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    Интернет-магазин

    Условия и положения

    1. Общие положения

     

    1.1 Данный Веб-сайт предназначен исключительно для потребителей, желающих заказать продукцию компании «Филипс Украина» (Philips) («Продукция») онлайн для доставки по территории Украины.  не Philips принимает заказы с доставкой за пределы Украины. Ниже изложены условия и положения, на которых Продукция предлагается для продажи на данном Веб-сайте. Отметив пункт «Ознакомился и согласен» в форме заказа и отправив заказ, вы принимаете эти условия и положения и соглашаетесь связать себя обязательствами в соответствии с ними. Philips оставляет за собой право изменять эти условия и положения в любое время без предварительного уведомления. Тем не менее, такие изменения не влияют на заказы, которые были оформлены до публикации измененных условий и положений на данном сайте.

     

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    2. Оформление заказа

     

    2.1 Чтобы оформить заказ, вам должно быть не менее 18 лет, вы должны быть доступны по телефону и иметь действующий адрес электронной почты.

     

    2.2 Вы можете оформить заказ, заполнив форму заказа на сайте после входа в систему или создания своей персональной учетной записи и нажав соответствующую кнопку отправки.

     

    Philips не принимает заказы, оформленные любым другим способом, кроме описанного выше.

     

    2.3 Обратите внимание, что Вы можете разместить не более 10 (десяти) единиц Продукции в Заказе.

     

    2.4 Когда вы оформите свой заказ, Philips направит Вам Номер интернет-заказа через сайт. Обратите внимание, что такой Номер интернет-заказа предоставляется исключительно для справочных целей и не является фактом принятия вашего заказа с нашей стороны.

     

    2.5 Оформляя заказ, вы предлагаете приобрести у нас Продукцию, которую вы выбрали в соответствии с настоящими условиями и положениями. Philips может принять или не принять ваше предложение по своему усмотрению или может уменьшить количество Продукции, которую мы согласимся вам передать. Тем не менее, поданные вами заказы являются обязательными для вас и не могут быть отменены после подачи заказа за исключением случаев, которые указаны в Законе Украины «О защите прав потребителей».

     

    2.6 Если Philips принимает ваш заказ, мы сообщим вам об этом, направив вам подтверждение заказа по электронной почте. Подтверждение заказа вступает в силу с даты отправки вам этого подтверждения заказа. Если Philips не может принять ваш заказ, то попытается связаться с вами по электронной почте или по телефону.

     

    2.7 братите внимание, что отображение на экране цветов или дизайна продукции может отличаться от фактического внешнего вида или размера предлагаемой на сайте продукции.

     

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    3. Поставка Продукции

     

    3.1 В соответствии с настоящими условиями и положениями, Philips обязуется поставить вам Продукцию, указанную в подтверждении вашего заказа.

     

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    4. Ціни

     

    4.1 Все цены указаны в гривнах и опубликованные на сайте во время подачи вашего заказа. Опубликованные на сайте цены указаны с учетом НДС. Общая стоимость, указанная в отправленной вами форме заказа, представляет собой общую сумму, которую вы должны уплатить за Продукцию, включая все налоги.

     

    4.2 Расходы на доставку, в зависимости от обстоятельств, оплачиваются вами, как указано в вашем счете-фактуре.

     

    4.3 Символ ₴ означает украинская гривна (UAH).

     

    4.4 Скидки, которые могут предоставляться Philips, являются общими и не индивидуальными.

     

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    5. Оплата Продукции

     

    5.1. Вы можете оплатить Продукцию, используя способы оплаты, указанные на странице оплаты на сайте.

     

    5.2 Вы должны осуществлять оплату в валюте, указанной в вашем счете-фактуре.

     

    5.3 Если вы производите оплату кредитной картой, вы должны предоставить реквизиты своей кредитной карты при оформлении Заказа. Соответствующая сумма будет списана с вашей кредитной карты после выставления вам счета-фактуры или в момент отгрузки заказанной вами Продукции. Philips не начнет обрабатывать заказ, а также не будет поставлять вам Продукцию или оказывать услуги, пока эмитент вашей кредитной карты не авторизует использование вашей карты для оплаты заказанной Продукции и/или услуг. Если Philips не получит такую авторизацию, Philips сообщит вам об этом. Philips оставляет за собой право проверить личность владельца кредитной карты, запросив соответствующую документацию.

     

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    6. Доставка Продукції

     

    6.1 Оформленные на данном сайте заказы могут быть доставлены исключительно в пределах Украины. В настоящее время мы не можем осуществлять доставку в Автономною республику Крым и на территорию проведения ООС.

     

    6.2 Philips доставит Продукцию по указанному вами в форме заказа адресу доставки и в соответствии с выбранным вами вариантом доставки. Если вы заказываете различную Продукцию для доставки по разным адресам, вам нужно будет подать отдельные формы заказа для каждого адреса доставки. Любые даты доставки или отправки, указанные Philips, являются максимально точными лишь по прогнозам, и Philips не несет ответственности за любые убытки, затраты или расходы в случае невозможности доставки в указанные даты доставки или отправки. В случае отсутствия любого из заказанных Продуктов на складе весь заказ может быть задержан. В этом случае оценка продолжительности задержки будет предоставлена по электронной или традиционной почте, но в любом случае доставка осуществляется в течение 30 (тридцати) дней с даты, указанной Philips в подтверждении заказа или с даты предоставления полных данных, необходимых для доставки заказа, если они были предоставлены позднее.

     

    6.3 Право собственности и риск потери Продукции переходят к вам после доставки Продукции.

     

    6.4 После доставки Продукции перевозчику Philips отправит вам подтверждение отправки по электронной почте, если вы указали адрес электронной почты в форме заказа, или по традиционной почте.

     

    6.5 Стоимость доставки включена в стоимость товара.

     

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    7. Обмен, возврат и возмещение

     

    7.1 Продукция

     

    7.1.1 Вы можете вернуть Продукт компании Philips в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты доставки Продукта в соответствии с ст. 9 Закона Украины «О Защите прав потребителей». Возврат осуществляется бесплатно с привлечением службы вывоза и доставки грузов «Нова Пошта».

     

    7.1.2 Если продукт продается в качестве части сочетания продуктов (набора), в котором другие продукты предлагаются бесплатно или со скидкой по сравнению с их обычной ценой, вместе с приобретенным продуктом должен быть возвращен весь набор.

     

    7.1.3 Обращаем ваше внимание, что вы не можете вернуть Продукт и потребовать возмещение, если данный Продукт является:

     

    a) программным обеспечением, которое компания Philips  предоставила вам в опечатанном виде и не бывшим в употреблении, на котором вы сломали защитную пломбу или которое вы успешно загрузили с Веб-сайта; или

     

    b) персонализированным и/или индивидуальным продуктом, изготовленным в соответствии с вашими спецификациями. Вы не можете получить возмещение за услугу, если вы начали использовать данную услугу.

     

    с) а также в случаях, определенных статьёй 9 Закона Украины «О защите прав потребителей».

     

    7.1.4 Если Продукт был поставлен по ошибке, является некомплектным или неисправным, и вы считаете, что имеете право на замену или ремонт в соответствии с пунктом 8 ниже, позвоните на горячую линию Philips.

     

    7.1.5 Если вы получили заказанный Продукт(ы) и просто передумали его покупать, вы можете вернуть Philips Продукт(ы) или право на получение Услуг и получить возмещение при условии оплаты транспортных расходов, а также если:

     

    i. Вы сообщаете Philips о своем решении расторгнуть договор в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки Продукта или с даты приобретения вами услуг.

     

    ii. Продукт(ы) возвращается(-ются) в первоначальном состоянии, а защитные пломбы на Продукте(-ах) не повреждены.

     

    iii. Возвращение Продукта(-ов) осуществляется в соответствии с пунктом 7.2 ниже. Обратите внимание, что пока Продукт(ы) остается(-ются) в вашем распоряжении, вы обязаны обеспечивать сохранность и безопасность Продукта(-ов).

     

    7.2 Процедура подачи заявления на получение возмещения за товар надлежащего качества:

     

    7.2.1 Чтобы получить информацию о порядок возмещения, позвоните в Philips по номеру 0-800-500-697 с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу.

     

    7.2.2 Philips проверит наличие законных оснований для возмещения и организует получение у вас Продукта(-ов) назначенным перевозчиком.

     

    7.2.3 Общие советы. Перед возвращением любого Продукта(-ов) убедитесь, что вы:

     

    i. Вложили все аксессуары, сопроводительные документы и другие доставлены материалы, если вам не сообщат о другом.

     

    ii. Использовали все упаковки, предоставленное при первичной доставке.

     

    iii. Надежно запечатали упаковку.

     

    7.2.4 Выполнение этих шагов поможет обеспечить своевременную доставку Продукта(-ов) в надлежащее место назначения и в надлежащем состоянии. Обратите внимание, что несоблюдение вами этой процедуры может привести к тому, что возвращен(-и) Продукт(ы) будет отклонено при получении, а вы можете потерять свое право на возмещение.

     

    7.2.5 Обратите внимание, что Philips оставляет за собой право отклонить любой (ые) Продукт(ы) который(-и) не было возвращено в соответствии с изложенными выше положениями, в частности, в пунктах 7.1.2 и 7.2

    7.2.6. Обратите внимание, что Вы самостоятельно оплачиваете возможные банковские комиссии при возврате средств за товар

     

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    8. Гарантия

     

    8.1. Гарантия на Продукцию TM Philips

     

    8.1.1 Philips предоставляет гарантию на Продукцию в соответствии с условиями, указанными в гарантийном талоне, прилагаемом к Продукту, и/или указанными на сайте. К определенным Продуктам (таким как Продукция, изготовленная по заказу) могут применяться особые гарантии, указанные на сайте. В отношении программного обеспечения не применяются никакие гарантии, за исключением случаев, которые прямо указаны в соответствующем лицензионном соглашении.

     

    8.2 Продукция не под TM Philips /сторонних производителей

     

    8.2.1 В отношении Продукции не под маркой Philips (включая продукцию не под TM Philips, содержащуюся в наборах продукции или рекламных акциях), все гарантийные претензии, в соответствующих случаях, подаются в соответствии с условиями и положениями любой стандартной гарантии производителя, которая может быть включена в приобретенную Продукцию. В отношении любой существующей гарантии производителя любые гарантийные претензии подаются сначала либо напрямую производителю, либо в Philips по телефону.

     

    8.3 Цифровой контент

     

    8.3.1 Если полученный вами цифровой контент имеет дефекты, вы имеете право на ремонт или замену. Если дефект не может быть устранен или если он не был устранен в течение разумного срока и без существенных неудобств, вы можете получить часть или все свои деньги обратно. Если вы можете доказать, что дефект вызвал повреждение вашего устройства, а мы не проявили должной степени осторожности и навыков, вы можете иметь право на ремонт или получение компенсации.

     

    8.4 ЕСЛИ ВЫ ПОТРЕБИТЕЛЬ, УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ ГАРАНТИИ ИМЕЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ ВЛИЯЮТ НА ВАШИ ЗАКОННЫЕ ПРАВА.

     

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    9. Ответственность Philips

     

    9.1 Настоящие условия и положения составляют полный объем наших обязанностей и обязательств в отношении поставки Продукции (и оказания услуг телефонной поддержки и гарантийного обслуживания), а также оказания любых Услуг.

     

    9.2 За исключением случаев, изложенных в пункте 9.3 ниже, Philips не предоставляет никаких гарантий или других условий, которые являются обязательными для поставки Продукции или оказания Услуг, кроме случаев, прямо оговоренных в договоре.

     

    9.3 Любые гарантии или другие условия, возникающие из или в связи с поставкой Продукции и/или предоставлением Услуг, которые могли бы иным образом подразумеваться или быть включены в договор в соответствии с законом, общим правом, законами страны, где были приобретены Продукция или Услуги (включая, без ограничений, любое подразумеваемое условие в отношении качества, пригодности для использования, должной степени осторожности и навыков), настоящим прямо исключаются в максимальной степени, разрешенной законодательством. В частности, Philips не будет нести ответственность за обеспечение соответствия Продукции вашим целям.

     

    9.4 Никакие положения договора не ограничивают и не исключают нашу ответственность (i) за смерть или телесные повреждения, возникшие вследствие халатности с нашей стороны, или (ii) за мошенничество, или (iii) за любое нарушение обязательств, вытекающих из применимого обязательного национального законодательства в отношении права собственности, или (iv) за любую ответственность, которая не может быть исключена по законодательству.

     

    9.5. С УЧЕТОМ ПУНКТА 9.4, PHILIPS НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ДОГОВОРУ ЗА ЛЮБУЮ ПОТЕРЮ ДОХОДА, ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ, ПОТЕРЮ ДОГОВОРОВ, ПОТЕРЮ ДАННЫХ, ЛЮБОЙ СОПУТСТВУЮЩИЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УБЫТОК ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛЮБОГО ХАРАКТЕРА, БУДЬ ТО ВСЛЕДСТВИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ (ВКЛЮЧАЯ ХАЛАТНОСТЬ), НАРУШЕНИЯ ДОГОВОРА ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ. МАКСИМАЛЬНАЯ СОВОКУПНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ PHILIPS ПО ДОГОВОРУ, БУДЬ ТО ВСЛЕДСТВИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ (ВКЛЮЧАЯ ХАЛАТНОСТЬ) ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПРЕВЫШАЕТ СУММУ, ПОДЛЕЖАЩУЮ УПЛАТЕ ВАМИ ДЛЯ PHILIPS ЗА СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ПРОДУКЦИЮ И/ИЛИ УСЛУГИ.

     

    9.6 Это не влияет на ваши законные права как потребителя и на ваше право на возврат Продукции в соответствии с пунктом 7.

     

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    10. Обращение в интернет-магазин Philips

     

    10.1 Вы можете обратиться в интернет-магазин Philips:

     

    i. по телефону 0-800-500-697 с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу;

     

    ii. используя электронную форму обращения.

     

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    11. Защита данных

     

    11.1 Если вы являетесь зарегистрированным клиентом, вы можете получить доступ к записям о ваших операциях, введя номера своих интернет-заказов, чтобы получить возможность проверить статус вашего заказа(-ов) и содержимое заказа.

     

    11.2 Оформляя заказ, вы соглашаетесь и понимаете, что для обработки вашего заказа Philips может хранить, обрабатывать и использовать данные, полученные из вашей формы заказа. Эти данные будут обрабатываться в соответствии с Политикой конфиденциальности Philips, ознакомиться с которой вы можете, кликнув на кнопке «Политика конфиденциальности» в нижней части данного Веб-сайта. Если вы желаете получить доступ к имеющейся у нас информации о вас, или внести какие-либо изменения, или если вы не желаете получать информацию от Philips, выполните процедуру обновления, описанную в Политике конфиденциальности Philips.

     

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    12. Обстоятельства вне разумного контроля Philips

     

    12.1 Philips приложит все усилия для выполнения обязательств Philips по договору. Тем не менее, Philips не может нести ответственность за задержки или неисполнение, если такая задержка или неисполнение обязательств вызваны какими-либо обстоятельствами вне нашего разумного контроля. В случае задержки Philips выполнит свои обязательства в максимально короткие сроки.

     

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    13. Разногласия, применимое законодательство и юрисдикция

     

    13.1 Philips постарается быстро и эффективно разрешить любые разногласия. Если вы недовольны тем, как Philips разрешает любые разногласия, и желаете подать иск в суд, вы должны сделать это в соответствии с законодательством Украины.

     

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    14. Общие положения

     

    14.1 Отказ со стороны Philips или ваш отказ от права на принудительное исполнение условия договора не является отказом от такого условия. Такой отказ никоим образом не влияет на право на принудительное исполнение такого условия в будущем.

     

    14.2 Недействительность или неисполнимость любого положения договора не оказывает отрицательного влияния на действительность или исполнимость остальных положений.

     

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    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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