Соски пустышек и нагубники различаются в зависимости от размера и формы. Возрастные рекомендации основаны на размере сосок и нагубников. Например, если давать пустышку, предназначенную для детей от 0 до 2 месяцев, малышу старшего возраста, это может повлечь за собой несчастный случай, так как ребенок может захватить пустышку вместе с нагубником. Если это произошло, не паникуйте: изделие невозможно проглотить, а форма специально разработана, чтобы обеспечить безопасность в такой ситуации. Как можно осторожнее извлеките изделие изо рта.