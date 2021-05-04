Если после использования стайлера Philips на коже появляется раздражение, это может происходить по нескольким причинам. Ознакомьтесь с нашими рекомендациями, чтобы самостоятельно устранить эту проблему.
Раздражение кожи после использования стайлера Philips
Советы по устранению раздражения кожи
- Перед использованием стайлера Philips обязательно очищайте кожу.
- Следите за тем, чтобы стайлер плотно прилегал к коже.
- Немного надавите на стайлер и медленно перемещайте его по коже.
- Начните с подравнивания длинных и труднодоступных волосков.
- Учтите, что для привыкания коже может потребоваться время, и делайте соответствующие перерывы между процедурами.
Безопасна ли бритвенная сетка для моей кожи?
Все изделия Philips с бритвенной сеткой безопасны для кожи. Компания Philips не является дерматологической клиникой, поэтому мы не можем давать индивидуальные рекомендации в отношении состояния кожи, волос и ногтей.
Перед использованием изделия Philips с бритвенной сеткой рекомендуем проводить осмотр стайлера и проверять состояние бритвенной сетки. При повреждении сетки сразу же замените ее — приобрести замену можно в нашем интернет-магазине или обратившись в местный центр поддержки потребителей.
Бритвенную сетку можно использовать для подравнивания и бритья волос ниже шеи, например, в области подмышек, на руках, ногах и в лобковой области. Мы не рекомендуем использовать ее для обработки лица и головы, поскольку вы не получите желаемого результата, а также можете повредить свою кожу.
Некоторые изделия поставляются с дополнительными насадками для чувствительных участков кожи, например обработки лобковых волос. Для получения дополнительной информации об использовании этих насадок см. инструкцию по эксплуатации или свяжитесь с нами.
Если вы все еще не уверены в отношении приборов Philips с бритвенной сеткой, обратитесь к врачу или специалисту в медицинском учреждении, чтобы пройти тестирование кожи на возможность использования подобных стайлеров.
Бритвенная головка может быть повреждена
Осматривайте бритвенную головку перед каждым использованием. Если бритвенная сетка выглядит поврежденной или изношенной, немедленно замените ее. Сменные бритвенные сетки доступны в нашем интернет-магазине.
Инструкции по замене бритвенной головки стайлера приведены в инструкции по эксплуатации.