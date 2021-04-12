Как очищать регулятор подачи воды пылесоса Philips?
Очистку регулятора подачи воды на пылесосе Philips для влажной уборки требуется выполнять только в случае засорения и невозможности подачи достаточного количества воды. Узнайте, как очистить этот компонент, в этой статье.
Очистка регулятора подачи воды
Извлеките полоску из резервуара для воды. Тщательно промойте ее и протрите сухой тканью.
Можно также оставить полоску отмокать на ночь в растворе из уксуса и воды (в пропорции один к трем). После замачивания ее нужно тщательно промыть и протереть сухой тканью.
Заказ нового регулятора подачи воды
Номер модели для заказа нового регулятора подачи воды: CP0178/01.
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
Посмотрите на упаковке
Посмотрите на наклейке внутри продукта
Посмотрите на продукте
Посмотрите в руководстве
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