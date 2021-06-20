Совместимость зарядных устройств Philips Sonicare
Взаимозаменяемые зарядные устройства Philips Sonicare
- Зубная щетка DailyClean
- Зубная щетка Elite
- Зубная щетка EasyClean
- Зубная щетка Essence+
- Зубная щетка ExpertClean
- Зубная щетка ExpertResults
- Зубная щетка Flexcare Platinum Connected
- Зубная щетка FlexCare Platinum
- Зубная щетка FlexCare+
- Зубная щетка FlexCare
- Зубная щетка HealthyWhite
- Зубная щетка HealthyWhite+
- Зубная щетка ProtectiveClean
- Зубная щетка 2 Series Plaque Removal
- Зубная щетка 3 Series Gum Health
- Sonicare for Kids
- Philips Sonicare AirFloss
Зарядные устройства DiamondClean и DiamondClean Smart
Зарядные устройства могут выглядеть схожим образом. Чтобы убедиться в использовании необходимого зарядного устройства, см. таблицу ниже. Каждая щетка совместима только с зарядной станцией с указанным на ней соответствующим кодом щетки.
|Название ручки
|DiamondClean
|DiamondClean Smart
|DiamondClean 9000
|Код на нижней части ручки
|HX93, HX934, HX935, HX936, HX937
|HX992, HX993
|HX991
|Код на нижней части зарядного устройства
|HX9100
|Тип: CBA1001, CBA2001, CBA3001
|Тип: CBA5001, CBA4001