Если ваше устройство Philips OneBlade не работает, попробуйте наши рекомендации по устранению неисправностей для самостоятельного решения проблемы.
Устройство OneBlade подключено к сети
В целях безопасности Philips OneBlade работает только в беспроводном режиме. Проверьте, не подсоединено ли устройство OneBlade к розетке электросети. Если да, то отсоедините ее и вновь попытайтесь включить устройство. Теперь все должно работать.
Устройство OneBlade не заряжено
Возможно, ваше устройство OneBlade не зарядилось до конца. Для зарядки OneBlade просто следуйте инструкциям ниже или обратитесь к руководству пользователя. Инструкции по зарядке Philips OneBlade 1. Отключите OneBlade. 2. Вставьте кабель зарядного устройства в разъем в нижней части OneBlade, а затем подключите зарядное устройство к сети питания переменного тока 120 В. Убедитесь, что вы используете оригинальный адаптер Philips для зарядки вашего устройства OneBlade.
Лезвие заблокировано или повреждено
Проверьте лезвие на наличие застрявших волос или признаков износа. При наличии волос промойте лезвие теплой водой, пока на нем не останется волос и грязи. Будьте аккуратны и не касайтесь лезвием твердых поверхностей, например раковины, поскольку это может повредить его. Если на лезвии заметны повреждения, немедленно замените его. Новые лезвия для Philips OneBlade можно купить в нашем интернет-магазине.
Включена дорожная блокировка
На некоторых моделях OneBlade доступна дорожная блокировка. При активации данной функции устройство не включается. Для активации дорожной блокировки нажмите и удерживайте кнопку вкл./выкл. в течение 3 секунд. Если ваше устройство OneBlade все еще не работает, свяжитесь с нами для получения дополнительной помощи.
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
Посмотрите на упаковке
Посмотрите на наклейке внутри продукта
Посмотрите на продукте
Посмотрите в руководстве
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