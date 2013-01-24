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    Помощь, поддержка и обновления

    Регистрация телевизора Philips

    Регистрация телевизора

     

    Создайте учетную запись My Philips для регистрации нового телевизора. После регистрации вы будете получать уведомления о доступных обновлениях.
    Регистрация в My Philips
    Обновления ПО

    Обновления ПО

     

    Откройте все возможности телевизора Philips. Здесь вы найдете все обновления программного обеспечения, а также сможете бесплатно загрузить драйверы в случае их утери.
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    Платформа поддержки

    Платформа поддержки

     

    Самый быстрый способ решения проблемы и настройки телевизора Philips — ознакомление с руководством по диагностике и устранению неисправностей. Воспользуйтесь полезными рекомендациями и советами для возобновления работы телевизора в кратчайшие сроки.
    Найти решение
    Контактная информация

    Контактная информация

     

    Мы всегда готовы помочь. Не знаете, какую модель телевизора Philips выбрать, или испытываете трудности с настройкой? Вы можете связаться с нами по телефону, электронной почте или в онлайн-чате.
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    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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