silver HX99: фото использования продукта

    DiamondClean Smart — наша лучшая зубная щетка для комплексного ухода за полостью рта.

     

    • Используйте чистящую насадку Premium Clean для удаления почти в 10 раз больше налета в труднодоступных местах* для видимого эффекта.
    • При ежедневном использовании с чистящей насадкой Premium White эта зубная щетка обеспечивает превосходные результаты, удаляя до 100 % потемнений всего за 3 дня.**
    • Разумеется, эта щетка обеспечивает и уход за деснами. Клинически доказано, что DiamondClean Smart предотвращает до 100 % воспалений десен* при использовании чистящей насадки Premium Gum Care, которая обеспечивает бережную направленную чистку вдоль линии десен.

     

    Кроме того, при подключении щетки к приложению вы получите индивидуальные рекомендации по достижению желаемых результатов. Это универсальное решение для ухода за полостью рта.
    Наша лучшая электрическая зубная щетка для максимально эффективной чистки: 
    Philips Sonicare DiamondClean Smart

    DiamondClean Smart

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Почему. Зубная щетка DiamondClean Smart обладает целым рядом преимуществ. Ее можно подключить к приложению и с помощью интеллектуальных датчиков отслеживать участки, которые вы чистите и которые пропускаете, а также места, которым следует уделить больше внимания. Эта щетка удаляет до 100 % потемнений всего за 3 дня**, удаляет почти в 10 раз больше налета* и почти в 7 раз улучшает состояние десен через 2 недели использования*.
    Оцените DiamondClean Smart
    Преимущества электрической зубной щетки над обычной

     

    Если вы до сих пор не уверены, стоит ли выбрать электрическую щетку, или не заморачиваться и купить обычную, обратите внимание на некоторые преимущества:

     

    • электрическая зубная щетка справляется с налетом в разы эффективнее, что доказано независимыми исследованиями;
    • движения щетки Philips достигают 62 000 в минуту. Это больше, чем за целый месяц чистки мануальной щеткой;
    • электрические щетки имеют множество режимов и заменяемых насадок, которые могут использоваться для разных действий: чистка зубов, полировка, отбеливание, массаж десен и т.д.;
    • они обеспечивают правильную очистку, комбинируя возвратно-вращательные и поступательные движения;
    • являются более эффективными в профилактике гингивита;
    • это не только здоровые зубы, но и комфорт в использовании. 

     

    Все движения щетка совершает самостоятельно, вам нужно лишь направлять ее вдоль зубов.

    ¹ Philips Sonicare Flexcare Platinum улучшает состояние десен почти на 200 % по сравнению с обычной зубной щеткой всего за 2 недели использования

    * По сравнению с обычной зубной щеткой

    ** По сравнению с обычной зубной щеткой при использовании отбеливающей зубной пасты от ведущих производителей

    Четыре действия для красивой улыбки