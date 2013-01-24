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    Что это означает?

    Черная пятница 2021

     

    Узнайте, что предлагает Philips в эту Черную пятницу

     

    Заполните форму и получите эксклюзивные предложения и скидки Черной пятницы 2021 раньше всех! Покупайте популярные продукты Philips по самым выгодным ценам. Выбирайте продукцию, которая поможет легко и здорово справляться с ежедневной рутиной: средства по уходу для мужчин и женщин, электрические звуковые зубные щетки, кухонную технику и технику для дома.

    Что такое Черная пятница?

     

    Страна происхождения Black Friday — США. Это пятница после Дня благодарения или последняя пятница ноября. В Черную пятницу магазины проводят самые масштабные распродажи года и предлагают наибольшие скидки. Эта американская традиция распространилась на весь мир, а Черная пятница стала своеобразным открытием сезона рождественских покупок и днем ​​самого активного шопинга в году.

    Когда Черная пятница 2021?

     

    Блекфрайдей отмечают на следующий день после американского Дня благодарения. В этом году Черная пятница наступит 24 ноября. Вы уже подготовили свой список покупок?

    Какие скидки предлагает Philips в Черную пятницу?

     

    В этот период мы предлагаем самые большие скидки, поэтому рекомендуем подписаться, чтобы первыми получить доступ к нашим эксклюзивным предложениям. Мы полны решимости сделать нынешнюю распродажу Black Friday еще более впечатляющей, чем в прошлые годы, поэтому не забудьте отметить в своем календаре дату 24 ноября, чтобы не пропустить распродажу в честь Черной пятницы 2021 от Philips.

    Когда будут доступны предложения Черной пятницы 2021 от Philips?

     

    Нет необходимости ждать, чтоб купить продукцию Philips по выгодным ценам. Хотя распродажа в Черную пятницу вызывает большой интерес, вы можете воспользоваться специальными предложениями Philips весь год! А также оцените преимущества покупок в официальном интернет-магазине Philips.ua, среди которых: бесплатная доставка, официальная гарантия 3 года, возврат в течение 30 дней. А, чтоб подготовиться к Черной пятнице 2021, посмотрите идеи подарков из списка наших бестселлеров, среди которых электрические звуковые зубные щетки, средства ухода для мужчин и женщин, кухонная техника и технику для дома. Создайте список желаний из нужной, желанной и просто классной техники, которую можно подарить хорошему человеку или просто порадовать себя.

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