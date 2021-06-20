После нескольких недель постоянного ношения корректоров соски вытягиваются. Идеально для использования перед беременностью. Для достижения устойчивого результата корректор также можно носить в течение первых шести месяцев беременности. Перед использованием корректора Niplette для коррекции любой неврожденной втянутости сосков следует срочно проконсультироваться с врачом. Корректор не рекомендуется использовать в последнем триместре беременности.