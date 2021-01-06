Пылесос Philips издает странные звуки

Если пылесос Philips издает необычный шум, попробуйте воспользоваться этими советами, чтобы решить проблему.

Заблокирован поток воздуха Убедитесь, что в шланге, трубке и насадке пылесоса Philips нет посторонних предметов.

Поток воздуха может (частично) блокироваться при попадании постороннего предмета в одну из деталей пылесоса. В этом случае извлеките объект перед продолжением уборки пылесосом.

Используется другой аксессуар Если вы используете новый аксессуар (не тот, что обычно), пылесос Philips может издавать непривычный шум.

Снимите насадку и проверьте, продолжает ли пылесос издавать необычный шум. Если необычный звук отсутствует, не волнуйтесь — это не является неисправностью.

Открыт регулятор мощности всасывания Если регулятор мощности всасывания на шланге пылесоса Philips открыт, устройство может издавать необычный шум.

В этом случае закройте регулятор для устранения шума.



Фильтры засорились или неправильно расположены Странный шум из пылесоса Philips также может возникать при загрязнении фильтров.

Очистите фильтры пылесоса для устранения шума. Рекомендации по очистке фильтра приведены в инструкции по эксплуатации.



Также пылесос может издавать необычный шум при неправильном положении фильтров. В этом случае разместите фильтры должным образом внутри корпуса пылесоса.

Пылесборник заполнен Причиной необычного шума из пылесоса Philips также может являться заполненный пылесборник.

Опустошите пылесборник для решения проблемы. Рекомендации по правильной очистке пылесборника приведены в инструкции по эксплуатации устройства.