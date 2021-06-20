Если размер отверстия уменьшился и пить стало тяжелее, возможно, верхняя часть изделия засорена. Чтобы очистить соску, сожмите ее кончик большим и указательным пальцами для размягчения скопившегося осадка. После каждого использования промывайте соску водой с добавлением мягкого моющего средства и очищайте кончик, сжимая его двумя пальцами, чтобы удалить остатки пищи.

Если размер отверстия увеличился или появились признаки других повреждений/износа, замените соску. В гигиенических целях рекомендуется заменять соски каждые 3 месяца.