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    XC8147/01 8000 Series Aqua Беспроводной пылесос
    Обратите внимание, что цвет продукта может отличаться от представленного на изображении, но информация по поддержке останется актуальной
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    8000 Series Aqua Беспроводной пылесос

    XC8147/01

    Протекает резервуар пылесоса для влажной уборки

    Протечка воды в резервуаре для воды пылесоса Philips для влажной уборки может быть обусловлена несколькими причинами:

    Резервуар для воды находится в неправильном положении.

    Всегда следите за тем, чтобы резервуар был установлен тканью из микрофибры наверх или вниз. Если вы установите резервуар по-другому, вода может быстро протечь через намокающую полоску.

    Крышка резервуара для воды закрыта неплотно.

    Закройте крышку после наполнения резервуара водой.

    Полоска в нижней части резервуара для воды расположена неправильно.

    Проверьте полоску и убедитесь, что она установлена правильно в нижней части резервуара для воды.

    Если предложенные решения не помогли устранить проблему, обратитесь к нам.

    Основание резервуара для воды

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      Где найти номер модели?

      Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

       

      Существует несколько способов узнать номер модели.
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