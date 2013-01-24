Условия и положения

2.1 Чтобы оформить заказ, вам должно быть не менее 18 лет, вы должны быть доступны по телефону и иметь действующий адрес электронной почты.

2.2 Вы можете оформить заказ, заполнив форму заказа на сайте после входа в систему или создания своей персональной учетной записи и нажав соответствующую кнопку отправки.

Philips не принимает заказы, оформленные любым другим способом, кроме описанного выше.

2.3 Обратите внимание, что Вы можете разместить не более 10 (десяти) единиц Продукции в Заказе.

2.4 Когда вы оформите свой заказ, Philips направит Вам Номер интернет-заказа через сайт. Обратите внимание, что такой Номер интернет-заказа предоставляется исключительно для справочных целей и не является фактом принятия вашего заказа с нашей стороны.

2.5 Оформляя заказ, вы предлагаете приобрести у нас Продукцию, которую вы выбрали в соответствии с настоящими условиями и положениями. Philips может принять или не принять ваше предложение по своему усмотрению или может уменьшить количество Продукции, которую мы согласимся вам передать. Тем не менее, поданные вами заказы являются обязательными для вас и не могут быть отменены после подачи заказа за исключением случаев, которые указаны в Законе Украины «О защите прав потребителей».

2.6 Если Philips принимает ваш заказ, мы сообщим вам об этом, направив вам подтверждение заказа по электронной почте. Подтверждение заказа вступает в силу с даты отправки вам этого подтверждения заказа. Если Philips не может принять ваш заказ, то попытается связаться с вами по электронной почте или по телефону.

2.7 братите внимание, что отображение на экране цветов или дизайна продукции может отличаться от фактического внешнего вида или размера предлагаемой на сайте продукции.

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