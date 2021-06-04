Триммер для носа Philips — это многофункциональное устройство для подравнивания бровей, а также волос в носу и ушах. Некоторые модели поставляются с режущей головкой, которая оснащена двусторонним режущим элементом, а сами лезвия имеют защитную конструкцию, оберегающую кожу от прямого контакта с ними. Это позволяет безопасно подравнивать волоски до небольшой длины, обеспечивая стильный образ без риска выдирания волос. При подравнивании бровей рекомендуется всегда крепить к головке триммера насадку для бровей. Это позволит подровнять волоски до нужной длины.

Посмотрите это видео, чтобы узнать, как использовать этот триммер. Более подробные инструкции по устранению неисправностей см. в разделах ниже.