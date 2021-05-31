Очищать и поддерживать Philips OneBlade в хорошем состоянии очень легко. Для очистки Philips OneBlade следуйте простым инструкциям, представленным ниже.
Как очищать устройство Philips OneBlade?
Инструкции по очистке устройства Philips OneBlade
После каждого использования резко сдувайте с лезвия OneBlade накопившиеся волоски.
Включите устройство OneBlade и промойте его теплой водой.
Если насадки требуют дополнительной очистки, отключите OneBlade снимите с устройства насадки и промойте их отдельно.
Дождитесь, пока насадки высохнут. Не сушите лезвие полотенцем или тканью; также не стряхивайте с него воду ударами по раковине или твердой поверхности, поскольку это может повредить лезвие.
Для получения подробной информации по использованию, очистке и обслуживанию Philips OneBlade обратитесь к файлу руководства пользователя или свяжитесь с нами.