Этот монитор, удостоенный награды Red Dot Design Award, обеспечивает изображение высокой четкости QHD и имеет сверхтонкий корпус без рамки. Наличие всех нужных разъемов и подключение через один кабель USB-C наряду с эстетичной геометрией корпуса позволят работать без лишних проводов.