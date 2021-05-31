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    QP6530/15 OneBlade Pro Лицо
    Обратите внимание, что цвет продукта может отличаться от представленного на изображении, но информация по поддержке останется актуальной
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    OneBlade Pro Лицо

    QP6530/15

    Как очищать устройство Philips OneBlade?

    Очищать и поддерживать Philips OneBlade в хорошем состоянии очень легко. Для очистки Philips OneBlade следуйте простым инструкциям, представленным ниже.

    Инструкции по очистке устройства Philips OneBlade

    • После каждого использования резко сдувайте с лезвия OneBlade накопившиеся волоски.

    • Включите устройство OneBlade и промойте его теплой водой.

    • Если насадки требуют дополнительной очистки, отключите OneBlade снимите с устройства насадки и промойте их отдельно.

    • Дождитесь, пока насадки высохнут. Не сушите лезвие полотенцем или тканью; также не стряхивайте с него воду ударами по раковине или твердой поверхности, поскольку это может повредить лезвие.

    Для получения подробной информации по использованию, очистке и обслуживанию Philips OneBlade обратитесь к файлу руководства пользователя или свяжитесь с нами.

    Очистка Philips OneBlade

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      Где найти номер модели?

      Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

       

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