- Максимальная реалистичность. Процессор P5 с ИИ
- Кинематографическое изображение и звук. Dolby Vision + Dolby Atmos
- Полное погружение. 4-сторонняя подсветка Ambilight
- Доступен в следующих размерах: 48", 55", 65"
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Волшебство
Ambilight
Каждый телевизор Philips OLED располагает тем, чего нет у других OLED-телевизоров. Это уникальная технология Ambilight для создания эффекта погружения. Теплый свет. Эффект погружения. Настоящее волшебство. Люди говорят нам, что настолько любят Ambilight, что не хотят смотреть телевизор без него.