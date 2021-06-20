Да. Все бутылочки Philips AVENT (кроме стеклянных бутылочек) можно хранить в морозильной камере и использовать для предварительно приготовленной пищи.
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Article Published Date : 2021-06-20
Да. Все бутылочки Philips AVENT (кроме стеклянных бутылочек) можно хранить в морозильной камере и использовать для предварительно приготовленной пищи.
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
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