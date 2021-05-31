Для наиболее эффективной работы с Philips OneBlade убедитесь, что вы ознакомились с инструкциями по применению устройства. Здесь мы собрали несколько полезных советов по использованию OneBlade.

Очищайте кожу перед использованием OneBlade. Обеспечивайте полный контакт лезвия с кожей. Перемещайте лезвие против направления роста волос. Не давите на кожу слишком сильно и не делайте слишком коротких движений.