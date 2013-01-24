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Страна происхождения Black Friday — США. Это пятница после Дня благодарения или последняя пятница ноября. В Черную пятницу магазины проводят самые масштабные распродажи года и предлагают наибольшие скидки. Эта американская традиция распространилась на весь мир, а Черная пятница стала своеобразным открытием сезона рождественских покупок и днем самого активного шопинга в году.
Блекфрайдей отмечают на следующий день после американского Дня благодарения. В этом году Черная пятница наступит 24 ноября. Вы уже подготовили свой список покупок?
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