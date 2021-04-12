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    XC8147/01 8000 Series Aqua Беспроводной пылесос
    Обратите внимание, что цвет продукта может отличаться от представленного на изображении, но информация по поддержке останется актуальной
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    8000 Series Aqua Беспроводной пылесос

    XC8147/01

    Подача воды на пылесосе для влажной уборки уменьшилась

    Если пылесос Philips для влажной уборки подает меньше воды, чем обычно, у этого может быть несколько причин. Ниже вы найдете возможные причины и решения.

    Насадка из микрофибры установлена неправильно.

    Моющаяся насадка пылесоса Philips для влажной уборки накрывает чистящую полоску и препятствует попаданию на нее воды. Если моющаяся насадка неправильно установлена на полоску, устройство может подавать меньше воды, чем обычно. В этом случае выполните следующие действия:
    1. Убедитесь, что крепления Velcro на накладке и на резервуаре для воды правильно совмещены.
    2. Также убедитесь, что рифленая сторона накладки направлена наружу, в другую сторону от дна резервуара для воды.

     
    Правильное расположение насадки из микрофибры

    Регулятор подачи воды заблокирован из-за чрезмерного загрязнения.

    1. Извлеките чистящую полоску. Тщательно промойте ее и протрите сухой тканью.
    2. Можно также оставить полоску отмокать на ночь в растворе из уксуса и воды (в пропорции один к трем). После замачивания ее нужно тщательно промыть и протереть сухой тканью.
    Удаление загрязнений

    Резервуар для воды пуст или практически пуст.

    Заполните резервуар для воды.

    Используется насадка другого производителя (не Philips).

    Используйте только оригинальную насадку из микрофибры Philips. Эти насадки можно купить у торгового представителя Philips или в интернет-магазине Philips. Номер модели: FC8063.

    Насадка из микрофибры Philips

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      Где найти номер модели?

      Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

       

      Существует несколько способов узнать номер модели.
      Посмотрите на упаковке
      Посмотрите на наклейке внутри продукта
      Посмотрите на продукте
      Посмотрите в руководстве
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