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    FC9334/09 PowerPro Compact Безмешковый пылесос
    Обратите внимание, что цвет продукта может отличаться от представленного на изображении, но информация по поддержке останется актуальной
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    PowerPro Compact Безмешковый пылесос

    FC9334/09

    Пылесос Philips издает странные звуки

    Если пылесос Philips издает необычный шум, попробуйте воспользоваться этими советами, чтобы решить проблему.

    Заблокирован поток воздуха

    Убедитесь, что в шланге, трубке и насадке пылесоса Philips нет посторонних предметов.
    Поток воздуха может (частично) блокироваться при попадании постороннего предмета в одну из деталей пылесоса. В этом случае извлеките объект перед продолжением уборки пылесосом.

    Используется другой аксессуар

    Если вы используете новый аксессуар (не тот, что обычно), пылесос Philips может издавать непривычный шум.
    Снимите насадку и проверьте, продолжает ли пылесос издавать необычный шум. Если необычный звук отсутствует, не волнуйтесь — это не является неисправностью.

    Открыт регулятор мощности всасывания

    Если регулятор мощности всасывания на шланге пылесоса Philips открыт, устройство может издавать необычный шум.
    В этом случае закройте регулятор для устранения шума.
     
    Регулятор мощности всасывания на пылесосе Philips

    Фильтры засорились или неправильно расположены

    Странный шум из пылесоса Philips также может возникать при загрязнении фильтров.
    Очистите фильтры пылесоса для устранения шума. Рекомендации по очистке фильтра приведены в инструкции по эксплуатации.

    Также пылесос может издавать необычный шум при неправильном положении фильтров. В этом случае разместите фильтры должным образом внутри корпуса пылесоса.

    Пылесборник заполнен

    Причиной необычного шума из пылесоса Philips также может являться заполненный пылесборник.
    Опустошите пылесборник для решения проблемы. Рекомендации по правильной очистке пылесборника приведены в инструкции по эксплуатации устройства.

    Поврежден электродвигатель

    Если ни одна из вышеперечисленных причин не подходит, возможно, поврежден электродвигатель пылесоса Philips. В этом случае обратитесь к нам для получения дальнейшей помощи.

    Информация на данной странице относится к моделям: FC9334/09 , XB2125/09 , XB2122/09 , FC9745/09 , FC9729/09 , FC9552/09 , XB9154/09 , FC9332/09 , XC8149/01 , XC8147/01 , FC6725/01 , FC6727/01 , FC6726/01 , FC6722/01 , FC9331/09 , FC9330/09 , FC9553/09 , FC9573/01 , FC9570/01 , FC9556/09 , FC9555/09 , FC6724/01 , FC6904/01 , FC9352/01 , FC6903/01 , FC8786/09 , FC8785/09 , FC8784/09 , FC8783/09 , FC8781/09 , FC6823/01 , FC6812/01 , FC6408/01 , FC9734/01 , FC9732/01 , FC9728/01 , FC8296/01 , FC8295/01 , FC8293/01 , FC6409/01 , FC9350/01 , FC9353/01 , FC9351/01 , FC6172/01 , FC8385/01 , FC8924/01 , FC8383/01 , FC8585/01 , FC8589/01 , FC8588/01 , FC8385/02 , FC8670/01 , FC8672/01 , FC8671/01 , FC8391/01 , FC6404/01 , FC6405/01 , FC9174/01 , FC9176/01 , FC6402/01 , FC8389/01 , FC8451/01 , FC8455/01 , FC8452/01 , FC9713/01 , FC9912/01 , FC9714/01 , FC8761/01 , FC8656/01 , FC8661/01 , FC8291/02 , FC6162/02 , FC6168/01 , FC8652/01 , FC8658/01 , FC8655/01 , FC8444/01 , FC8456/01 , FC8471/01 , FC8631/01 , FC8474/01 , FC8472/01 , FC8632/01 , FC8634/01 , FC9180/01 , FC9182/01 , FC9184/01 , FC6145/01 , FC6149/01 , FC6140/01 , FC6142/01 , FC8767/02 , FC9170/07 , FC8764/01 , FC6161/04 , FC8230/01 , FC8282/01 , FC8130/01 , FC8140/01 , FC8134/01 , FC8132/01 , FC9083/01 , FC8913/01 , FC8915/01 , FC9080/01 , FC9304/01 , FC8144/01 , FC8146/01 , FC9081/01 , FC9084/01 , FC9086/01 , FC6126/01 , FC9256/01 , FC9264/01 , FC8442/01 , FC9073/01 , FC9172/01 , FC6093/01 , FC8440/01 , FC6095/01 , FC8610/01 , FC8615/01 , FC8614/01 , FC8613/01 , FC8612/01 , FC8611/01 , FC9071/01 , FC9170/01 , FC9078/01 , FC9074/01 , FC9239/01 , FC9232/01 , FC9062/01 , FC8204/02 , FC8732/01 , FC8734/01 , FC8738/01 , FC9067/02 , FC9064/02 , FC8207/01 , FC9229/01 , FC9166/01 , FC9164/01 , FC9160/01 , FC9067/01 , FC9064/01 , FC9060/01 , FC8722/01 , FC8716/01 , FC8714/01 , FC8608/03 , FC8604/01 , FC8602/01 , FC8601/04 , FC8601/01 , FC8600/01 , FC8396/02 , FC8390/01 , FC8348/01 , FC8344/01 , FC8204/01 , FC8208/01 , FC8212/01 , FC8256/01 , FC8258/01 , FC8262/01 , FC9150/01 , FC8606/01 , FC9204/01 , FC9162/01 , FC9228/01 , FC9226/01 , FC9222/01 , FC8608/01 , FC8438/02 , FC9310/01 , FC8394/01 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

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      Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

       

      Существует несколько способов узнать номер модели.
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