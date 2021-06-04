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    BT7500/15 Beardtrimmer series 7000 Триммер для бороды с вакуумной системой
    Обратите внимание, что цвет продукта может отличаться от представленного на изображении, но информация по поддержке останется актуальной
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    Beardtrimmer series 7000 Триммер для бороды с вакуумной системой

    BT7500/15

    Вакуумная система триммера для бороды не работает

    Если вакуумная система триммера для бороды не собирает волоски, попробуйте решить проблему, выполнив следующие действия.

    Заполнился отсек для сбора волос

    Отсек для сбора волос находится под насадкой для подравнивания; в него засасываются все волосы. После того как этот отсек заполняется, в него больше не могут попадать волосы. В таком случае может показаться, что вакуумная система перестала работать. Вам необходимо просто очистить этот отсек от волос.

    Откройте отсек для сбора волос и вытряхните из него все волосы. С помощью щеточки, поставляемой вместе с триммером, или ватной палочки соберите оставшиеся волосы, которые застряли в отсеке.

    Если у вас очень длинная или густая борода, отсек для волос будет заполняться быстрее. В этом случае может потребоваться его очистка во время процедуры подравнивания, чтобы вакуумная система работала должным образом.

    Никогда не очищайте отсек для волос водой; это может привести к повреждению прибора.

    Очистка отсека для волос в триммере для бороды Philips

    Установлена грязная насадка

    Всегда проверяйте, чтобы насадка была чистой; в противном случае грязные или оставшиеся на ней волосы могут забиться в вентиляционное отверстие.

    Перекрыты вентиляционные отверстия

    На корпусе триммера для бороды Philips имеются вентиляционные прорези, через которые входит/выходит воздух. При использовании триммера убедитесь, что эти отверстия ничем не перекрыты, поскольку это может повлиять на работу вакуумной системы триммера.

    Вентиляционные отверстия в триммере для бороды Philips

    Триммер используется неправильно

    Перемещайте триммер для бороды против направления роста волос. Всегда перемещайте устройство плавно. Это позволит вакуумной системе эффективно засасывать волосы внутрь устройства.

    Если вы уже попробовали следовать приведенным выше рекомендациям и все еще не удовлетворены работой вакуумной системы триммера, свяжитесь с нами.

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      Где найти номер модели?

      Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

       

      Существует несколько способов узнать номер модели.
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