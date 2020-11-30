Протекает резервуар пылесоса для влажной уборки
Резервуар для воды находится в неправильном положении.
Всегда следите за тем, чтобы резервуар был установлен тканью из микрофибры наверх или вниз. Если вы установите резервуар по-другому, вода может быстро протечь через намокающую полоску.
Крышка резервуара для воды закрыта неплотно.
Закройте крышку после наполнения резервуара водой.
Полоска в нижней части резервуара для воды расположена неправильно.
Проверьте полоску и убедитесь, что она установлена правильно в нижней части резервуара для воды.
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