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    QC5055/80 Машинка для стрижки волос
    Обратите внимание, что цвет продукта может отличаться от представленного на изображении, но информация по поддержке останется актуальной
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    Машинка для стрижки волос

    QC5055/80

    Стайлер Philips стрижет неравномерно

    Если стайлер Philips не стрижет волосы до одинаковой длины, попробуйте воспользоваться этими советами, чтобы решить проблему.

    Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как использовать наш новый триммер для бороды Philips Prestige с уникальным встроенным гребнем. Помните, что в зависимости от типа модели функциональность бритвы может различаться.
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    Неправильно установлена насадка-триммер

    Режущий блок или насадка-триммер, используемые со стайлером, должны быть правильно установлены на корпус устройства. При неправильной установке насадок стайлер не будет обеспечивать ожидаемый результат стрижки или не будет работать вовсе.
     

    Слишком сильное давление на стайлер

    Если слишком сильно прижимать стайлер к коже, вы можете случайно сменить режим стрижки или давить на устройство с разной силой. Это, в свою очередь, может привести к неравномерной стрижке волос.

    Для наиболее точной стрижки убедитесь, что стайлер полностью прилегает к коже, и перемещайтесь его плавными движениями.
    Использование стайлера Philips

    Стайлер перемещается только в одном направлении

    Для наилучших результатов подстригайте волосы против направления их роста. При стрижке важно помнить, что волосы растут в разных направлениях.

    Поэтому для равномерного подравнивания рекомендуется перемещать триммер в различных направлениях (вверх, вниз и по диагонали).

    Выполняется стрижка мокрых волос

    Мокрые волосы сложнее подстригать, поскольку они прилипают к коже, а устройство может пропустить некоторые волоски. Поэтому мы рекомендуем стричь волосы, когда они абсолютно сухие.

    Используется неподходящая насадка

    Стайлер Philips может поставляться с различными насадками для стрижки волос на голове и бороды. Важно всегда использовать соответствующие насадки для выбранных участков тела.

    Волосы бороды обычно жестче волос на голове. Поэтому насадка для бороды предназначена для наилучших результатов только при стрижке волос бороды.

    Режущий блок и гребень триммера для бороды обычно меньше, чем у машинки для стрижки волос. Это обеспечивает более простой доступ к небольшим участкам, например коже под носом.

    Поэтому для качественного подравнивания убедитесь, что вы используете соответствующую насадку.

    Если и после этого вы недовольны работой стайлера Philips, обратитесь к нам за помощью.
    Насадки для лица и головы на стайлер Philips

    Неверная установка длины

    Не все триммеры для бороды предназначены для подравнивания длинной бороды (>10 мм) и для достижения идеальных результатов требуют многократной обработки каждого участка. 
     

    Информация на данной странице относится к моделям: QC5055/80 , BT9810/15 , HC7650/15 , HC5610/15 , HC5650/15 , HC5612/15 , HC3522/15 , MG7745/15 , MG7735/15 , BT5502/15 , BT5503/85 , BT3206/14 , MG7720/15 , MG5730/15 , MG5720/15 , MG3740/15 , MG1100/16 , HC7460/15 , HC5450/80 , HC5440/15 , HC5410/15 , HC3535/15 , HC3530/15 , HC3521/15 , HC3520/15 , HC3510/15 , HC3505/15 , BT9297/15 , BT7512/15 , BT7510/15 , BT7501/85 , BT7500/15 , BT5200/16 , BT3216/14 , BT3207/14 , BT7520/15 , BG3010/15 , BT7204/85 , MG3720/15 , BG2024/15 , BT7210/15 , HC3400/15 , HC3420/15 , HC3410/15 , QC5115/15 , QC5130/15 , BT9290/15 , QG3320/15 , QC5360/15 , QC5390/15 , QC5370/15 , QC5315/15 , QG3250/32 , QG3270/32 , QC5339/15 , QC5330/15 , QT4050/32 , QC5120/15 , QC5125/15 , QC5010/00 , QG3150/30 , QG3190/00 , QC5045/00 , QC5055/00 , QC5170/02 , QC5000/00 , QC5040/00 , QC5005/10 , QT4085/70 , QT4020/10 , QG3040/10 , QC5170/00 , QC5099/00 , QC5015/10 , QC5050/00 , QG3080/10 , QC5070/00 , QC5070/80 , QG3040/00 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

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