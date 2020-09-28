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    Performance Series & Play-Fi Sound

    Philips TV & Sound с Play-Fi 

    От мультирум-системы до объемного звука 

    Откройте для себя DTS Play-Fi®
    Что такое Play-Fi

    Что такое DTS Play-Fi?


    DTS Play-Fi — это потоковое вещание звука высокого качества с идеальной синхронизацией сразу с нескольких АС, телевизоров и саундбаров. Слушайте идеальный звук в любой комнате или отдельных зонах. Легко создавайте систему объемного звучания.

    Что вы будете слушать дальше?

    Беспроводные Philips TV & Sound для дома
    Play-Fi

    Домашняя аудиосистема — это просто 


    Слушайте музыку в любой комнате. Не отвлекайтесь от телевизора даже во время приготовления еды на кухне. Создайте конфигурацию с объемным звуком. Подключение DTS Play-Fi и приложение Philips Sound, работающее на основе технологии DTS Play-Fi, помогут свободно творить, используя домашнюю сеть Wi-Fi.

    Download Play-Fi for Android
    Download Play-Fi for iOS

    Распакуйте. Подключите. Наслаждайтесь.

     

    Подключайте телевизор Philips к динамикам. Подключайте динамики друг к другу. Звуки телевизора можно воспроизводить даже через проводные наушники, подключенные к мобильному устройству. 

    Звук ТВ через саундбары и АС

    Передавайте звук с телевизора 

    Потоковая передача музыки на ТВ

    Потоковая передача музыки 

    Звук ТВ через наушники

    Потоковое вещание звука ТВ через наушники 

    Наши лучшие продукты для беспроводной домашней аудиосистемы 

    Создайте свою идеальную домашнюю систему

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    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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