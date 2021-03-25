Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    • Бесплатная доставка и возврат

    • Официальная гарантия

    • Приобретайте напрямую у Philips

    • Поддержка клиентов 7 дней в неделю

    FC8240/09 2000 Series Mешковый пылесос
    Обратите внимание, что цвет продукта может отличаться от представленного на изображении, но информация по поддержке останется актуальной
    Просмотреть продукт

    2000 Series Mешковый пылесос

    FC8240/09

    Где указана модель и серийный номер пылесоса Philips?

    Если вы не знаете, как найти название модели и серийный номер вашего пылесоса Philips, вы можете обратиться к статье ниже.

    Модель и серийный номер вашего пылесоса Philips

    Мы рекомендуем вам заранее записать номер модели и серийный номер вашего пылесоса Philips.

    Номер модели и серийный номер можно найти на специальной табличке. В зависимости от модели пылесоса Philips табличка может быть расположена в нижней части пылесоса, под пылесборником, на задней части вертикального пылесоса или за резервуаром для воды (примеры представлены ниже).

    • Обычно номер модели указан в верхнем левом углу таблички. Он состоит из букв FC и четырех цифр. Например, FC7080/xx.

    • Серийный номер указан в нижнем правом углу таблички и состоит из четырех цифр: первые две цифры означают год, а последние — номер недели. Например, 1850, 1734. В некоторых случаях перед серийным номером может стоять маркировка S/N.

    Номер модели и серийный номер устройства

    Информация на данной странице относится к моделям: FC8240/09 , XB2125/09 , XB2122/09 , FC9745/09 , FC9729/09 , FC9552/09 , FC9334/09 , XB9154/09 , FC9332/09 , XC8149/01 , XC8147/01 , FC6725/01 , FC6727/01 , FC6726/01 , FC6729/01 , FC6722/01 , FC9331/09 , FC9330/09 , FC6728/01 , FC8741/09 , FC9573/01 , FC9570/01 , FC9556/09 , FC9555/09 , FC9553/09 , FC6724/01 , FC6904/01 , FC9352/01 , FC6902/01 , FC8786/09 , FC8785/09 , FC8784/09 , FC8783/09 , FC8781/09 , FC6903/01 , FC6823/01 , FC6812/01 , FC6408/01 , FC9734/01 , FC9732/01 , FC9728/01 , FC8832/01 , FC8822/01 , FC8296/01 , FC8295/01 , FC8293/01 , FC6409/01 , FC9350/01 , FC9353/01 , FC9351/01 , FC8792/01 , FC8794/01 , FC6172/01 , FC8385/01 , FC8924/01 , FC8383/01 , FC8774/01 , FC8585/01 , FC8589/01 , FC8588/01 , FC8385/02 , FC8670/01 , FC8672/01 , FC8671/01 , FC8391/01 , FC6404/01 , FC6405/01 , FC9174/01 , FC9176/01 , FC6402/01 , FC8389/01 , FC8820/01 , FC8451/01 , FC8455/01 , FC8452/01 , FC9713/01 , FC9912/01 , FC9714/01 , FC7088/01 , FC8761/01 , FC8656/01 , FC8661/01 , FC8291/02 , FC7028/01 , FC6162/02 , FC7012/01 , FC6168/01 , FC8652/01 , FC8658/01 , FC8655/01 , FC8444/01 , FC8456/01 , FC8471/01 , FC8631/01 , FC8474/01 , FC8472/01 , FC8632/01 , FC8634/01 , FC9180/01 , FC9182/01 , FC9184/01 , FC6145/01 , FC6149/01 , FC6140/01 , FC6142/01 , FC8767/02 , FC9170/07 , FC8764/01 , FC6161/04 , FC8230/01 , FC8282/01 , FC8130/01 , FC8140/01 , FC8134/01 , FC8132/01 , FC9083/01 , FC8913/01 , FC8915/01 , FC9080/01 , FC9304/01 , FC8144/01 , FC8146/01 , FC9081/01 , FC9084/01 , FC9086/01 , FC6126/01 , FC9256/01 , FC9264/01 , FC8442/01 , FC9073/01 , FC9172/01 , FC6093/01 , FC8440/01 , FC6095/01 , FC8610/01 , FC8615/01 , FC8614/01 , FC8613/01 , FC8612/01 , FC8611/01 , FC9071/01 , FC9170/01 , FC9078/01 , FC9074/01 , FC9239/01 , FC9232/01 , FC9062/01 , FC8204/02 , FC8732/01 , FC8734/01 , FC8738/01 , FC9067/02 , FC9064/02 , FC6843/01 , FC9229/01 , FC9166/01 , FC9164/01 , FC9160/01 , FC9067/01 , FC9064/01 , FC9060/01 , FC8722/01 , FC8716/01 , FC8714/01 , FC8608/03 , FC8604/01 , FC8602/01 , FC8601/04 , FC8601/01 , FC8600/01 , FC8396/02 , FC8390/01 , FC8348/01 , FC8344/01 , FC8207/01 , FC6844/01 , FC8204/01 , FC8208/01 , FC8212/01 , FC8256/01 , FC8258/01 , FC8262/01 , FC9150/01 , FC8606/01 , FC9204/01 , FC9162/01 , FC9228/01 , FC9226/01 , FC9222/01 , FC8608/01 , FC8438/02 , FC9310/01 , FC8394/01 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

    Ищете информацию о другом продукте?

    Ключевые слова для поиска
    Рекомендуемые результаты
      Где найти номер модели?

      Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

       

      Существует несколько способов узнать номер модели.
      Посмотрите на упаковке
      Посмотрите на наклейке внутри продукта
      Посмотрите на продукте
      Посмотрите в руководстве
      Ľutujeme, tento produkt sme nenašli. Skontrolujte, či ste vyplnili správne číslo modelu. Číslo modelu pozostáva z písmen, po ktorých nasledujú číslice (napr. HX9903, SP9820). V prípade, že sa pre hľadané číslo modelu nezobrazia žiadne výsledky, odporúčame vám obrátiť sa na kontaktné centrum.
      Результаты поиска для {words} (количество продуктов: {number})

      Было найдено продуктов в других странах: {number}. Местные промоакции могут не распространяться на эти продукты.

      Показать продукты Скрыть продукты

      Найдено более 1 продукта.

      Выберите модель по соответствию 2 последних цифр номера продукта, например RQ1280/21.

      Изображение продукта

      Описание продукта

      Номер модели

      Назад до усіх виробів
      Зарегистрируйте продукт
      Зарегистрируйте продукт

      Отслеживание параметров гарантии на продукт

      Использование услуги возврата части цены покупки, получение подарков и специальных предложений.

      Простой доступ к поддержке для продуктов.

      Зарегистрируйте продукт

      Оплата

      Мы принимаем следующие способы оплаты
      • Оплата при получении товара

      Быстрые ссылки

      Часто задаваемые вопросы
      Условия и положения
      Поиск заказа
      О Philips