Стайлер Philips стрижет неравномерно
Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как использовать наш новый триммер для бороды Philips Prestige с уникальным встроенным гребнем. Помните, что в зависимости от типа модели функциональность бритвы может различаться.
Неправильно установлена насадка-триммер
Слишком сильное давление на стайлер
Для наиболее точной стрижки убедитесь, что стайлер полностью прилегает к коже, и перемещайтесь его плавными движениями.
Стайлер перемещается только в одном направлении
Поэтому для равномерного подравнивания рекомендуется перемещать триммер в различных направлениях (вверх, вниз и по диагонали).
Выполняется стрижка мокрых волос
Используется неподходящая насадка
Волосы бороды обычно жестче волос на голове. Поэтому насадка для бороды предназначена для наилучших результатов только при стрижке волос бороды.
Режущий блок и гребень триммера для бороды обычно меньше, чем у машинки для стрижки волос. Это обеспечивает более простой доступ к небольшим участкам, например коже под носом.
Поэтому для качественного подравнивания убедитесь, что вы используете соответствующую насадку.
Если и после этого вы недовольны работой стайлера Philips, обратитесь к нам за помощью.