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    OLED
      Philips OLED TV

      Philips OLED TV

      Стандарт реалистичности

      Наш рецепт OLED

      Серия OLED 806 TV
      55OLED806/12

      Телевизор Philips OLED 806 4K UHD Android Smart TV
       
      • Максимальная реалистичность. Процессор P5 с ИИ
      • Кинематографическое изображение и звук. Dolby Vision + Dolby Atmos
      • Полное погружение. 4-сторонняя подсветка Ambilight
      • Доступен в следующих размерах: 48", 55", 65"
      OLED806 - Награда IF за дизайн
      OLED806 - Награда Red Dot Design Award
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      Серия OLED 706 TV
      65OLED706/12

      Телевизор Philips OLED 706 4K UHD Android Smart TV
       
      • Максимальная реалистичность. Процессор P5 с ИИ
      • Кинематографическое изображение и звук. Dolby Vision + Dolby Atmos
      • 3-сторонняя подсветка Ambilight
      • Доступен в следующих размерах: 55", 65"
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      Преимущества Philips OLED

      Преимущества  Philips OLED

       

      Оцените преимущества OLED, такие как глубокие оттенки черного и широкий угол обзора, а также процессор обработки изображений Philips P5 с ИИ. Все это в изысканном корпусе из премиальных материалов, который выглядит по-настоящему особенным. А финальный штрих совершенства — уникальная технология Ambilight. Philips объединяет в себе главные преимущества OLED.
      Все телевизоры OLED

      Волшебство

      Ambilight

      c Ambilight без Ambilight

      Волшебство
      Ambilight

       

      Каждый телевизор Philips OLED располагает тем, чего нет у других OLED-телевизоров. Это уникальная технология Ambilight для создания эффекта погружения. Теплый свет. Эффект погружения. Настоящее волшебство. Люди говорят нам, что настолько любят Ambilight, что не хотят смотреть телевизор без него.
      Откройте для себя Ambilight
      Домашний кинотеатр Ambilight
      Ambilight — кинотеатр у вас дома
      Звук
      Ambilight — живое звучание музыки
      Ambilight для спорта
      Ambilight — вы в эпицентре событий
      Телевизор Philips OLED с реалистичным изображением

      Оцените реалистичное изображение

       

      Погрузитесь в красоту телевизора Philips OLED и оцените реалистичную картинку, к которой словно можно прикоснуться. Процессор обработки изображений Philips P5 с ИИ обеспечивает более высокую контрастность, насыщенные цвета, плавную передачу движения и повышенную четкость деталей. Более того, вы сможете наслаждаться драмой с впечатляющим
      изображением Dolby Vision.
      Телевизор 4K UHD OLED с Android TV и двойным процессором обработки изображений P5 с ИИ
      Телевизор 4K UHD OLED с Android TV и Dolby Vision + Dolby Atmos
      Телевизор Philips OLED с дизайном премиум-класса

      Премиальное качество. От подставки до пульта ДУ.

       

      В каждой детали телевизора Philips OLED можно почувствовать изысканный стиль. От сверхтонкой металлической рамки до пульта ДУ с кожаной отделкой и подставки, которая идеально впишется в ваш интерьер. Ведь важно обращать внимание не только на контент.
      Телевизор Philips OLED со всеми интеллектуальными функциями

      Лучшие функции Smart TV

       

      Ваш телевизор Philips OLED — это еще и центр развлечений с умным голосовым управлением. Просто попросите — и телевизор откроет нужное приложение, например Netflix, Apple TV+ или YouTube. Меню можно настраивать для удобного поиска часто используемых приложений. Вы даже можете подключить телевизор к АС, совместимым с DTS Play-Fi, для создания мультирум-конфигурации.
      Smart TV Philips OLED на базе ОС Android TV
      Smart TV Philips OLED на базе ОС Android TV с Google Ассистентом - Окей, Google
      Smart TV Philips OLED на базе ОС Android TV с поддержкой Amazon Alexa
      Умные функции
      Новый уровень игрового процесса с телевизором Philips OLED

      Новый уровень игрового процесса!

       

      Ваш телевизор Philips OLED — это идеальный компаньон для игр. При включении консоли телевизор автоматически переключается в игровой режим с минимальной задержкой ввода. Наслаждайтесь захватывающими моментами игр без какой-либо задержки! Поддержка VRR, Freesync и G-Sync для плавной передачи движения.

      Новый уровень звучания телевизора

      Чтобы увидеть подробную информацию о продукте, нажмите ⓘ
      Саундбари Philips

      Саундбар ⓘ

      Для кожного захоплюючого моменту
      Расширьте звучание ТВ
      • Беспроводное подключение для удобства использования
      • Качественный многоканальный звук благодаря поддержке алгоритмов Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS Play-Fi
      • Взаимодействие с умными помощниками
      • Возможность настольного и настенного размещения
      Телевизор Philips OLED+

      Телевизоры OLED+

      Искусство и изысканность. Звук от Bowers & Wilkins в прекрасной модели OLED.
      Смотреть телевизоры OLED+
      • Захватывающая реалистичность изображения. Двойной процессор P5 с ИИ
      • Звук от Bowers & Wilkins и Dolby Atmos
      • Полное погружение с 4-сторонней подсветкой Ambilight 
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