Чтобы снять эту насадку с режущего блока, аккуратно снимите ее заднюю часть с прибора, а затем сдвиньте насадку с режущего блока. Чтобы прикрепить любую защитную насадку к режущему блоку, задвиньте переднюю часть защиты на зубцы режущего блока. Затем надавите на центральную часть защиты пальцами или ладонью.

Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как использовать наш новый триммер для бороды Philips Prestige с уникальным встроенным гребнем. Помните, что в зависимости от типа модели функциональность бритвы может различаться.