Если вас не устраивает работа устройства Philips OneBlade, для решения проблемы прочтите наши советы по устранению неисправностей.
OneBlade не обеспечивает достаточно гладкое бритье
Устройство OneBlade не предназначено для гладкого бритья
Устройство Philips OneBlade создано для ухода даже за самыми длинными бородами. Если ваша цель — гладкое бритье каждый день, мы рекомендуем приобрести одну из бритв Philips для лица.
Советы по использованию Philips OneBlade
Для наиболее эффективной работы с Philips OneBlade убедитесь, что вы ознакомились с инструкциями по применению устройства. Здесь мы собрали несколько полезных советов по использованию OneBlade.
Очищайте кожу перед использованием OneBlade.
Обеспечивайте полный контакт лезвия с кожей.
Перемещайте лезвие против направления роста волос.
Не давите на кожу слишком сильно и не делайте слишком коротких движений.