Нет, машинка для стрижки волос Philips предназначена для подравнивания волос только на лице и голове. Если вам нужен прибор для подравнивания волос на теле, ознакомьтесь с нашим ассортиментом приборов для ухода за телом.
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Article Published Date : 2021-06-20
Нет, машинка для стрижки волос Philips предназначена для подравнивания волос только на лице и голове. Если вам нужен прибор для подравнивания волос на теле, ознакомьтесь с нашим ассортиментом приборов для ухода за телом.
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
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