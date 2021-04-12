Как заменить насадку на стайлере Philips?
Насадка режущего блока
Чтобы снять режущий блок с корпуса стайлера, проверьте наличие на корпусе стайлера кнопки отсоединения. Если она присутствует, нажмите кнопку для снятия режущего блока.
Если на стайлере отсутствует кнопка отсоединения, поместите палец под зубцы режущего блока и выдвиньте его из прибора. Для повторной установки вставьте нижнюю часть режущего блока в корпус стайлера, а затем задвиньте часть с зубцами до щелчка. Не прилагайте чрезмерных усилий; это может привести к повреждению прибора.
Если вам не удается установить режущий блок, проверьте наличие инородных тел в корпусе стайлера и попробуйте очистить его с помощью небольшой щеточки или ватной палочки.
Режущий блок с выступами
Насадки с выступами
Снять эти насадки очень легко. Просто потяните за них, и они снимутся с корпуса стайлера. Чтобы установить насадку, аккуратно задвиньте ее поверх режущего блока, чтобы фиксаторы насадки вошли в специальные пазы, расположенные по бокам.
Насадка-гребень
Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как использовать наш новый триммер для бороды Philips Prestige с уникальным встроенным гребнем. Помните, что в зависимости от типа модели функциональность бритвы может различаться.
Насадки для машинки для стрижки детей Philips
Перед тем как присоединить эту насадку, убедитесь, что вы устанавливаете ее нужной стороной (для стрижки до нужной длины). Сначала совместите одну сторону насадки с креплением на корпусе машинки для стрижки. Затем надавите на вторую сторону насадки до щелчка.
Бритвенная сетка
Чтобы снять бритвенную сетку с бритвенной головки, просто потяните за нее. Будьте осторожны! Зубцы на центральной части бритвенной сетки могут быть очень острыми. Для повторной установки бритвенной сетки закрепите ее на бритвенной головке до щелчка.
Насадки для ухода за телом
Чтобы присоединить эту насадку, просто установите ее на бритвенную сетку до щелчка.
Обратите внимание, что насадки могут различаться в зависимости от используемой модели триммера или машинки для стрижки волос. Для получения подробной информации см. инструкцию по эксплуатации или обратитесь к нам за помощью.
Насадки-триммеры для носа
Чтобы снять насадку-триммер, крепко возьмитесь за ручку устройства и поверните ее по часовой стрелке, чтобы совместить с небольшим индикатором (^). Затем просто снимите насадку.
Для установки насадки-триммера поместите ее на ручку и поверните, пока стрелки-индикаторы на ручке и насадке не совместятся.