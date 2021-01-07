Подача воды на пылесосе для влажной уборки увеличилась

Если пылесос Philips для влажной уборки подает больше воды, чем обычно, у этого может быть несколько причин. В этой статье вы найдете возможные причины и решения этой проблемы.

Резервуар для воды находится в неправильном положении. Всегда следите за тем, чтобы резервуар пылесоса Philips для влажной уборки был установлен тканью из микрофибры наверх или вниз. Если вы установите резервуар по-другому, вода может быстро протечь через намокающую полоску в нижней части резервуара.

Крышка резервуара для воды закрыта неплотно. Закройте крышку после наполнения резервуара водой.