Ваш телевизор Philips OLED — это еще и центр развлечений с умным голосовым управлением. Просто попросите — и телевизор откроет нужное приложение, например Netflix, Apple TV+ или YouTube. Меню можно настраивать для удобного поиска часто используемых приложений. Вы даже можете подключить телевизор к АС, совместимым с DTS Play-Fi, для создания мультирум-конфигурации.