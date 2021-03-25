Где указана модель и серийный номер пылесоса Philips?
Если вы не знаете, как найти название модели и серийный номер вашего пылесоса Philips, вы можете обратиться к статье ниже.
Модель и серийный номер вашего пылесоса Philips
Мы рекомендуем вам заранее записать номер модели и серийный номер вашего пылесоса Philips.
Номер модели и серийный номер можно найти на специальной табличке. В зависимости от модели пылесоса Philips табличка может быть расположена в нижней части пылесоса, под пылесборником, на задней части вертикального пылесоса или за резервуаром для воды (примеры представлены ниже).
Обычно номер модели указан в верхнем левом углу таблички. Он состоит из букв FC и четырех цифр. Например, FC7080/xx.
Серийный номер указан в нижнем правом углу таблички и состоит из четырех цифр: первые две цифры означают год, а последние — номер недели. Например, 1850, 1734. В некоторых случаях перед серийным номером может стоять маркировка S/N.
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
Посмотрите на упаковке
Посмотрите на наклейке внутри продукта
Посмотрите на продукте
Посмотрите в руководстве
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