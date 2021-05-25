Поставьте зубную щетку в зарядный стакан или на подставку и разместите их на базе зарядного устройства. Подключите базу зарядного устройства к розетке электросети. Индикатор состояния аккумулятора начнет мигать белым или зеленым светом; это означает, что зубная щетка заряжается.

Следуйте представленным инструкциям по зарядке зубной щетки с помощью зарядного стакана или подставки с зарядным устройством.Индикатор состояния аккумулятора* перестанет мигать, когда зубная щетка будет полностью заряжена. Для полной зарядки зубной щетки может потребоваться до 24 часов.*Не все зарядные стаканы совместимы с любыми ручками, в комплект поставки которых входит зарядный стакан. Убедитесь, что вы используете зарядное устройство, которое было в комплекте поставки вашей зубной щетки.