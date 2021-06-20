Соски пустышек и нагубники различаются в зависимости от размера и формы. Возрастные рекомендации основаны на размере сосок и нагубников. Например, если давать пустышку, предназначенную для детей от 0 до 2 месяцев, малышу старшего возраста, это может повлечь за собой несчастный случай, так как ребенок может захватить пустышку вместе с нагубником. Если это произошло, не паникуйте: изделие невозможно проглотить, а форма специально разработана, чтобы обеспечить безопасность в такой ситуации. Как можно осторожнее извлеките изделие изо рта.
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
Посмотрите на упаковке
Посмотрите на наклейке внутри продукта
Посмотрите на продукте
Посмотрите в руководстве
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