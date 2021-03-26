Устройство Philips OneBlade можно использовать для бритья, подравнивания и создания контура вашей бороды. Следуйте инструкциями ниже, чтобы научиться подравнивать бороду с помощью OneBlade. Перед подравниванием бороды убедитесь, что ваша кожа сухая и чистая.