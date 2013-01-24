Условия и положения

7.1 Продукция
7.1.1 Вы можете вернуть Продукт компании Philips в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты доставки Продукта в соответствии с ст. 9 Закона Украины «О Защите прав потребителей». Возврат осуществляется бесплатно с привлечением службы вывоза и доставки грузов «Нова Пошта».
7.1.2 Если продукт продается в качестве части сочетания продуктов (набора), в котором другие продукты предлагаются бесплатно или со скидкой по сравнению с их обычной ценой, вместе с приобретенным продуктом должен быть возвращен весь набор.
7.1.3 Обращаем ваше внимание, что вы не можете вернуть Продукт и потребовать возмещение, если данный Продукт является:
a) программным обеспечением, которое компания Philips предоставила вам в опечатанном виде и не бывшим в употреблении, на котором вы сломали защитную пломбу или которое вы успешно загрузили с Веб-сайта; или
b) персонализированным и/или индивидуальным продуктом, изготовленным в соответствии с вашими спецификациями. Вы не можете получить возмещение за услугу, если вы начали использовать данную услугу.
с) а также в случаях, определенных статьёй 9 Закона Украины «О защите прав потребителей».
7.1.4 Если Продукт был поставлен по ошибке, является некомплектным или неисправным, и вы считаете, что имеете право на замену или ремонт в соответствии с пунктом 8 ниже, позвоните на горячую линию Philips.
7.1.5 Если вы получили заказанный Продукт(ы) и просто передумали его покупать, вы можете вернуть Philips Продукт(ы) или право на получение Услуг и получить возмещение при условии оплаты транспортных расходов, а также если:
i. Вы сообщаете Philips о своем решении расторгнуть договор в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки Продукта или с даты приобретения вами услуг.
ii. Продукт(ы) возвращается(-ются) в первоначальном состоянии, а защитные пломбы на Продукте(-ах) не повреждены.
iii. Возвращение Продукта(-ов) осуществляется в соответствии с пунктом 7.2 ниже. Обратите внимание, что пока Продукт(ы) остается(-ются) в вашем распоряжении, вы обязаны обеспечивать сохранность и безопасность Продукта(-ов).
7.2 Процедура подачи заявления на получение возмещения за товар надлежащего качества:
7.2.1 Чтобы получить информацию о порядок возмещения, позвоните в Philips по номеру 0-800-500-697 с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу.
7.2.2 Philips проверит наличие законных оснований для возмещения и организует получение у вас Продукта(-ов) назначенным перевозчиком.
7.2.3 Общие советы. Перед возвращением любого Продукта(-ов) убедитесь, что вы:
i. Вложили все аксессуары, сопроводительные документы и другие доставлены материалы, если вам не сообщат о другом.
ii. Использовали все упаковки, предоставленное при первичной доставке.
iii. Надежно запечатали упаковку.
7.2.4 Выполнение этих шагов поможет обеспечить своевременную доставку Продукта(-ов) в надлежащее место назначения и в надлежащем состоянии. Обратите внимание, что несоблюдение вами этой процедуры может привести к тому, что возвращен(-и) Продукт(ы) будет отклонено при получении, а вы можете потерять свое право на возмещение.
7.2.5 Обратите внимание, что Philips оставляет за собой право отклонить любой (ые) Продукт(ы) который(-и) не было возвращено в соответствии с изложенными выше положениями, в частности, в пунктах 7.1.2 и 7.2
7.2.6. Обратите внимание, что Вы самостоятельно оплачиваете возможные банковские комиссии при возврате средств за товар
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