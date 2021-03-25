Мы рекомендуем вам заранее записать номер модели и серийный номер вашего пылесоса Philips.

Номер модели и серийный номер можно найти на специальной табличке. В зависимости от модели пылесоса Philips табличка может быть расположена в нижней части пылесоса, под пылесборником, на задней части вертикального пылесоса или за резервуаром для воды (примеры представлены ниже).