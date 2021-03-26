Как использовать OneBlade для подравнивания бороды?
Устройство Philips OneBlade можно использовать для бритья, подравнивания и создания контура вашей бороды. Следуйте инструкциями ниже, чтобы научиться подравнивать бороду с помощью OneBlade. Перед подравниванием бороды убедитесь, что ваша кожа сухая и чистая.
Инструкции по подравниванию волос с помощью Philips OneBlade
В комплект поставки Philips OneBlade входят различные насадки-триммеры, которые позволяют подравнивать бороду до нужной длины.
Установите гребень на лезвие так, чтобы зубцы гребня были направлены вверх.
Включите устройство OneBlade и разместите его на коже.
Убедитесь, что насадка-триммер тесно прилегает к коже; это необходимо для равномерного подравнивания. Начните подравнивать бороду по направлению зубчиков насадки; для наилучшего результата перемещайте устройство против направления роста волос.
После завершения процедуры отключите OneBlade и снимите с устройства насадку, удерживая ее за края. Очищайте прибор после каждого использования. Аккуратно удерживайте лезвие и не касайтесь им различных поверхностей, поскольку так оно может повредиться.
Примечание. Количество и тип насадок-триммеров могут различаться в зависимости от модели OneBlade. Для получения более подробных инструкций обратитесь к электронной версии руководства пользователя или свяжитесь с нами.
Инструкции по подравниванию волос с помощью Philips OneBlade Pro
В комплект поставки OneBlade Pro входит точная насадка-триммер, которая позволяет подравнивать бороду до нужной длины.
Закрепите насадку на лезвии до щелчка.
Выберите нужную установку длины волос с помощью регулятора. Значения указаны в миллиметрах.
Включите устройство OneBlade Pro и разместите его на коже. Начните подравнивать бороду, перемещая устройство против направления роста волос.
После завершения процедуры отключите OneBlade Pro. Теперь можно снять насадку; сначала снимите заднюю часть насадки, а затем сдвиньте ее с корпуса устройства. Не забывайте очищать устройство и дополнительные насадки после каждого использования, а также не стряхивайте устройство о твердые поверхности во время очистки.
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
Посмотрите на упаковке
Посмотрите на наклейке внутри продукта
Посмотрите на продукте
Посмотрите в руководстве
Ľutujeme, tento produkt sme nenašli. Skontrolujte, či ste vyplnili správne číslo modelu. Číslo modelu pozostáva z písmen, po ktorých nasledujú číslice (napr. HX9903, SP9820). V prípade, že sa pre hľadané číslo modelu nezobrazia žiadne výsledky, odporúčame vám obrátiť sa na kontaktné centrum.
Результаты поиска для {words} (количество продуктов: {number})
Было найдено продуктов в других странах: {number}. Местные промоакции могут не распространяться на эти продукты.