При использовании пылесоса Philips ощущаются удары статического электричества.
Если при использовании пылесоса Philips ощущаются удары статического электричества, нет причины для беспокойства. Узнайте, что может послужить этому причиной и как этого избежать.
Возможная причина
Во время уборки, особенно в помещениях с низкой влажностью, пылесос накапливает электростатический заряд. В результате при прикосновении к трубке или другим стальным деталям пылесоса ощущаются небольшие удары статического электричества. Эти удары током не опасны для человека и не повреждают прибор.
Решения
Для устранения этой проблемы рекомендуем чаще подносить трубку пылесоса к металлическим предметам, находящимся в помещении (например, к ножке стола или стула, к батарее отопления и пр.) для снятия статического заряда.
Также рекомендуется повысить влажность воздуха, разместив в комнате сосуды с водой. Например, можно наполнить водой контейнеры и закрепить их на батарее отопления или поместить рядом с батареей чаши с водой.
Если указанные выше меры не помогли устранить проблему, обратитесь в центр поддержки потребителей Philips.
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
Посмотрите на упаковке
Посмотрите на наклейке внутри продукта
Посмотрите на продукте
Посмотрите в руководстве
Ľutujeme, tento produkt sme nenašli. Skontrolujte, či ste vyplnili správne číslo modelu. Číslo modelu pozostáva z písmen, po ktorých nasledujú číslice (napr. HX9903, SP9820). V prípade, že sa pre hľadané číslo modelu nezobrazia žiadne výsledky, odporúčame vám obrátiť sa na kontaktné centrum.
Результаты поиска для {words} (количество продуктов: {number})
Было найдено продуктов в других странах: {number}. Местные промоакции могут не распространяться на эти продукты.